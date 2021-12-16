 金正恩执政十年 给朝鲜和世界带来了什么 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.12.2021

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时政风云

金正恩执政十年 给朝鲜和世界带来了什么

自从十年前接替父亲金正日担任朝鲜最高领导人以来，他铲除了政治异己，发展了核设施，并且曾和美国总统面对面坐在谈判桌前。如今他必须带领朝鲜走出经济困境。

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執政十年 站在十字路口的金正恩

（德国之声中文网）金正日突然去世十年之后， 平壤政权开始大力宣扬这位前领导人的丰功伟绩，包括展现他对国家所作贡献的艺术展。同时，官方媒体的纪念性文章也呼吁民众更加忠诚地支持金正日的儿子，现任领导人金正恩。

朝鲜是全世界最为封闭孤立的国家之一，而疫情使得该国本就糟糕的经济状况雪上加霜。

"经济复苏和现代化将会是他（金正恩）所面对的最大挑战"，美国智库"新美国安全中心"（Center for a New American Security）的研究员金杜妍（Duyeon Kim）表示，"但他可能总会找到掩盖自己政绩上的不足或失误的政治遮羞布，同时向民众灌输责任感和爱国精神，让他们更加努力地工作。"

金正恩走向权力巅峰的道路

根据报道，金正日是在2011年12月17日心脏病突发去世的。当时他正在乘坐火车专列出访的路上。12月28日，金正日的追悼仪式在平壤举行。对于当时的朝鲜问题观察员来说，时年只有29岁的金正日虽然已经被视为接班人，但是人们显然没有预料到，他这么快就需要继承父亲的权力遗产。

金正恩掌权的十年让很多分析人士感到非常意外。因为有不少人此前曾经猜测，要想领导像朝鲜这样的一个国家，他还太年轻，也太缺乏政治经验。而如今，朝鲜国家媒体已经将他称颂为"伟大领袖"，这样的头衔原本只是属于他的祖父--朝鲜开国领导人金日成的。

在接管政权之后的不到两年时间里，金正恩就下令处死了他的姑父张成泽。此外，关于2017年2月在吉隆坡机场遭到投毒死亡的金正男，也有不少传闻认为，是金正恩主导了对自己同父异母哥哥的刺杀行动。

金正恩在执政期间也创下了不少历史上的第一次，比如作为朝鲜领导人和美国总统的首次面对面会谈，还有和韩国总统文在寅的历史性会晤。

Nordkorea | Kim Jong-Un trifft MoonJea-In und Donald Trump 2019

历史性的一幕：2019年6月30日在板门店

此外他还成功避免了世界上不少其他独裁者的命运在自己身上重演，比如内部政治异见、革命夺权或者是暴力政变等。这很大程度上来自他对这个严密封闭的国家内日常生活保持着从不松懈的全方位控制。

金正恩如何保持对权力的控制？

学者金杜妍认为，金正恩之所以能够将权力稳固在握，是因为他"让那些维护金氏家族政权的精英阶层感到满意，同时采用强迫劳动等严酷的手段来加以威慑，同时对那些威胁到自己权力地位的人加以清除或是惩罚"。

首尔梨花女子大学的国际政治学副教授李雷夫（Leif-Eric Easley）对德国之声表示，金家政权维持至今，靠的是"矮化首尔、恶魔化美国和鼓吹民族自力更生"。他说："然而金正恩与特朗普的会面与美国威胁论背道而驰，韩国如今越来越成功，而平壤对中国的依赖性也越来越大。"

李雷夫认为，在疫情爆发之后，金正恩在追求经济增长和维系政治控制之间的两难境地会越来越严重。

金家政权会走向终结吗？

金正恩虽然努力尝试告别父辈的军事至上政策，转向发展经济，但他也从来没有忽视过军队建设。他没有专注于常规武器的发展，而是将精力放在核武器和先进弹道导弹的研发上，希望对包括美国在内的假想敌保持威慑作用。

但对于金正恩来说，更为重要的应该是如何带领朝鲜走出疫情后的危机，为经济复苏绘制出一幅令人信服的发展蓝图。金杜妍认为，尽管平壤选择在疫情结束之前持续自我封闭，朝鲜之前也曾躲过了上世纪90年代的严重饥荒，从而证明了自己的生存能力，此外中国也会继续帮助这个国家维持下去的。

"我想我们还会看到金正恩政权继续存在数十年的，如果他可以保持身体健康的话"，金杜妍说。

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  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

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  • Korea Krieg 1950 US Soldaten

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  • Korea Krieg 1950 Nordkorea Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

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  • Korea Krieg 1950 US Flugzeug Bomben

    七十年前的朝鲜战争

    满目疮痍的朝鲜

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  • Korea Krieg 1950 US Soldaten Rückzug

    七十年前的朝鲜战争

    伤亡人数

    1953年联军部队从韩国撤退时，战争死亡人数已上百万。针对阵亡士兵数目，各种说法不一。分析估计，战争中身亡的有50万左右朝鲜士兵、40万中国士兵，以及4万联合国军——其中90%以上是美国士兵。

  • Korea Krieg 1950 gefangene Soldaten Nordkorea

    七十年前的朝鲜战争

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  • Korea Krieg 1951 US Soldaten Flammenwerfer

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