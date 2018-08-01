金正恩的障眼法？UN报告称朝鲜未停止核计划

（德国之声中文网）联合国的一份迄今没有公开的报告得出结论，朝鲜并未中止其核计划和导弹计划，违犯了多项联合国决议。路透社看到了该报告。朝鲜驻联合国代表拒绝对相关询问作答。

这份报告共149页，其中提到：

朝鲜没有停止其核计划和导弹计划，在2018年大规模增加了对石油产品和煤炭船运，违反了安理会决议。

美国数据估计，朝鲜在2018年头五个月采购了超过50万桶石油产品，其中涉及40艘船舶和120家联营公司。

朝鲜继续从被禁的商品出口中获得收入。例如，从2017年10月到2018年3月，朝鲜向中国、印度等国出口了钢铁，获得了1400万美元的收入。

在同一时期内，朝鲜还向中国、加纳、印度、墨西哥、斯里兰卡、泰国、土耳其和乌拉圭出口了价值超过1亿美元的商品，违反了纺织品出口禁令。

来自朝鲜的外交官在逃避联合国制裁方面发挥了关键作用。

平壤还试图通过外国中间商向利比亚、也门和苏丹出口供小型武器、轻型武器等军事装备。

特朗普致信金正恩

美国国务卿蓬佩奥此前曾表示，朝鲜自己确定了缩减其核武器潜力的时间表。蓬佩奥在新加坡称，"实现无核化的最终时间至少部分是由掌权者金正恩确定的。这是他的决定" 。蓬佩奥同时提醒说，众所周知，朝鲜半岛无核化需要时间。

蓬佩奥是因出席东盟外长会议前往新加坡的。他对东盟成员国遵守制裁朝鲜决议表示了赞赏。制裁是为迫使平壤放弃其核计划。今年6月，美国总统特朗普在新加坡与金正恩进行了相关谈判。这是有史以来首次有在职美国总统会晤朝鲜领导人。

与蓬佩奥一样，朝鲜外相李勇浩也前往新加坡出席东盟会议。蓬佩奥称，他和李进行了"短暂、有礼貌的"交流。

据法新社援引美国外交部发言人报道，蓬佩奥转交给朝鲜外相李勇浩一封特朗普致金正恩的信。蓬佩奥也在推特上证实了这一消息。

本周四，特朗普刚收到金正恩新的一封信，不过白宫没有透露信件内容。

蓬佩奥：全世界都在注视金正恩

蓬佩奥称，金正恩承担了责任，美方期待着在未来数星期和数月出现实质性进展，"世界在注视着他（金正恩）"。这位朝鲜领导人在6月会晤特朗普时曾强调了朝鲜"全面无核化"的意愿。作为交换，对朝鲜的经济及外交制裁将取消。不过，朝方没有做出如何以及至何时弃核的具体承诺。

自美朝峰会以来，朝鲜未实施核试验，也未再试射洲际导弹。不过，美国媒体报道说，美情报机构表示，有迹象显示，朝鲜在平壤附近基地至少在制造一枚新的射程可达美国本土的核导弹。

新加坡是马来西亚之后蓬佩奥此次为期5天东南亚之行的第二站。印尼是下一站。

此前，蓬佩奥会晤了土耳其外长恰武什奥卢，磋商解决安卡拉和华盛顿之间围绕被土方扣押的美国牧师布伦森（Andrew Brunson）的争议。

凝炼/王凡（德新社、路透社，美联社，法新社）