 金正恩宣布将采取“令人震惊的措施” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

金正恩宣布将采取“令人震惊的措施”

朝鲜领导人金正恩指控美国提出“匪徒般的要求”，宣布不久就将拿出“一种新型战略武器”。

Nord Korea | Rede von Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

（德国之声中文网）朝鲜掌权者金正恩意欲继续开发核武器。据朝中社报道，金正恩称，世界不久将看到一种"新型战略武器"。鉴于与美国的和核谈判陷入僵局，金正恩指控华盛顿政府提出"匪徒般的要求"、拖延时间。

朝中社报道说，金正恩近日在朝鲜劳动党中央委员会七届五中全会上称，平壤以何种强度推进其"核威慑"战略将取决于美方的态度，平壤不能拿国家未来安全来换取幸运和舒适，因此，朝鲜将不再暂停核试验和洲际导弹试验，不过，谈判的大门依旧敞开。

最后通牒无效

美国国务卿蓬佩奥在对此作出的首次反应中表示，"我们希望金正恩委员长作出正确决定"。他在接受福克斯新闻电视台采访时指出，金正恩可以选择"和平与富裕"而非"冲突与战争"。

USA Washington | Außenminister Mike Pompeo (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

美国国务卿蓬佩奥："我们希望看到一个正确的选择"

此前，华盛顿未理会平壤提出的关于重开核谈判的最后时间期限。自去年2月金正恩和美国总统特朗普会晤以来，相关谈判处于冰冻状态。朝鲜要求取消国际制裁。特朗普迄今予以拒绝，并要求平壤作出有约束力的承诺。

在国际上，朝鲜基本处于孤立状态。中国为其最重要盟友。在朝鲜一再违反联合国的相关规定后，2016和2017年，联合国对这个封闭的国家颁布了严厉的制裁措施。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）

DW.COM

客座评论：什么原因导致美朝关系急转直下？

进入12月后，美朝互撂狠话，再次进入战争边缘游戏。时政评论员邓聿文认为，这其中美中俄关系特别是美中关系，发挥着重要作用。 (23.12.2019)  

朝鲜将送美国什么“圣诞礼物”？

朝鲜宣称在西海卫星发射场举行了一次“非常重大”的试验。这场试验到底做了什么？随着朝鲜为美国设定的重启谈判最后期限正在逼近，该国还警告说，收到什么样的“圣诞礼物”将取决于美国自己。 (10.12.2019)  

通牒即将到期 朝鲜宣布扩充军力

朝鲜要求美国解除制裁令，而特朗普则坚持平壤必须实现去核化。双方互不相让，气氛再趋紧张。 (22.12.2019)  

弃核谈判停滞 中俄提议联合国放松对朝制裁

距离金正恩给特朗普下的“最后通牒”越来越近，有关朝鲜弃核的谈判仍然不见进展。据路透社报道，中俄联合向安理会提交了一份决议草案，要求解除对朝鲜的一部分制裁，以释放善意。 (17.12.2019)  

相关内容

Vietnam, Hanoi: Treffen Donald Trump und Kim Jong Un

客座评论：什么原因导致美朝关系急转直下？ 23.12.2019

进入12月后，美朝互撂狠话，再次进入战争边缘游戏。时政评论员邓聿文认为，这其中美中俄关系特别是美中关系，发挥着重要作用。

Bildkombo Kim Jong-un Xi Jinping Donald Trump

民调：美、中、朝、俄、伊领导人，谁最危险？ 25.12.2019

一项民调显示，德国人认为美国总统特朗普对世界和平的危害要大于俄罗斯总统普京、朝鲜统治者金正恩、中国国家主席习近平以及伊朗领袖哈梅内伊。

Nordkorea Propaganda l Eröffnung der Musterstadt Samjiyo - Kim Jong Un, Archiv

通牒即将到期 朝鲜宣布扩充军力 22.12.2019

朝鲜要求美国解除制裁令，而特朗普则坚持平壤必须实现去核化。双方互不相让，气氛再趋紧张。

广告

长平观察

Deutschland Symbolbild Frauentag (imago/IPON)

长平观察：雌心勃勃的未来

在2019年的最后一天，时评人长平补上2017年放弃了的一次“蹭热点”，因为他相信冯德莱恩、马林和蔡英文等雌心勃勃的女人们将会让世界变得更美好。  