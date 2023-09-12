金正恩抵達俄國 「普金會」料將登場

（德國之聲中文網）作為新冠疫情後的首次出國訪問，朝鮮領導人金正恩週二（9月12日）已搭乘專列抵達俄羅斯，預計當日將與俄羅斯總統普京見面，引發外界對朝俄談判內容的關注。西方擔憂，朝鮮可能以向俄羅斯提供武器為條件，換取俄羅斯的其他援助。

美聯社報導，金正恩12日與核武器和彈藥工廠的高級軍官一同抵達俄羅斯，代表團還可能包含朝鮮外交部長崔善姬，以及人民軍元帥李炳哲和朴正天。

韓國國防部發言人全河奎表示，韓國軍方評估金正恩的火車專列，已在週二稍早進入俄羅斯，但未說明韓國軍方如何獲得這些信息。日本TBS電視台則引述不具名俄羅斯官員指出，金正恩的火車已越過邊境，抵達俄羅斯邊境城鎮哈桑（Khasan）。

據報，金正恩週日（10日）下午即從平壤登上專列，送行的官員包含朝鮮執政黨、朝鮮政府和朝鮮軍方的成員。

朝鮮官方媒體展示了多張出訪照片，包括金正恩在出發前走過儀仗隊、舉著國旗和鮮花的人群，以及他在搭乘列車離開火車站前揮手致意。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年3月：北京 2018年3月25日到28日，金正恩进行了他2011年继承权力以来的首次出国访问，目的地是朝鲜最重要的盟友中国。他乘坐特制绿色专列抵达北京。据信专列可携带多辆防弹车，拥有自己的通讯系统，并配有为金正恩打造的私人车厢。图为金正恩抵达北京后，与前来迎接的中共中央对外联络部长宋涛在专列内谈话。金正恩在北京与中国领导人习近平举行了会晤。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年4月：板门店 2018年4月27日，金正恩与韩国总统文在寅在朝韩边境的板门店举行峰会，并象征性地跨过边界。这是朝鲜领导人首次踏上韩国的土地，也是朝韩领导人之间的第三次会晤。金正恩与文在寅表示将改善南北关系、结束军事对抗、实现和平与共同繁荣。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年5月：大连 2018年5月7日到8日，金正恩访问与平壤飞行距离不到一小时的中国东北城市大连。乘坐的专机是一架俄制伊留申喷气客机。习近平赴大连与金正恩会晤。会后的联合声明提到双方希望推动朝鲜半岛的去核化进程。当时已传出消息，金正恩即将与美国总统特朗普举行峰会。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年6月：新加坡 2018年6月10日到12日，金正恩乘坐一架中国国际航空公司的波音747客机，从平壤直飞新加坡，会晤美国总统特朗普。这是朝美两国领导人的首次峰会。

这些年来金正恩的跨国之旅 美朝首次峰会 美朝新加坡峰会后发表的声明称，两国将致力于建立新型关系。朝方重申朝鲜半岛完全去核化的承诺，特朗普称将致力于向朝鲜“提供安全保证”。但该声明并未包括更具体的内容。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年6月：北京 在新加坡朝美峰会后不久，6月19日到20日，金正恩又乘专机赴北京访问。他除与习近平举行会谈外，还参观了中国农业科学院国家农业科技创新园和北京市轨道交通指挥中心。图为金正恩与夫人李雪主（左）同习近平夫妇。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年1月：北京 相隔不到半年，2019年1月7日到10日，金正恩再次访问北京。这是他不到一年时间里第四次访问中国。这一次是乘坐火车专列而来，也是在计划中与美国总统特朗普举行的第二次峰会之前。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年2月：河内 2019年2月26日到28日，金正恩访问越南首都河内，与特朗普举行第二次峰会。经过两天的会谈，双方无法在取消对朝鲜制裁以及去核化的步骤方面取得共识，峰会不欢而散。金正恩此次赴东南亚全程乘火车，穿越中国，历时3天后抵达河内。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年4月：符拉迪沃斯托克 2019年4月24日，金正恩乘火车来到俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克，与俄罗斯总统普京举行了首次会晤。金正恩乘火车用了近一天时间，跨越图们江进入俄罗斯境内。普京在会晤后表示，俄罗斯将继续致力于缓和朝鲜半岛紧张局势。图为两人在会后的晚餐会上。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年6月：三八线上的“快闪会” 2019年6月29日，美国总统特朗普在日本大阪参加G20峰会期间，发推邀金正恩到朝韩边界非军事区会面，“握握手，说声哈啰”。对方快速回应后，次日两人就来到板门店“三八线”两侧，握手后还分别跨越了边界线，之后进行了短暂会谈。这是特朗普与金正恩继新加坡和河内美朝峰会后第三次会面。



