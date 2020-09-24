 金正恩就韩国公民被射杀罕见道歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.09.2020

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时政风云

金正恩就韩国公民被射杀罕见道歉

据韩联社报道， 金正恩在一份致南韩的通知中就韩国公民被朝鲜射杀表示愧疚，并称此类事件不应再发生。据悉，朝军方向这名韩国人开了十几枪。

Nordkorea I Staatschef Kim Jong Un nimmt an Sitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei teil (Reuters/KCNA)

资料照片：金正恩在朝鲜劳动党的会议上

DW.COM

时隔12年再发生韩国平民遭朝鲜射杀身亡，韩国政府强烈谴责朝鲜的「野蛮行径」，消息称朝方迅速火化尸体是为了防疫。

韩国有关当局证实，上周，一名24岁脱北者重返他2017年逃离的朝鲜。有消息称，此人感染新冠病毒。逃离事件背景不清楚。

朝鲜最高领导人金正恩罕见地坦承，在他领导之下提出的旨在改善朝鲜经济的5年计划失败。 朝鲜宣布准备在明年1月举行罕见的劳动党代表大会，制定提振经济的新计划。

（德国之声中文网）朝鲜领导人本周五就一名韩国公务员被朝鲜射杀罕见道歉。据韩联社报道，金正恩以统一战线部的名义向南韩发来通知，表示深感愧疚，并希望朝韩之间的信任不要受到影响。通知还称，这名韩国公务员之死是一起不幸事件，不应再发生。

据报道，这名韩国公务员被射杀十几枪。韩国军方官员称，他的尸体后来被焚烧。但朝鲜方面称，军方焚烧的是搭载这名男子的漂浮物，而不是他的尸体。

据韩国方面报道，该公务员是一名47岁的海洋水产部渔业指导员，9月21日登上巡逻船前往韩国西部最北端延坪岛（Yeonpyeong）附近海域执勤。当天上午11点半，船员发现该公务员失踪，估计其跳海，当时船只距离朝韩海界北方限界不远。韩国海警接报后派出20艘船只及飞机搜救，但一无所获。韩国情报部门相关人士9月23日向韩联社透露，该公务员想弃韩投北，朝鲜边防官兵或按照“将疫情阻绝在国门之外”的边境防疫规定开枪。

Nordkorea Kim Jong Un und Moon Jae In auf dem Gipfel des Mt. Paektu (Reuters/Pyeongyang Press Corps)

金正恩向文在寅表示歉意（图为2018年资料照片）

韩国国家安全顾问在一次简报会上表示，金正恩和韩国总统文在寅交换了私信。金正恩对令文在寅失望表示“非常愧疚”，并称这起事故很不幸，没有料到会发生。

朝鲜领导人向韩国道歉的情况鲜有发生。9月24日，韩国政府就该国公务员被朝鲜军队射杀事件强烈谴责朝鲜的“野蛮行径”，并要求平壤解释并惩处相关责任人。

另据韩联社报道，文在寅9月25日在出席第71个国军日纪念仪式上表示，政府和军方将进一步加强戒备态势，坚决应对任何威胁国民生命安全的行为。不过，他在致词中并未提及这起射杀事件以及“朝鲜”两字。文在寅还表示，除了传统安全威胁外，未来军队还要应对传染病、恐袭、灾害等非传统安全威胁。

乐然／李鱼（韩联社等)

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