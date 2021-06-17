金正恩：“应尤其准备好对抗美国”  

（德国之声中文网）据朝鲜官媒周五（6月18日）报道，该国领导人金正恩强调，朝鲜应做好准备，与美国 "对抗 "。

朝中社（KCNA）报道说，本周四，在朝鲜劳动党中央委员会会议上，金正恩概述了朝鲜对美关系战略及 "美国新政府的政策倾向"。

为所有情况做好准备

朝中社报道称，金正恩强调，为维护国家尊严和自主发展成果、保障和平环境与国家安全，有必要作好对话和对抗两手准备，但尤其在对抗方面做好万无一失的准备。根据该报道，这位朝鲜最高领导人 "要求迅速应对瞬息万变的局势，全力稳定控制朝鲜半岛局势"。

拜登的 "敌视政策“

平壤早前已指责美国新任总统拜登奉行 "敌视政策"，抨击这位民主党人试图 "经由外交及严厉威慑 "应对朝鲜核计划“大错特错”。

拜登前任特朗普因曾与金正恩两度举行面对面会谈，成为国际轰动新闻。不过，拜登迄今表示，除非坐下来谈的条件发生巨变，否则，他无意会晤这位朝鲜领导人。

美朝关系十个历史时刻 朝鲜战争 1950年代的朝鲜战争造成数百万人死亡，其中包括3.6万名美国士兵。 战争的开端是朝鲜军队越过三八线。后来，美国领导下的联合国军队、中国的军队加入战争。1953年7月停火。目前，美国在韩国仍有2.85万名驻军。

美朝关系十个历史时刻 平壤的美国海军舰船 1968年1月，美国海军USS Pueblo舰在朝鲜东海岸受到朝鲜军队袭击，一名美国船员丧生，82人被俘。美朝双方对事件有不同的描述。美国船员被俘11个月后，美国首席谈判人员签署声明承认船只非法进入朝鲜领海后，船员才被释放。这艘船舰如今展示在平壤。

美朝关系十个历史时刻 板门店斧头杀人事件 1976年夏，在板门店非军事区，美方砍伐一棵遮挡哨所视线的树，遇朝方阻止，发生冲突。两名美国士兵被杀死。美国十分愤怒。朝鲜领导人金日成后表示遗憾，紧张情势有所缓和。

美朝关系十个历史时刻 卡特访朝 1994年6月，美国前总统卡特从非军事区访朝，与金日成进行两轮谈话。返回韩国后，卡特向韩总统金泳三传递了朝方希望举行峰会的信息，金泳三接受了。但7月，金日成心脏病发去世。2000年，金正日与金大中举行了会晤。

美朝关系十个历史时刻 “美朝框架协议” 1994年10月，美朝签署标志性意义的“关于解决朝鲜核问题的框架协议”。朝方冻结核活动，同意以拆除核设施换取美国为其建造两座轻水核反应堆用于发电，以及获得重油。但2002年，该协议破裂。美方指责朝方秘密以浓缩铀进行核计划。

美朝关系十个历史时刻 朝鲜高官访美 2000年，金正日的亲信赵明禄次帅访问美国，成为朝鲜战争后访美的朝鲜最高级别官员。时任美国总统克林顿与他会晤。赵明禄转交金正日亲笔信。当年早些时候，朝韩领导人实现首次会晤。

美朝关系十个历史时刻 奥尔布赖特访朝 赵明禄访美后数周，美国国务卿奥尔布赖特回访平壤，并尝试安排克林顿访朝。奥尔布赖特还与金日成共同观赏了阿里郎大型表演。2001年1月小布什总统上台，对朝缓和的声调戛然而止。2009年，克林顿以前总统身份访朝，带领两名美国记者人质回美。

美朝关系十个历史时刻 六方会谈 2003年，美朝重返谈判桌，六方会谈框架还包括韩、中、俄、日。对话持续到2008年，但在如何核查朝鲜的去核措施上出现分歧，会谈破裂。2009年，国际社会谴责朝鲜试射远程导弹后，平壤宣布退出六方会谈。

美朝关系十个历史时刻 核试验、导弹试验 2011年金正恩上台后，进行一系列武器试验。2017年，朝鲜进行第六次、也是威力最大的一次核试验，以及试射三枚远程弹道导弹。金正恩与特朗普进行一系列言辞上的相互威胁。

美朝关系十个历史时刻 新的缓和 2018年，金正恩改变战术，向韩国派团参加冬奥会，与文在寅举行会晤。如今，6月12日，金正恩按计划将与特朗普在新加坡会晤。 （苗子/乐然 据美联社等）



（法新社，路透社）

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