金正恩：将加强军备应对安全环境恶化

（德国之声中文网）朝鲜领导人金正恩在朝鲜劳动党第八届五中全会扩大会上提到，面对「不断恶化的安全环境」，朝鲜将加强军备建设。本周稍早，美国朝鲜问题特使金星容曾表示，朝鲜可能会在「任何时候」进行第七次核试验，他强调朝鲜没有表现出重返谈判的意愿。

朝鲜官媒朝中社周六发表的金正恩评论并不包括对美国或竞争对手韩国的任何直接批评。朝中社提到，金正恩为其加速武器开发的行为辩护，称之为「正当自卫的主权权利」，并提到他的武装部队和军事科学家要执行的进一步「军事任务」，但没有提到任何有关试验活动的具体目标或计划。

朝鲜今年上半年已经发射了共计31枚导弹

意在使华盛顿让步

朝中社引用金正恩的话写道，「自卫权即捍卫国家主权，重申维持强对强和正面迎战等战斗原则」。就在朝鲜劳动党召开本次会议之际，朝鲜进行了一系列挑衅式的导弹试射，打破了以往旧有的边缘政策模式，用意是迫使美国接受朝鲜是核大国的想法，并以实力地位同美方谈判经济、安全上的让步。多年来，朝鲜已经掌握了通过武器试验和威胁来制造外交危机的艺术，最终提出旨在获得让步的谈判。

新任外长具美国事务经验

本次会议期间，金正恩提拔了一位在处理美国事务方面有丰富经验的资深外交官崔善姬为外交部长，此举可能对未来的外交政策产生影响。崔善姬与金正恩的妹妹金与正同属朝鲜最有权势的女性，她是2018年和2019年金正恩与美国前总统特朗普会晤的幕后重要角色之一。在2019年2月金正恩与特朗普的第二次会晤失败后，平壤和华盛顿之间的联系中断，当时美国拒绝了朝鲜提出的大幅解除美国主导的对朝制裁以换取有限的裁军措施的要求。

新任朝鲜外长崔善姬是过去金正恩与美国前总统特朗普会晤的幕后重要角色

强硬派官员负责对韩事务

崔善姬将从具有军事背景的强硬派李善权手中接任外长一职，后者将转任朝鲜劳动党统一战线部部长，成为面对韩国事务的负责官员。当华盛顿不愿让朝鲜称心如意时，朝鲜往往会向韩国施加压力。虽然朝中社的相关报道没有提及韩国，但它说与会官员确认了「在对敌斗争和外交领域应保持的原则和战略战术方向」。朝鲜还宣布对其军事领导层进行部分改组，多位前反间谍官员被安排到关键职位，这可能是金正恩为进一步加强其对军事官僚机构的控制而采取的措施。

专家：试验步调凸显金正恩意图

2022年上半年至今，朝鲜已经创下了年度导弹发射纪录，执行了18次发射活动、发射共计31枚导弹，包括近五年来首次展示的洲际弹道导弹。美韩两国官员说，朝鲜几乎已经完成了其东北部试验场引爆核装置的准备工作，金正恩很有可能会加大核试验规模。该试验场自2017年朝鲜进行第六次核试验以来，一直处于闲置状态，当时朝鲜声称引爆了一枚为其洲际弹道导弹设计的热核弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



专家们表示，朝鲜的试验步调异常快速，凸显了金正恩的双重意图，即推进其军火库，并就长期停滞的核外交向拜登政府施压。虽然美国表示如果朝鲜再次进行核试验，它将推动额外的制裁，但联合国安理会常任理事国之间仍对制裁手段存有分歧。俄罗斯和中国今年否决了美国提出的加强制裁决议，中俄两国坚称华盛顿应该把重点放在恢复对话上。

尽管新冠疫情几个月来在这个拥有2600万人、大部分人口未接种疫苗的专制国家蔓延，在会议期间，朝鲜仍表示其疫情正在缓解。朝鲜政府限制人员和物资在各地区之间的流动、拒绝了美国和韩国提供的疫苗和其他帮助。运行联合国COVAX疫苗分配计划的非营利组织全球疫苗免疫联盟（GAVI）认为，朝鲜已经开始使用中国提供的疫苗。

（美联社、朝中社）

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