 金正恩:特朗普任期内完成去核 美特使将访东亚 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

金正恩:特朗普任期内完成去核 美特使将访东亚

韩国与朝鲜领导人将在9月18至20日于平壤再次聚首。面对朝鲜去核进程缓慢，这次的峰会是否有机会突破？

Singapur USA Nordkorea Gipfel Donald Trump, Kim Jong Un (Getty Images/AFP/A. Wallace)

(德国之声中文网) 韩国国家安保室长郑义溶週四 (9/6) 表示，韩国与朝鲜双边同意在9月18至20日举办平壤峰会，讨论朝鲜半岛去核的「实际措施」。

他说：「金主席对国际社会怀疑他的意愿感到沮丧。」郑义溶在平壤会见朝鲜领导人金正恩后向记者表示，金正恩再次确认完全去核的决心，也说愿意和韩国与美国合作达成这个目标。

金正恩对郑义溶提到，对美国总统特朗普的信心不变，想要在特朗普第一任的任期内实现去核并解除朝韩敌对状态。这也是他第一次提到一个明确的时间表。

Pjöngjang Südkorea Nordkorea Gipfel Denuklearisierung (Reuters/KCNA)

金正恩本周与郑义溶会谈顺利，两韩第三次峰会将在平壤举办，讨论去核相关实际措施。

郑义溶说：「朝鲜主动实现相关去核措施，金正恩说，希望是建立在互信上。」他表示，金正恩强调朝鲜已经拆除地下核子测试场和飞弹引擎设施，也永久停止核武和长程导弹试验。「他说如果朝鲜的努力得到回应，自然会更积极。」平壤当局也让为美国对朝鲜归还韩战美军遗骸也应该有所表示。

对于平壤方面释放的信号，特朗普在推特上回應﹕「金正恩表明對『特朗普總統有堅定不移的信心』，感謝金主席。我們會一同實現！」

美朝的回應反映了雙方議題的優先次序不同﹕朝鮮明顯地希望首先實現兩韓終戰，但美國卻期望即時開始去核工作。

美國國務卿蓬佩奧則稱﹕「還有大量工作要做......但是，遊說金主席改變策略以令朝鮮人民有更光明的未來，在這方面的工作仍在繼續。」美國新任朝鮮特使比根 (Stephen Biegun) 將於下周訪問韓國、中國和日本，討論半島無核化，這是他上任後首次外訪。

起訴朝鮮駭客

而在特朗普發推回應金正恩前數小時，美國司法部卻對朝鮮有所動作。

DW.COM

最近，一部根据真人真事改编的谍战片《北风》在韩国热映。故事主人公是一名代号“黑金星”的前韩国情报员，90年代伪装成商人赴朝鲜搜集核武情报，金正日曾会晤过他。 (06.09.2018)

美朝谈判陷入僵局还没有太久，就又放出新的信息要求朝鲜退让: 这一次，叫做重启军演。 (29.08.2018)

美国总统特朗普承认美朝谈判缺乏进展，并且取消会谈。但是除此之外，他还有其他行为惹得朝鲜、中国不满。这很可能影响到原定本月开始营运的「联络处」。 (27.08.2018)

當局起訴一名替平壤政府工作的朝鮮駭客，指控他策動近年多宗大型網絡攻擊，包括駭進索尼影業 (Sony Pcitures) 電腦系統、盜竊孟加拉中央銀行8100萬美元，甚至試圖入侵南韓薩德導彈防禦系統。起訴書指，姓朴的男疑犯 (Park Jin Hyok) 受僱於朝鮮偵察總局，目前被美國聯邦調查局通緝。

美國財政部也宣布制裁該名朝鮮駭客及僱用他的企業，禁止其與美國人交易，並凍結其在美資產。

這是美國首次指稱並起訴與朝鮮有關聯的駭客，外界關注這會否觸動朝鮮的神經，令去核進程再陷僵局。

美国官员认为美方已用停止美韩军演表达善意，担心终战宣言会降低朝鲜去核决心。自韩战以后，美国在朝鲜半岛还有18500名驻军。针对这点，郑义溶说金正恩强调终战宣言和美韩盟友关系或是驻韩美军没有关系。

韩国总统文在寅週三 (9/5) 派郑义溶等官员前往平壤确认第三次朝韩峰会细节，试图打破美朝在去核进程上谈不拢的僵局。

六月在新加坡举办的美朝峰会双方确认去核共识，但之后便因为进程缓慢出现分歧，特朗普还取消蓬佩奥8月访朝行程

夏立民/李芊（路透社、美联社）

相关内容

SKOREA-NKOREA-CHINA-US-POLITICS

栗战书代习近平访朝 美韩通电谋去核对策 05.09.2018

9月是朝核问题去向的多事之秋。作为最亲密盟友，习近平没有选择亲自到贺朝鲜国庆，而是派遣栗战书作替身。而文在寅很可能有本月亲晤美朝首脑，希望为进展缓慢的去核工作注入动力。

Russland Li Zhanshu

专访：派栗战书访朝 不给美国“口实” 07.09.2018

中共中央政治局常委栗战书将作为习近平的特别代表，出席朝鲜建国70周年庆祝活动。此前曾有国际媒体猜测，习近平可能会作为国家主席首次访问朝鲜。德国之声就此采访吉林大学朝鲜问题专家王生教授。

Südkorea Vorbeereitung auf Gipfeltreffen mit Kim Jong Un

蓬佩奥访朝告吹 两韩联络处延后开张 27.08.2018

美国总统特朗普承认美朝谈判缺乏进展，并且取消会谈。但是除此之外，他还有其他行为惹得朝鲜、中国不满。这很可能影响到原定本月开始营运的「联络处」。

广告

媒体看中国

Symbolbild Handelskrieg USA und China mit Dollar- und Yuan-Geldschein (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

德语媒体：一线光明与持续阴霾

《世界报》刊文称，中国打破了石油贸易中的美元垄断，表示在人民币尚未完全国际化的当下，这种成就令人惊叹。《法兰克福汇报》则关注了贸易战阴影下"颤抖"的中国金融市场。 