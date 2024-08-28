金正恩监督新型多管火箭发射器试验

正当美韩正在进行年度联合军事演习之际，朝鲜宣称试验了一种带有新“制导系统”的240毫米多管火箭发射器。

（德国之声中文网）据朝鲜官媒朝中社周三（8月28日）报道，朝鲜试射了带有新“制导系统”的 240 毫米多管火箭发射器。

朝中社报道说，该系统在检查测试中“证明了其在机动性和打击集中度方面的优越性”。

报道称，朝鲜领导人金正恩监督了此次试射，他还“提出了一项重要政策，以生产新型火炮并装备给部队”。

平壤本周早些时候还测试了“自杀式无人机”，金正恩敦促研究人员开发用于无人驾驶车辆的人工智能技术。

朝中社发布的照片显示240毫米火箭炮武器系统在一个未公开的地点进行了试射 图像来源: KCNA VIA KNS/AFP

今年2月，朝鲜宣布将为其军队装备一种“新型”240毫米多管火箭发射器，该火箭炮能够打击首尔及周边地区。

今年5月，朝鲜表示，这款升级后的火箭发射器将于2024年至2026年间“作为更新换代装备部署到朝鲜人民军的部队中。”

朝鲜半岛局势紧张

过去一年里，朝鲜与俄罗斯加强了军事联系，美韩官员指责平壤帮助俄罗斯进行乌克兰战争。

韩国国防部长申源湜对路透社表示，从去年到今年8月4日，平壤向俄罗斯提供了大约12000个集装箱的炮弹和短程导弹。

俄罗斯和朝鲜均否认了有关军火交易的指控。

目前，首尔和平壤之间的关系处于低谷，朝鲜将韩国称为其“主要敌人”。

朝鲜威胁要对韩国的任何轻微挑衅进行战争和报复。

美韩目前正在进行年度联合军事演习，该演习将持续到周四。

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（法新社，路透社）

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