金正恩威胁韩国：如遭攻击将动用核武器

（德国之声中文网）朝鲜领导人金正恩近日威胁称，若韩国侵犯朝鲜主权，朝鲜将毫不犹豫地动用核武器。金正恩周三视察特种部队训练基地时表示，朝鲜将动用包括核武器在内的所有进攻性力量，回应任何南韩的挑衅。他还声称，若冲突爆发，韩国首都首尔及整个国家的"永久存在将无法继续"。

这番言论是在韩国总统尹锡悦警告朝鲜任何核武使用都将终结朝鲜政权之后发表的。尹此前在韩国建军节发表讲话，称韩国及其美方盟友将对朝鲜进行"果断而压倒性的回应"。尹的演讲还伴随了韩国玄武-5弹道导弹的亮相。

金正恩的妹妹金与正随后也加入指责，嘲笑韩国的军事力量，声称韩国无法以常规武器对抗朝鲜的核能力。当前，朝韩关系处于低谷，朝鲜频繁进行挑衅性的导弹试验，而韩国则加强了与美国的军事演习。

预计下周，朝鲜将宣布朝韩之间的"两国体制"，正式拒绝与韩国的和解。朝鲜上个月还展示了其铀浓缩设施的图片，金正恩表达了"成倍扩展"核武库的意图。自2017年以来，朝鲜未进行新的核试验。

与此同时，韩国在美国的核保护伞下，恢复了反朝鲜广播，作为对朝鲜跨境放飞充满垃圾气球的回应。

（美联社、德新社、路透社、法新社）

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