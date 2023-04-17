金正恩：朝鲜即将发射首枚间谍卫星

（德国之声中文网）朝中社报道称，金正恩4月18日在视察国家宇宙开发局时表示，拥有一枚军事侦察卫星对于朝鲜的核导弹有效应用"至关重要"。金正恩列举了美国以及韩国今年以来"极具敌意的言辞和明确行动所造成的一系列严重安全威胁"，并可能希望在包括联合军演、对朝制裁等议题上向对手施压。他还说，研发间谍卫星的一个目标就是获得"必要时使用先发制人军事力量的能力"。

金正恩在视察时表示，"军事侦察卫星1号"已经完成了制造。他命令相关官员加快发射准备工作。这名39岁的最高领导人还说，朝鲜必须发射多枚侦察卫星以形成情报搜集能力。

朝鲜方面刚刚试射了一枚能够打击美国本土的固体燃料洲际弹道导弹

针对美韩军演

朝鲜方面表示，正在推进的武器研发计划是对美国及其盟友韩国、日本进行联合军演的回应。就在一星期前，朝鲜方面刚刚试射了一枚能够打击美国本土的固体燃料洲际弹道导弹。自2022年初以来，朝鲜已经进行了约100次导弹试射，其中包括今年的约30次。

为应对日益增长的朝鲜核威胁，美韩两国一直在扩大联合军演。就在本星期，两国开始了为期12天的联合空中演习，共涉及约110架军机。此外，美、韩、日三国本周一还进行了一次海上导弹防御演习。

间谍卫星没有合适相机？

早在2021年初，金正恩就在一次劳动党会议上透露要研发间谍卫星。此外，金正恩还许诺研发固体燃料洲际导弹、核动力潜艇、高超音速导弹、多弹头导弹。此后，朝鲜也对这些武器进行了一系列的测试。

不过，外部分析人士指出，这些高科技武器仍处于研发阶段。就在去年12月，朝鲜发射了一枚试验卫星，并传回了俯拍韩国城市的黑白照片。韩国一些专家指出，对于侦察卫星而言，这些照片太过于粗糙，很可能只能用于识别海上军舰或陆上军事设施等大型目标。

金正恩的妹妹、朝鲜国务委员金与正对此表示，试验卫星携带的是一台"商用相机"，因为"没有理由用昂贵的高分辨率相机进行单次试验"。

并不针对美国本土？

朝中社的新闻稿还提到了"美帝国主义目前在朝鲜半岛和周边地区部署核航母和核战略轰炸机"，但是没有提到美国本土的目标。美联社分析认为，这可能意味着朝鲜计划利用侦察卫星来为其短程导弹确定目标，其中包括美军在半岛地区的军事基地。

联合国禁止朝鲜使用运载火箭发射卫星，认为其是在为远程导弹试射进行掩护。2012年以及2016年，朝鲜将其首枚以及次枚地球观测卫星发射入轨，但是外国专家都指出两枚卫星并未回传图像。联合国也对这两次发射发布了制裁令。

韩国外交部也对美联社表示，朝鲜发射间谍卫星将威胁到地区和平，并违反联合国安理会禁止朝鲜发射任何弹道导弹的决议。首尔方面表示，将与国际社会密切合作，让朝鲜承担挑衅的后果。

首尔庆南大学的朝鲜问题专家金东烨对美联社表示，平壤方面可能会将其间谍卫星发射计划通报给国际海事以及电信机构，估计发射时间在5月到9月之间。

由于拥有安理会否决权的俄罗斯和中国反对加强对朝鲜制裁，朝鲜在去年以及今年的试射行动均未招致联合国的新一轮制裁。

（美联社等）

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