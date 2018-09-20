金正恩欲再会特朗普 望年内发表终战宣言

(德国之声中文网) 韩国总统文在寅向外界转达，金正恩期望与美国总统特朗普再次召开峰会，关键目标是今年之内发表终战宣言，结束半岛战争状态。

文在寅20日结束三天访朝行程，返回首尔。

他告诉记者:「金正恩表达了他想要迅速完成去核化，聚焦在经济发展的愿望。」

「他希望与特朗普的第二次峰会可以尽快成真，以便去核化进程的快速推展。」

朝鲜愿意让接受外国观察员在场的情况下永久解除核武，但条件是美国也采取互惠行动。

文在寅表示，《9月平壤共同宣言》确保朝鲜进行「可验证，不可逆转的」去核，「结束战争状态」是美国所要采取的第一个互惠行动。

文在寅表示，在他访问平壤的三天当中，他与金正恩大部份时间都在研议如何打破僵局，与华府重启核武谈判。尤其在应该要先去核还是先终战的顺序上，意见不同。

战争终结与美国军队

韩战是以停战協議而非和平宣言结束，两韩严格来说还是处于战争状态，以美国为主力的联合国军队也依旧驻扎在韩国。

然而，9月19日文在寅和金正恩签署《9月平壤共同宣言》中，双方商定在半岛全境消除战争风险，并就在半岛共建没有核武器、核威胁的和平家园达成共识。

韩国青瓦台国家安保室室长郑义溶19日就此宣言军事领域协议评价称，韩朝实际上等于签署了互不侵犯协议，实际上就等于韩朝之间宣布了终战宣言。

韩国方面期望在今年之内与美方共同宣布战争结束，文在寅说，他将会在下周在纽约举行的联合国大会上，与特朗普讨论这个事情。

他对记者表示，会将金正恩的私人信息捎给给特朗普。

他也强调，终战宣言不会影响到美国与联合国部署在韩国的军队，也表示金正恩同意他的看法。

「这将会成为开启和平协商的政治宣示。」文在寅说:「在朝鲜完成全面去核之后，将完成和平宣言，美朝关系也会正常化。」

金正恩与文在寅登上白头山主峰

过去，美韩担忧一旦发表和平宣言，朝鲜、中国、俄罗斯都有可能要求联合国部队退出韩国。

华府曾经呼吁平壤的行动要更加具体，例如完全揭露朝鲜的核武与导弹设施地点，之后才会满足朝鲜的关键要求，包括正式终结战争，以及取消经济制裁。

罗法/夏立民 (路透社)