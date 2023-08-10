 金正恩撤换高级将领 下令“全面备战” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2023

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新闻广角

金正恩撤换高级将领 下令“全面备战”

朝鲜领导人金正恩下令军队加强备战，并进一步提高军火产量。此外，金正恩还宣布撤换了总参谋长人选，具体原因不明。

Kim inspiziert Munitionsfabriken in Nordkorea

（德国之声中文网）朝鲜官方媒体周四报道称，朝鲜领导人金正恩下令解除了朝鲜人民军总参谋长的职务，并要求军队为发动进攻而进行备战。

报道称，金正恩主持了周三举行的"朝鲜劳动党第八届中央军事委员会第七次扩大会议"，并决定由次帅李永吉接替大将朴秀日担任总参谋长。朴秀日在去年底的八届六中全会上被任命为社会安全相仅半年就晋升为总参谋长，但仅过7个月就免职。李永吉则是在2019年被免职后，时隔4年重任总参谋长。李永吉此前还曾担任过朝鲜国防部长。朝鲜官方通讯社只报道了朴秀日被解职的消息，但并未提供解职的原因。

"全面备战"

官方的朝鲜中央通讯社报道称，周三军委扩大会议的主题是"全面备战"。会议前数天，金正恩视察了朝鲜几家主要军工厂，并要求"军工厂要推动各类武器装备的量化生产"。金正恩还为提升军火产量制定了目标，并要求军队认真演练新型武器的使用。

9月9日，朝鲜首都平壤将举行大规模阅兵式。上图为今年二月的一次阅兵活动。

9月9日，朝鲜首都平壤将举行大规模阅兵式。上图为今年二月的一次阅兵活动。

朝鲜将于9月9日举行大型阅兵式，纪念建国75周年。美国和韩国方面则将于本月晚些时候举行代号为"乙支自由护盾"（UFS）的联合军演。而韩联社转述专家的分析报道称，韩美军演前夕平壤方面宣布"全面备战"，是"有意将军事紧张推向顶峰，为武力挑衅寻找借口"。

韩联社报道称，在朝鲜媒体刊发的照片中，金正恩站在韩国地图前面作出部署，对着首尔附近和鸡龙台陆海空三军本部进行指点。"金正恩会上对当前朝鲜半岛局势进行了深度概括分析，并得出抓紧练兵、主动备战的纲领性结论。金正恩表示，要赶在敌人动武前抢先压制，并在开战后全面挫败敌军的各种进攻  "

 

（法新社，路透社）

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