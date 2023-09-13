 金正恩外访时朝鲜试射导弹意味着什么 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

金正恩外访时朝鲜试射导弹意味着什么

9月13日，就在金正恩与普京会晤前一小时，朝鲜向半岛以东海域发射了两枚短程弹道导弹。值得注意的是，这是罕见的金正恩外访期间的朝鲜导弹试射。

朝鲜不时试射各类导弹，图为2023年7月25日的一次导弹试射

朝鲜不时试射各类导弹，图为2023年7月25日的一次导弹试射

（德国之声中文网）分析人士指出，金正恩外访时的导弹试射标志着朝鲜军备计划的授权水平不断改进，监控体系也愈发完善。

目前尚不清楚正在俄罗斯的金正恩如何保持对朝鲜国内的导弹与核力量的指挥与管控。华盛顿智库史汀生中心(Stimson Center)的朝鲜监测项目"北纬38度"今年3月曾发布一份报告指出，朝鲜官媒的报道已经概述了相关流程，其中囊括了各级部队指挥官、发射授权体系以及管控核武器的"技术装备"。史汀生中心的学者马登(Michael Madden)认为，近年来，朝鲜似乎已经从"金正恩拨打电话号码并口述密码来授权发射"转换到"权力可以下方给可信赖的代理人"机制。马登指出："如此一来，假如金正恩遇袭身亡或者失联，代理人将有权代表他发动核反击。"

马登认为，金正恩外访时，掌控核武器的权力也很可能被下放给其他高层心腹人物，比如朝鲜劳动党中央政治局常委赵勇元或者朝鲜最高人民会议常务委员长崔龙海。金正恩的妹妹、朝鲜国务委员金与正也可能位列其中。马登对路透社表示，虽然9月13日的导弹试射可能并没有专门测试核武器指挥与管控，但是选择金正恩外访期间进行试射即表明朝鲜已经决定或已经在考虑下放核权力。

日韩抗议

韩军联合参谋本部称，朝鲜的导弹是从平壤附近发射的，飞行距离约650公里。韩方还谴责了朝鲜试射行为再次违反了联合国安理会决议。

日本内阁官房长官松野博一也表示，已经通过北京的外交渠道转递了对朝鲜的抗议。他补充说，两枚导弹均落入了日本专属经济区之外的海域。

  • Nordkorea | Kombobild Hwasong-12 Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    火星12型中程弹道导弹

    朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

  • Südkorea Berichterstattung erneuter Raketenstart Nordkorea

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    KN-24型短程弹道导弹

    1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

  • Nordkorea | Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    本月第二度进行高超音速导弹试验

    朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

  • Nordkorea | Raketentests

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    2022年首度试验高超音速导弹

    2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

  • Nordkorea Teststart einer neuen SLBM

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    潜射弹道导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

  • Nordkorea Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    从火车上发射导弹

    朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

  • Nordkorea testet Langstreckenrakete

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型远程巡航导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

  • Weltspiegel | 26.03.2021 | Nord Korea | Tableau

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型战术制导炮弹

    此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

  • Nordkorea Symbolbild Atomwaffen Sipri

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    北极星2号中程弹道导弹

    朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。


根据联合国安理会的多项决议，朝鲜不得进行核试验、不得进行与弹道导弹相关的所有活动，并且必须放弃大规模杀伤性武器。中俄两国最后一次为制裁朝鲜决议投赞成票是在2017年。此后，北京和莫斯科开始呼吁放松对朝鲜制裁，并启动外交谈判、改善该国人道主义状况。

朝鲜目前已经拥有核武器，且不时试射各类导弹，其中包括射程覆盖美国本土的洲际弹道导弹。

（路透社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

朝鲜向黄海发射多枚巡航导弹

美韩军演「乙支自由护盾」结束的两天后，朝鲜周六清晨向西部海域发射多枚巡航导弹，目前尚不清楚有多少枚导弹被击落，飞行距离有多远。韩国联合参谋本部表示，将与美国密切合作分析具体参数并继续监视朝鲜的活动。

联合国报告：朝鲜规避国际制裁 继续推动核武和导弹计划

路透社提前获取的联合国一份报告称，朝鲜在2023年仍在继续生产核裂变材料，并在逃避联合国旨在切断平壤核武及导弹计划资金来源而实施的制裁措施。

金正恩撤换高级将领 下令“全面备战”

朝鲜领导人金正恩下令军队加强备战，并进一步提高军火产量。此外，金正恩还宣布撤换了总参谋长人选，具体原因不明。

相关内容

12.09.2023****A TV screen shows a file image of North Korean leader Kim Jong Un, left, and Russian President Vladimir Putin during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Tuesday, Sept. 12, 2023. Kim has departed for Russia, where he is expected to hold a rare meeting with Putin that has sparked Western concerns about a potential arms deal for Moscow’s war in Ukraine. (AP Photo/Ahn Young-joon)

俄罗斯与朝鲜的恩怨情仇 13.09.2023

金正恩千里迢迢前往俄罗斯赴普京之约，这是两位领导人的第二次会晤。不过，过去俄罗斯与朝鲜的交情并非一直这么密切，俄罗斯甚至曾疏远朝鲜改向韩国示好。

Auf diesem Foto, das am Samstag, den 9. September 2023, von der nordkoreanischen Regierung zur Verfügung gestellt wurde, nimmt Kim Jong-un (r), Machthaber von Nordkorea, mit seiner Tochter (l) an einer paramilitärischen Parade anlässlich des 75-jährigen Gründungsjubiläums Nordkoreas teil. Unabhängige Journalisten hatten keinen Zugang zu der Veranstaltung, die auf diesem von der nordkoreanischen Regierung veröffentlichten Bild zu sehen ist. Der Inhalt dieses Bildes ist so, wie er zur Verfügung gestellt wurde und kann nicht unabhängig überprüft werden. Das Wasserzeichen in koreanischer Sprache auf dem Bild, das von der Quelle zur Verfügung gestellt wurde, lautet: «KCNA» ist die Abkürzung für Korean Central News Agency. +++ dpa-Bildfunk +++

朝鲜建政75年：金正恩与中俄代表团一同阅兵 09.09.2023

朝鲜周五举行深夜阅兵式，庆祝建政75周年。金正恩邀请来访的中国代表团和俄罗斯歌舞团参加了阅兵式，接受检阅的包括由卡车和拖拉机牵引的火箭发射器。习近平和普京皆向金正恩发出贺电。

13.09.2023+++ Russian President Vladimir Putin, second right, and North Korea's leader Kim Jong Un, second left, speak during their meeting at the Vostochny cosmodrome outside the city of Tsiolkovsky, about 200 kilometers (125 miles) from the city of Blagoveshchensk in the far eastern Amur region, Russia, on Wednesday, Sept. 13, 2023. (Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

普京与金正恩在俄罗斯东方航天发射场举行会晤 13.09.2023

本周三，俄罗斯总统普京与到访的朝鲜领导人金正恩在俄罗斯东方航天发射场举行了会晤。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫对外表示，俄朝两国“正在不宜对外公布的敏感领域开展合作”。普京与金正恩会面前，朝鲜向日本海发射了2枚短程弹道导弹。

广告

媒体看中国

上海苹果专卖店

德语媒体：向苹果开刀释放不听任摆布的信号

中国政府可能禁止机关人员不准在办公场所使用苹果手机，《资本》认为此举是中国向华府发出的绝不任人摆布的信号；《柏林每日镜报》发表的一份调查显示，多数德国人反对禁止华为。