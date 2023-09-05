金正恩將赴俄會普丁 兩人想交換什麼？

（德國之聲中文網）美國官員週一（9月4日）表示，金正恩可能會罕見出訪外國，乘坐裝甲列車從平壤前往俄羅斯的海參崴，並在那裡會見普丁。

《紐約時報》報導，在這個距離朝鮮不遠的港口城市，兩位領導人將討論朝鮮提供砲彈和反坦克導彈給俄羅斯，以換取莫斯科先進的衛星和核動力潛艇技術。報導還稱，金正恩可能會前往莫斯科，但這一點還不確定。

法新社報導，烏克蘭在南部和東部發動反攻，雖然普丁嘴上說基輔的行動「失敗」，但莫斯科似乎急於獲得更多軍事補給，以增強其軍隊實力。內文引用美國財政部說法，表示俄羅斯在烏克蘭消耗彈藥並損失重型裝備，迫使其向朝鮮等少數盟友尋求支持。

克里姆林宮上週表示，莫斯科打算深化與平壤「相互尊重的關係」。平壤是其冷戰時期的親密盟友之一，也是支持俄羅斯在2022年侵略烏克蘭的少數國家之一。俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）7月份訪問平壤，紀念韓戰結束70週年，是朝鮮所謂的「勝利日」。

美國對俄羅斯與朝鮮之間的軍備談判積極推進感到擔憂，並指紹伊古在訪問朝鮮期間，曾試圖說服平壤向俄羅斯出售火砲彈藥。

白宮國家安全委員會（NSC）發言人沃森（Adrienne Watson）表示：「我們有消息稱，金正恩希望這些討論能夠繼續下去，其中包括與俄羅斯進行領導人級別的外交接觸。」

美國、英國、韓國和日本上週在聯合國表示，任何加強俄羅斯與朝鮮之間合作的協議都將違反安理會禁止與平壤進行武器交易的決議，而莫斯科本身也認可了這些決議。他們說，紹伊古訪問平壤後，另一批俄羅斯官員前往朝鮮進行後續會談。

雖然朝鮮否認與俄羅斯有任何武器交易，但華盛頓上週表示，朝鮮在2022年向俄羅斯提供了步兵火箭和導彈，供私人控制的瓦格納軍事集團使用。美國也制裁了3個實體，指控他們協助朝鮮和俄羅斯之間的軍火交易。

俄中朝聯合軍演？

就在美國對兩國日益增強的軍事關係表示擔憂之際，金正恩計劃訪問的消息傳出之前，俄羅斯表示，正在討論與朝鮮舉行聯合軍事演習。

此前，韓國國家情報院的情報也顯示，紹伊古訪朝期間與金正恩舉行了私人會面，向金正恩提議兩國與中國一起舉行海軍演習。

當被問及兩國舉行聯合演習的可能性時，他表示：「當然」正在討論這些問題。俄羅斯國際文傳電訊社4日援引紹伊古的話說：「為什麼不呢，這些都是我們的鄰居。俄羅斯有句老話：『你不能選擇你的鄰居，最好的方式是跟他們和平相處。』」

9月2日，俄羅斯駐朝鮮大使亞歷山大·馬采戈拉 (Alexander Matsegora) 告訴塔斯社，他不知道朝鮮有任何計劃參加與中國和俄羅斯的三邊軍事演習，但他認為美韓軍演當前，這個提議「很恰當」。

朝鮮譴責美韓軍演是為發動戰爭做準備，並以導彈回應。此外，朝鮮自2006年以來已進行了6次核試驗，近年來一直在測試各種導彈，但很少與鄰國舉行軍事演習。俄中朝三國未來會不會一起演習也引發外界關注。

（路透社、法新社）

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 中俄座上宾 朝鲜领导人金正恩与俄中代表一起观看了庆祝朝鲜战争停战70周年的庆祝晚会。两国代表显然受到平壤的高度重视，俄罗斯防长绍伊古和中国政治局委员李鸿忠的座位分别被安排在金正恩的左右。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 习近平来信 这是金正恩自疫情爆发以来首次公开证实接待外宾团。根据朝鲜中央通讯社，金正恩与李鸿忠会面期间，对方转交了一份习近平的私人信函。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 疫情封锁 为应对新冠病毒疫情，朝鲜2020年初关闭边境，停止一切跨境贸易和外交访问，甚至连主要盟友中国和俄罗斯也不例外。朝中社没有提及这两个代表团访问朝鲜是否标志政策上的改变。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 展示武器 金正恩与俄罗斯防长绍伊古一同参观了武器装备展示会，其中展示了朝鲜的一些弹道导弹。韩媒指出，从公开照片还可以看到与美国MQ-1“捕食者”相似的无人机。美联社称，有一些装备是朝鲜过去未曾公开的。金正恩表示这次会晤深化了两国之间战略上与传统上的关系。俄外交部表示，绍伊古会见朝鲜防长姜顺南时表示，他希望加强俄罗斯与朝鲜这个"友好国家"之间的"防务合作"。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 访朝目的 绍伊古向金正恩转交了普京的亲笔信，法新社援引专家表示，俄乌前线紧张之际，俄防长前往朝鲜的一个主要目的是希望能从朝鲜获得武器支援，而朝鲜也可以借此填补国库。朝鲜之前就被指向俄罗斯提供武器，一名美国官员透露，受到西方制裁的莫斯科从平壤购买数百万枚火箭弹和炮弹。不过俄朝都表示否认。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 亲往志愿军烈士陵园 1953年7月27日，朝鲜半岛签署停战协定，朝鲜把这天称为“胜利日”，今年的纪念活动中，金正恩在其妹金与正的陪伴下，访问了参加朝鲜战争的中国士兵公墓。并向毛泽东长子毛岸英烈士陵墓献上花圈。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 朝鲜战争 1950年，中国曾派志愿军参与朝鲜战争。这场战事在1953年7月27日停止。不过，韩国与朝鲜并未正式签署终战宣言，严格来说双方仍处于战争状态。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 阅兵活动 停战纪念日朝鲜通常会举办盛大阅兵。韩联社表示，今年的阅兵式在夜间举行，此次或会向中俄代表团展示其核武装备。朝鲜的阅兵式之前大多在上午举行，但自2020年连续多次在夜间或深夜阅兵。图为2021年9月平壤举行民防阅兵式，庆祝建政73周年。



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