金正恩抱屈: 美国在河内峰会不怀好意

（德国之声中文网）朝鲜中央通讯社报导，朝鲜领导人金正恩在与俄罗斯总统普京的会谈中说: 「朝鲜半岛与区域情势现在停滞不前，而且来到了一个关键时刻。」他警告现在的情势很可能会退回以前:「因为美国在最近一次的河内峰会上，单方面展现出的态度是不怀好意的。」

朝中社引述金正恩说: 「朝鲜半岛的和平与安全完全取决于美国未来的态度，而朝鲜民主主义人民共和国将会为所有可能的状况做好准备。」

周四，普京在会谈中说，莫斯科与华府一样支持为朝鲜半岛和平所做的努力，防止核武的冲突。但是他也强调，朝鲜应该要「确保自己的安全，保有自己的主权」。普京说: 「我们应该要回到用国际法来定义世界局势。」

这可以被理解为俄罗斯向美国发出的信号，呼吁美国软化其在美朝谈判中的强硬立场。美朝之间的谈判现已陷入僵局。美方的目标并不是要让朝鲜方面逐步去核，而是要平壤一步到位地全面退出核计划。只有这样，美国才愿意放松制裁。

「迟到大王」普京提早等候

在国际政坛上，俄罗斯总统普京素以不太守时而闻名：德国总理默克尔曾多次在雨中苦等普京的出现，即便是会见教皇，普京也足足迟到了一个小时。然而，这一次普京却让全世界大跌眼镜，首次俄朝峰会上，普京居然提前到了三十分钟以上。也许金正恩的来访让普京喜出望外，毕竟他为此已经等待了整整一年。

持续3个半小时的会谈结束后，金正恩在欢迎宴会上表示，同普京的会谈的「意义重大」。普京则表示，朝鲜核争端只能「通过外交与和平手段」得到解决。在稍后举行的新闻发布会上，普京作了更为具体的表述。他说，必须逐步同朝鲜建立相互信任，以便朝鲜政府在获得安全保障后放弃该国的核武计划。

普京为金正恩举行欢迎宴会

会谈结束后，在隆重的招待会上响起了俄罗斯经典乐曲和朝鲜流行歌曲迎接俄罗斯总统普京和朝鲜领导人金正恩。音乐会在末尾唱起了歌曲《莫斯科-平壤》。稍晚，金正恩致赠给普京一把剑，而普京也按照收受利器类礼物的传统，回赠一枚硬币。

俄罗斯媒体TASS报道，金正恩和普京一起享用红菜汤、螃蟹沙拉以及鹿肉饺子等餐点。金正恩邀请普京在「方便的时间」拜访朝鲜，这个邀请也被普京「妥当的接受」了。

俄罗斯媒体报导，金正恩预计会为了文化活动在俄罗斯停留到周五，包括观赏芭蕾舞表演以及参观市立水族馆。

普京说他愿意与美国分享他与金正恩的峰会细节，而这很有可能可以提升俄罗斯在朝鲜半岛议题上的话与权。普京说金正恩敦促他向美国总统特朗普表达朝鲜立场上的细微之处。虽然金正恩并没有在与普京的对话当中透露太突破性的进展，但是普京若扮演代言人的角色或许十分有意义，尤其特朗普曾经明显表示过他欣赏普京。

苏联曾是朝鲜最重要贸易伙伴

普金会的中心议题显而易见。平壤对本次峰会的期望是：俄罗斯作为拥有否决权的常任理事国能够发挥影响力，促成放宽对朝鲜的经济制裁。其次，今年二月河内特金会无果而终，金正恩希望以另觅外交途径的方式向特朗普施压。

此外，俄朝双方经济合作的潜力也相当可观：双方的陆路边界，虽然长度有限，但意义却十分重大，这里可以扩建铁路网和输油管线。 俄罗斯也对朝鲜的稀土资源很有兴趣。

历史上，俄朝双方曾有过非常紧密的经贸关系。苏联曾是朝鲜最重要的原油和贸易伙伴。苏东阵营的解体令朝鲜国民经济一度陷入停顿，严重的饥荒不仅造成供给瘫痪，也使数十万人死于非命。金正恩上台后，总体形势虽然一度好转，但近些年的国际制裁再度凸显朝鲜的国民经济多么不堪一击。

韩国准备下一轮朝韩峰会

曾经担任过驻华和驻日大使的德国外交官史丹泽（Volker Stanzel）表示：「金正恩的目标也许是逐步推行经济改革，但前提条件是他本人以及党的领导地位不会因此受到挑战。」从1993年起，史丹泽就关注朝鲜核计划所引起的争执。当时，朝鲜首次发出了退出核不扩散条约的威胁。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 中国 2018年3月的中国之行是金正恩2011年掌权以来首次踏出国门。当时特朗普已经宣布同意与金正恩会晤，而这位朝鲜领导人选择先前往中国拜访习近平。中国是朝鲜最重要的盟友和贸易伙伴，金正恩也把访问中国作为开启他出国访问的外交"首秀"。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 迄今四访习近平 此后，金正恩又于2018年5月、6月以及2019年1月访华，交通工具也从火车发展到飞机，来访从神秘到半公开。其中一次还在中国度过了35岁（或者36岁）生日。从照片上来看，他与习近平的关系也颇亲密。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 跨过三八线的握手 2018年4月27日，金正恩跨越北纬38度的朝韩军事分界线，与韩国总统文在寅握手。他也成为朝韩停战65年后首位踏上韩国领土的朝鲜领导人。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 板门店其乐融融 跨过“三八线”当天，金正恩与韩国总统文在寅在板门店非军事区举行历史性的峰会。图为二人参加正式晚宴，看起来其乐融融。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 迄今三次“文金会” 跨越“三八线”后，金正恩又分别在朝韩边境地区和平壤会晤文在寅。在平壤，两人热情相拥、十指紧扣。金正恩还表示，希望在2019年访问首尔。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 新加坡一见特朗普 2018年6月12日，金正恩与美国总统特朗普在新加坡举行了历史性的朝美首脑会议。在这次会晤中，金正恩许诺要实现"去核化"，但没有确定具体的去核进程以及监督措施。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 河内二见特朗普 2019年2月底，美朝峰会进入第二回合：金正恩和特朗普抵达河内举行会谈。两人在河内大都会饭店短暂谈话，此后并肩散步。外界看到，这次峰会不欢而散，双方原定共同进行的午餐会取消，峰会提前结束。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 出访俄罗斯会普京 2019年4月24日，金正恩搭乘私人装甲列车抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克（也称海参崴）。抵俄第二天，金正恩与普京举行了会晤。两人见到对方的时后都笑得很开心，表示要加强双边关系。 作者: 王凡



对于去核问题，史丹泽则持「非常悲观」的立场。他认为，参与谈判的朝鲜各邻国已经为此付出了最大限度的外交努力，而对朝鲜来说，核武计划毕竟是现政权的安全保障。他说：「毕竟对核武器无法实施有效的防范。」

韩国则会继续坚持对平壤的缓和路线。文在寅总统的幕僚长卢英敏（No Young Min）周四（4月25日）表示：「现在开始着手准备韩朝第四次首脑会晤比以往任何时候都更重要。」平壤方面是否对再度举行峰会有兴趣，官方一直没有明确表态。