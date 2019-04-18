 金正恩确定访俄 朝鲜半岛去核成焦点 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2019

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时政风云

金正恩确定访俄 朝鲜半岛去核成焦点

朝中社周二清晨发布消息，证实朝鲜领导人金正恩将出访俄罗斯，并与俄罗斯总统普京会晤。 此消息呼应了克里姆林宫上周的说法，但确切的时间与地点仍未定。

Nordkorea Kim Jong Un besucht Fischzucht in Shinchang (Reuters/KCNA)

朝中社证实金正恩将在近期出访俄罗斯，而此行程也引起外界高度关注。

(德国之声中文网) 朝鲜官方周二 (4月23日) 证实国家领导人金正恩将于近期出访俄罗斯，而韩国立即表示乐见金正恩与普京会晤，强调此举对推动朝鲜半岛去核有正面帮助。 由于朝鲜上周刚试射了新型导向武器，外界也因此十分关注这场双边会晤。

虽然之前有消息指出普京可能选在与美国朝鲜特使毕根 (Stephen Biegen) 的会晤前，与金正恩会面，但朝中社并未确切指出金正恩将于哪天与普京会面。 美联社报导，双方可能选在离俄朝边境不远的海参崴碰面。

俄罗斯希望能取得在朝鲜开采矿物资源的权力，而朝鲜则贪图俄罗斯的电力供应，并希望透过吸引更多俄方投资来推动工业设备、铁路及基础建设的现代化。 外界认为金正恩试图透过国际援助来强化其经济发展计划。

自从二月在越南举行的美朝峰会不欢而散后，美朝关系再度陷入紧张氛围。 朝鲜上周试射了一个新的策略型导向武器，并公开要求美国将其国务卿蓬佩奥排除在双方未来的谈判之外。 此外，朝鲜上周六 (4月20日) 也抨击白宫国家安全顾问波顿 (John Bolton) 要求朝鲜在第三次特金会前，提出更多其愿意推动去核化的证据。

朝鲜访俄有助于推动去核武化

Russland Moskau Treffen Wladimir Putin und Tayyip Erdogan (Reuters/Kremlin/A. Nikolsky)

外界预测俄罗斯总统普京可能选在与美国朝鲜特使毕根会晤前，接见金正恩。

然而，韩国官方却对金正恩访俄感到乐观。 韩国联合通讯社周二 (4月23日) 报导，一 名韩国总统办公室的资深官员周一受访时表示: 「我明白金正恩可能出访俄罗斯，我相信此举对韩国有益，因为这可能是推动朝鲜半岛去核武化的一部份。 」

此外，该名官员也间接证实韩国总统文在寅可能替特朗普转达一些关键信息给金正恩。 他表示，该消息将在下一次朝韩峰会时，由文在寅转达给金正恩。 此外，双方可能也会谈论到文在寅与特朗普四月初会面的一些细节。

杨威廉/罗法 (美联社/德新社/路透社)

 

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