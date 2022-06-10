金正恩：将加强军备应对安全环境恶化

金正恩将其加速武器开发的行为称为「正当自卫的主权权利」。专家表示，朝鲜快速的武器试验步调凸显了金正恩的双重意图：充实军火库和向美国施压。
（德国之声中文网）朝鲜领导人金正恩在朝鲜劳动党第八届五中全会扩大会上提到，面对「不断恶化的安全环境」，朝鲜将加强军备建设。本周稍早，美国朝鲜问题特使金星容曾表示，朝鲜可能会在「任何时候」进行第七次核试验，他强调朝鲜没有表现出重返谈判的意愿。
朝鲜官媒朝中社周六发表的金正恩评论并不包括对美国或竞争对手韩国的任何直接批评。朝中社提到，金正恩为其加速武器开发的行为辩护，称之为「正当自卫的主权权利」，并提到他的武装部队和军事科学家要执行的进一步「军事任务」，但没有提到任何有关试验活动的具体目标或计划。
朝中社引用金正恩的话写道，「自卫权即捍卫国家主权，重申维持强对强和正面迎战等战斗原则」。就在朝鲜劳动党召开本次会议之际，朝鲜进行了一系列挑衅式的导弹试射，打破了以往旧有的边缘政策模式，用意是迫使美国接受朝鲜是核大国的想法，并以实力地位同美方谈判经济、安全上的让步。多年来，朝鲜已经掌握了通过武器试验和威胁来制造外交危机的艺术，最终提出旨在获得让步的谈判。
本次会议期间，金正恩提拔了一位在处理美国事务方面有丰富经验的资深外交官崔善姬为外交部长，此举可能对未来的外交政策产生影响。崔善姬与金正恩的妹妹金与正同属朝鲜最有权势的女性，她是2018年和2019年金正恩与美国前总统特朗普会晤的幕后重要角色之一。在2019年2月金正恩与特朗普的第二次会晤失败后，平壤和华盛顿之间的联系中断，当时美国拒绝了朝鲜提出的大幅解除美国主导的对朝制裁以换取有限的裁军措施的要求。
崔善姬将从具有军事背景的强硬派李善权手中接任外长一职，后者将转任朝鲜劳动党统一战线部部长，成为面对韩国事务的负责官员。当华盛顿不愿让朝鲜称心如意时，朝鲜往往会向韩国施加压力。虽然朝中社的相关报道没有提及韩国，但它说与会官员确认了「在对敌斗争和外交领域应保持的原则和战略战术方向」。朝鲜还宣布对其军事领导层进行部分改组，多位前反间谍官员被安排到关键职位，这可能是金正恩为进一步加强其对军事官僚机构的控制而采取的措施。
2022年上半年至今，朝鲜已经创下了年度导弹发射纪录，执行了18次发射活动、发射共计31枚导弹，包括近五年来首次展示的洲际弹道导弹。美韩两国官员说，朝鲜几乎已经完成了其东北部试验场引爆核装置的准备工作，金正恩很有可能会加大核试验规模。该试验场自2017年朝鲜进行第六次核试验以来，一直处于闲置状态，当时朝鲜声称引爆了一枚为其洲际弹道导弹设计的热核弹。
专家们表示，朝鲜的试验步调异常快速，凸显了金正恩的双重意图，即推进其军火库，并就长期停滞的核外交向拜登政府施压。虽然美国表示如果朝鲜再次进行核试验，它将推动额外的制裁，但联合国安理会常任理事国之间仍对制裁手段存有分歧。俄罗斯和中国今年否决了美国提出的加强制裁决议，中俄两国坚称华盛顿应该把重点放在恢复对话上。
尽管新冠疫情几个月来在这个拥有2600万人、大部分人口未接种疫苗的专制国家蔓延，在会议期间，朝鲜仍表示其疫情正在缓解。朝鲜政府限制人员和物资在各地区之间的流动、拒绝了美国和韩国提供的疫苗和其他帮助。运行联合国COVAX疫苗分配计划的非营利组织全球疫苗免疫联盟（GAVI）认为，朝鲜已经开始使用中国提供的疫苗。
（美联社、朝中社）
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