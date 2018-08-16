金正恩﹕特朗普任期内完成去核

(德国之声中文网) 韩国国家安保室长郑义溶週四 (9/6) 表示，韩国与朝鲜双边同意在9月18至20日举办平壤峰会，讨论朝鲜半岛去核的「实际措施」。

他说：「金主席对国际社会怀疑他的意愿感到沮丧。」郑义溶在平壤会见朝鲜领导人金正恩后向记者表示，金正恩再次确认完全去核的决心，也说愿意和韩国与美国合作达成这个目标。

金正恩对郑义溶提到，对美国总统特朗普的信心不变，想要在特朗普第一任的任期内实现去核并解除朝韩敌对状态。这也是他第一次提到一个明确的时间表。

郑义溶说：「朝鲜主动实现相关去核措施，金正恩说，希望是建立在互信上。」他表示，金正恩强调朝鲜已经拆除地下核子测试场和飞弹引擎设施，也永久停止核武和长程导弹试验。「他说如果朝鲜的努力得到回应，自然会更积极。」平壤当局也让为美国对朝鲜归还韩战美军遗骸也应该有所表示。

美国官员认为美方已用停止美韩军演表达善意，担心终战宣言会降低朝鲜去核决心。自韩战以后，美国在朝鲜半岛还有18500名驻军。针对这点，郑义溶说金正恩强调终战宣言和美韩盟友关系或是驻韩美军没有关系。

韩国总统文在寅週三 (9/5) 派郑义溶等官员前往平壤确认第三次朝韩峰会细节，试图打破美朝在去核进程上谈不拢的僵局。

六月在新加坡举办的美朝峰会双方确认去核共识，但之后便因为进程缓慢出现分歧，特朗普还取消蓬佩奥8月访朝行程。

夏立民/李芊 (路透社、美联社)