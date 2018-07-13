金正恩巡查工厂 骂官员救经济

(德国之声中文网) 朝鲜官媒报道，金正恩最近视察与中国接壤的工业设施与经济特区，训斥官员造成工程延宕，生产线不够现代化。

有专家认为，金正恩这项举动意在向国内表明他发展经济的决心，也等同向外国表明他为了解除经济制裁，愿意遵守去核化承诺。

美国国家安全总监丹寇茨(Dan Coats)说，技术上朝鲜有办法在一年内达成去核，但是不太可能成真。

但是也有专家认为，现在金正恩想要刺激经济发展，但是情况不尽理想，想要藉此把部份地区经济落后归咎给行政官员。

「目前的发展政策都是党中央规划的，他需要展现一些成果，但他很可能认知到现场情况没有他想像的好。」韩国东国大学教授高有焕这么说。

与此呼应，周五(7/20)，韩国中央银行公布研究数据，朝鲜2017年经济衰退，规模是20年来最严重。国民生产总额下降了3.5个百分点，是1997年发生饥荒导致下降6.5个百分点以来最严重的一次。这个数字清楚反映了国际社会对朝鲜施加经济制裁的影响。

金正恩这次去东北地方的视察，是一年多以来第一次完整的省级视察。韩国官方智库韩国统一研究院的研究员洪明说，这显示出金正恩政策上的重心从军事转移到经济。

根据韩国统一研究院的资料，今年，金正恩曾经在11次经济性活动与3次军事性活动中露脸，大多数都在首都平壤附近。相对去年同期，金正恩参与了15次经济性活动与30次军事性活动。

洪明也认为，金正恩视察的地区与中国接壤，可能意味着他想要跟中国进行经济合作。

韩国峨山政策研究所的资深研究员申范澈则认为，比起与中国加强经济合作，金正恩更可能要求中国说服联合国减轻经济制裁。「比起效仿中国的经济模式，他可能更想要扩大贸易额，也希望中国可以放松制裁力道。」

罗法/夏立民（路透社）