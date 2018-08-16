 金正恩﹕特朗普任期内完成去核 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.09.2018

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时政风云

金正恩﹕特朗普任期内完成去核

韩国与朝鲜领导人将在9月18至20日于平壤再次聚首。面对朝鲜去核进程缓慢，这次的峰会是否有机会突破？

Pjöngjang Südkorea Nordkorea Gipfel Denuklearisierung (Reuters/KCNA)

金正恩与郑义溶会谈顺利，两韩第三次峰会将在平壤举办，讨论去核相关实际措施。

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总统特朗普表示目前不考虑恢复美韩军演，并批评中国没有在去核问题上发挥积极影响。北京则反驳华盛顿的“神逻辑”。 (30.08.2018)

美朝谈判陷入僵局还没有太久，就又放出新的信息要求朝鲜退让: 这一次，叫做重启军演。 (29.08.2018)

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美国总统特朗普承认美朝谈判缺乏进展，并且取消会谈。但是除此之外，他还有其他行为惹得朝鲜、中国不满。这很可能影响到原定本月开始营运的「联络处」。 (27.08.2018)

(德国之声中文网) 韩国国家安保室长郑义溶週四 (9/6) 表示，韩国与朝鲜双边同意在9月18至20日举办平壤峰会，讨论朝鲜半岛去核的「实际措施」。

他说：「金主席对国际社会怀疑他的意愿感到沮丧。」郑义溶在平壤会见朝鲜领导人金正恩后向记者表示，金正恩再次确认完全去核的决心，也说愿意和韩国与美国合作达成这个目标。

金正恩对郑义溶提到，对美国总统特朗普的信心不变，想要在特朗普第一任的任期内实现去核并解除朝韩敌对状态。这也是他第一次提到一个明确的时间表。

郑义溶说：「朝鲜主动实现相关去核措施，金正恩说，希望是建立在互信上。」他表示，金正恩强调朝鲜已经拆除地下核子测试场和飞弹引擎设施，也永久停止核武和长程导弹试验。「他说如果朝鲜的努力得到回应，自然会更积极。」平壤当局也让为美国对朝鲜归还韩战美军遗骸也应该有所表示。

美国官员认为美方已用停止美韩军演表达善意，担心终战宣言会降低朝鲜去核决心。自韩战以后，美国在朝鲜半岛还有18500名驻军。针对这点，郑义溶说金正恩强调终战宣言和美韩盟友关系或是驻韩美军没有关系。

韩国总统文在寅週三 (9/5) 派郑义溶等官员前往平壤确认第三次朝韩峰会细节，试图打破美朝在去核进程上谈不拢的僵局。

六月在新加坡举办的美朝峰会双方确认去核共识，但之后便因为进程缓慢出现分歧，特朗普还取消蓬佩奥8月访朝行程

China Wachsfigur von Kim Jong-Un Shenyang (picture alliance/dpa/MAXPPP/Vcg)

金正恩去核进程牵动中美韩三方的关系。图为中国辽宁省沈阳蜡像博物馆里的金正恩像。

夏立民/李芊 (路透社、美联社)

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