會談的時間與地點？

此次訪問將是金正恩自新冠肺炎大流行以來的首次出訪，這場大流行迫使朝鮮在過去3年多以來，實施嚴格的邊境管制。

克里姆林宮網站11日發表的一份簡短聲明稱，金正恩這次訪問是應普京的邀請，並將在「未來幾天」進行；其發言人另表示，雙方將率團進行會談，也可能進行一對一會面，並為金正恩舉辦正式晚宴。該聲明沒有具體說明時間和地點。

據俄羅斯官方媒體塔斯社報導，一個可能的地點是俄羅斯東部城市海參崴。普京週一抵達當地參加國際論壇，持續到週三。2019年，普京首次與金正恩會面亦在海參崴。

韓國《朝鮮日報》援引未具名的韓國政府消息人士的話報導稱，金正恩與普京最早可能於週二舉行會晤。此外，韓聯社等一些媒體也發表了類似報導。不過，韓國總統府、國防部和國家情報院，都沒有立即證實這些細節。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 中俄座上宾 朝鲜领导人金正恩与俄中代表一起观看了庆祝朝鲜战争停战70周年的庆祝晚会。两国代表显然受到平壤的高度重视，俄罗斯防长绍伊古和中国政治局委员李鸿忠的座位分别被安排在金正恩的左右。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 习近平来信 这是金正恩自疫情爆发以来首次公开证实接待外宾团。根据朝鲜中央通讯社，金正恩与李鸿忠会面期间，对方转交了一份习近平的私人信函。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 疫情封锁 为应对新冠病毒疫情，朝鲜2020年初关闭边境，停止一切跨境贸易和外交访问，甚至连主要盟友中国和俄罗斯也不例外。朝中社没有提及这两个代表团访问朝鲜是否标志政策上的改变。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 展示武器 金正恩与俄罗斯防长绍伊古一同参观了武器装备展示会，其中展示了朝鲜的一些弹道导弹。韩媒指出，从公开照片还可以看到与美国MQ-1“捕食者”相似的无人机。美联社称，有一些装备是朝鲜过去未曾公开的。金正恩表示这次会晤深化了两国之间战略上与传统上的关系。俄外交部表示，绍伊古会见朝鲜防长姜顺南时表示，他希望加强俄罗斯与朝鲜这个"友好国家"之间的"防务合作"。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 访朝目的 绍伊古向金正恩转交了普京的亲笔信，法新社援引专家表示，俄乌前线紧张之际，俄防长前往朝鲜的一个主要目的是希望能从朝鲜获得武器支援，而朝鲜也可以借此填补国库。朝鲜之前就被指向俄罗斯提供武器，一名美国官员透露，受到西方制裁的莫斯科从平壤购买数百万枚火箭弹和炮弹。不过俄朝都表示否认。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 亲往志愿军烈士陵园 1953年7月27日，朝鲜半岛签署停战协定，朝鲜把这天称为“胜利日”，今年的纪念活动中，金正恩在其妹金与正的陪伴下，访问了参加朝鲜战争的中国士兵公墓。并向毛泽东长子毛岸英烈士陵墓献上花圈。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 朝鲜战争 1950年，中国曾派志愿军参与朝鲜战争。这场战事在1953年7月27日停止。不过，韩国与朝鲜并未正式签署终战宣言，严格来说双方仍处于战争状态。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 阅兵活动 停战纪念日朝鲜通常会举办盛大阅兵。韩联社表示，今年的阅兵式在夜间举行，此次或会向中俄代表团展示其核武装备。朝鲜的阅兵式之前大多在上午举行，但自2020年连续多次在夜间或深夜阅兵。图为2021年9月平壤举行民防阅兵式，庆祝建政73周年。



朝鮮會提供武器嗎？

美聯社報導，據美國官員稱，普京可能會集中精力確保更多朝鮮火砲和其他彈藥的供應，以補充不斷減少的儲備。俄羅斯正試圖化解烏克蘭的反攻。

儘管過去17個月，西方向烏克蘭運送了大量先進武器，但隨著衝突持續上演，可能帶給美國及其盟友更大的壓力。

俄羅斯國防部長紹伊古7月曾前往平壤；美國官員稱，俄方要求金正恩向俄羅斯運送更多彈藥。紹伊古當時表示，莫斯科和平壤正在考慮舉行首次聯合軍事演習。

路透社引述消息人士說法分析，朝鮮擁有大量砲彈、火箭和輕武器彈藥，可以幫助俄羅斯補充其在戰爭中消耗的大量庫存，但這些彈藥的質量，以及該國大規模生產更多彈藥的能力，尚不可知。

此外，由於朝鮮失業率創下歷史新低，俄羅斯可能因此對該國人力感興趣。亞洲研究協會曾報告，在2019年之前，俄羅斯估計收容了近2萬名朝鮮人。

而作為提供武器的回報，俄羅斯可能提供糧食、石油和軍事技術給朝鮮，因為金正恩希望發展核動力潛艇和軍事偵察衛星等能力。

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