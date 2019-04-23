金正恩抵俄 普京能否帮忙去核?

(德国之声中文网) 金正恩的火车抵达俄罗斯海参威（也称"符拉迪沃斯托克"）。这位穿着黑大衣、戴着软呢帽的朝鲜最高领导人对“俄罗斯24”说，希望这次访俄“成功、有意义”。 他还表示，希望与普京探讨“朝鲜半岛局势的解决”以及朝俄双边关系。

该俄罗斯官媒援引金正恩说：“我听说过很多关于你们国家的故事，早想来拜访。从我就任至今已经7年了，现在才终于成行”。金正恩还提到他父亲“对俄罗斯的浓厚感情”，表示要加深两国双边关系。

海参威：俄朝旗帜迎风飘扬

克里姆林宫外交政策顾问乌沙科夫(Yuri Ushakov)此前表示，金正恩与普京将在海参威会面。峰会举行的场地是一个大学校园。周二，会场周边就已经布置好俄罗斯与朝鲜的旗帜，迎风飞扬。

这是金正恩与普京第一次见面。而在会面之后，普京就要前往其他峰会。

外交政策顾问乌沙科夫说: 「会晤将聚焦在如何以政治和外交方法解决朝鲜半岛核武问题。」他补充道，会谈将会从一对一谈话的形式开始，接着转换成「扩大的形式」，但是他没有进一步说明更多细节，只说，并没有发表共同声明或是签署协议的计划。

金正恩在启程前接受官员送行

朝鲜中央通讯社报导，金正恩周三已经搭乘私人装甲列车往俄罗斯出发。

俄罗斯媒体国际文传电讯社（Interfax）报导，预计金正恩会从边境小镇哈桑镇进入俄罗斯。俄罗斯新闻社(Ria Novosti agency)引述俄罗斯铁路的消息人士指出，列车预计会在当地时间周三晚上六点抵达海参威火车站。

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一场各有算计的会晤

俄罗斯希望能取得在朝鲜开采矿物资源的权力，而朝鲜则贪图俄罗斯的电力供应，并希望透过吸引更多俄方投资来推动工业设备、铁路及基础建设的现代化。 外界认为金正恩试图透过国际援助来强化其经济发展计划。

至于美国方面，自从二月在越南举行的美朝峰会不欢而散后，美朝关系再度陷入紧张氛围。 朝鲜上周试射了一个新的策略型导向武器，并公开要求美国将其国务卿蓬佩奥从谈判团队中除名。此外，针对白宫国家安全顾问波顿 (John Bolton)要求朝鲜在下一次特金会前提出更多去核化的证据，朝鲜上周六 (4月20日)加以抨击 。

朝鲜中央通讯社发布的照片并没有指明送行的时间与地点

然而，韩国官方却对金正恩访俄感到乐观。 韩国联合通讯社周二 (4月23日) 报导，一 名韩国总统办公室的资深官员周一受访时表示: 「我明白金正恩可能出访俄罗斯，我相信此举对韩国有益，因为这可能是推动朝鲜半岛去核武化的一部份。 」

此外，该名官员也间接证实韩国总统文在寅可能替特朗普转达一些关键信息给金正恩。 他表示，该消息将在下一次朝韩峰会时，由文在寅转达给金正恩。 此外，双方可能也会谈论到文在寅与特朗普四月初会面的一些细节。

哪些国家领导人偏爱坐火车？ 路途就是终点 如果乘飞机，从平壤到河内只需5个小时。但金正恩选择坐火车跨越4000公里的距离，就需要近60个小时。因为他挂有21节车厢的装甲专列，速度不是很快，据称只能达到每小时60到80公里。

哪些国家领导人偏爱坐火车？ 豪华舒适 领袖专列当然装潢得十分考究，还可以携带金正恩的防弹轿车。他的父亲金正日也有出行只坐火车的习惯。据称金正日有恐飞症，因此只能坐火车。

哪些国家领导人偏爱坐火车？ 云霄之上 金正恩似乎并没有继承父亲的恐飞症。2018年6月，他飞往新加坡参加与特朗普的首次会面，不过乘的是中国国际航空公司提供的飞机。当时有人猜测，他自己的 飞机出了问题或根本不能胜任这一飞行。

哪些国家领导人偏爱坐火车？ 还是坐火车惬意 德国总理默克尔也遇到过专机“抛锚”的情况。2018年11月，默克尔赴阿根廷参加G20峰会迟到，就是因为政府专机出了故障，不得不临时绕道改乘民航班机。其实默克尔也喜欢坐火车。在这张10年前的旧照上，她和当时的基民盟秘书长波法拉（Ronald Pofalla）一起乘坐“莱茵黄金”号观光列车。

哪些国家领导人偏爱坐火车？ 沿着莱茵河 “莱茵黄金”豪华观光列车1920年代开始运营，一度是“高大上”式旅行的代名词。与当时普通人乘坐的三等车厢不同，该观光列车都是头等车厢。过去，不少德国政治家也偏爱乘火车旅行。

哪些国家领导人偏爱坐火车？ 车轮上的政府 图为联邦德国首任总理阿登纳（后排坐者）1957年12月在基民盟的“选战列车”上与幕僚开会。列车配有卧室、会议车厢和多个办公室。对阿登纳来说，它是竞选指挥部，也是移动的政府办公地。

哪些国家领导人偏爱坐火车？ 公关列车 社民党籍的德国前总理勃兰特（Willy Brandt，右三）也对火车情有独钟。图为1972年的一次火车竞选之旅期间，勃兰特在专列的餐车上与随行记者们交流。

哪些国家领导人偏爱坐火车？ 普京独自出门？ 喜欢不时乘火车出行的国家元首还包括普京。从圣彼得堡到符拉迪沃斯托克，可以感受俄罗斯国土的辽阔广袤。图为普京2012年在总统专列上。俄罗斯铁路使用宽轨，因此车厢显得格外宽敞。

哪些国家领导人偏爱坐火车？ 与你同行 这看起来就现代多了：普京2018年夏访问中国期间，与习近平一同坐高铁去天津。东道主想的很周到。

哪些国家领导人偏爱坐火车？ 火车模型“发烧友” 巴伐利亚前任州长、现任联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）2017年5月访华时在山东得到一份礼物——一辆中国高铁模型。连中国人都知道，泽霍费尔的业余爱好是摆弄火车模型。据说他家地下室的一个房间，有一套他自己装置的铁道和火车设施。 作者: Marco Müller



王凡/罗法楊威廉(法新社/美联社/德新社/路透社)