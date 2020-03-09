金正恩督导军事演习 中美欧齐声谴责

（德国之声中文网）朝鲜官媒周二(3月10日)报道，金正恩亲自监督周一的军事演习，并且发射了据悉是7天内第二度发射的短程导弹。

韩国军方称，朝鲜在周一的演习过程中，向公海发射了多枚发射体。发射体以最高50公里高度飞行了约200公里。

朝鲜官方通讯社KCNA报道，金正恩与朝鲜人民军的指挥官对演习结果感到「非常满意」。朝鲜官方通讯社等于是确认了韩国在周一的报告。周一，韩国政府就已经侦测到朝鲜在其东北海岸发射了3枚短程导弹。

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此举引发美国和中国呼吁平壤重返谈判桌，重新开始关于去核与停止导弹试射的讨论。

但是朝鲜外交部批评欧洲国家的立场是"被美国煽动的鲁莽行为"，现任宣传鼓动部第一副部长、也是金正恩的胞妹的金与正表示，演习无意威胁任何人。

呼应疫情戴上口罩

照片中的金正恩在视察发射时，戴着黑色的裘皮帽和皮大衣，但没有戴口罩。他身边的其他军官戴着黑色的口罩，明显呼应着当局地防疫政策。

分析人士猜测，朝鲜为了减少新冠病毒在其军队中传播的机会，也减少了大型部队集会的训练等活动。 朝鲜尚未透露国内是否出现确诊病例，但是官方媒体曾暗示某些人出现症状之后会被隔离。

今年2月28日与3月2日，朝鲜也重启了从去年11月以来就没有再举行过的军事演习，且由金正恩亲自监督。专家认为这是因为在新冠肺炎疫情下，金正恩为了安抚民心所做的预防性措施。

多国谴责朝鲜恢复军事演习

韩国联合参谋本部周一（3月9日）通报说，朝鲜军方的冬季训练项目中包括"各种多管导弹发射装置"。此前，这个韩国最高军事指挥机构曾表示，朝方至少从咸镜南道三岛（Sondok）发射了3枚这种短程飞行物。

英国、德国、法国、爱沙尼亚和比利时上周四(3月5日)在联合国安理会上提出朝鲜最近的发射是违反联合国决议的挑衅行动。

张慈/邹宗翰/凝炼/叶宣 (路透社、美联社、德新社)