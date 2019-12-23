金正恩宣布将采取“令人震惊的措施”

（德国之声中文网）朝鲜掌权者金正恩意欲继续开发核武器。据朝中社报道，金正恩称，世界不久将看到一种"新型战略武器"。鉴于与美国的和核谈判陷入僵局，金正恩指控华盛顿政府提出"匪徒般的要求"、拖延时间。

朝中社报道说，金正恩近日在朝鲜劳动党中央委员会七届五中全会上称，平壤以何种强度推进其"核威慑"战略将取决于美方的态度，平壤不能拿国家未来安全来换取幸运和舒适，因此，朝鲜将不再暂停核试验和洲际导弹试验，不过，谈判的大门依旧敞开。

最后通牒无效

美国国务卿蓬佩奥在对此作出的首次反应中表示，"我们希望金正恩委员长作出正确决定"。他在接受福克斯新闻电视台采访时指出，金正恩可以选择"和平与富裕"而非"冲突与战争"。

此前，华盛顿未理会平壤提出的关于重开核谈判的最后时间期限。自去年2月金正恩和美国总统特朗普会晤以来，相关谈判处于冰冻状态。朝鲜要求取消国际制裁。特朗普迄今予以拒绝，并要求平壤作出有约束力的承诺。

在国际上，朝鲜基本处于孤立状态。中国为其最重要盟友。在朝鲜一再违反联合国的相关规定后，2016和2017年，联合国对这个封闭的国家颁布了严厉的制裁措施。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）