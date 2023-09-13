金正恩外访时朝鲜试射导弹意味着什么

（德国之声中文网）分析人士指出，金正恩外访时的导弹试射标志着朝鲜军备计划的授权水平不断改进，监控体系也愈发完善。

目前尚不清楚正在俄罗斯的金正恩如何保持对朝鲜国内的导弹与核力量的指挥与管控。华盛顿智库史汀生中心(Stimson Center)的朝鲜监测项目"北纬38度"今年3月曾发布一份报告指出，朝鲜官媒的报道已经概述了相关流程，其中囊括了各级部队指挥官、发射授权体系以及管控核武器的"技术装备"。史汀生中心的学者马登(Michael Madden)认为，近年来，朝鲜似乎已经从"金正恩拨打电话号码并口述密码来授权发射"转换到"权力可以下方给可信赖的代理人"机制。马登指出："如此一来，假如金正恩遇袭身亡或者失联，代理人将有权代表他发动核反击。"

马登认为，金正恩外访时，掌控核武器的权力也很可能被下放给其他高层心腹人物，比如朝鲜劳动党中央政治局常委赵勇元或者朝鲜最高人民会议常务委员长崔龙海。金正恩的妹妹、朝鲜国务委员金与正也可能位列其中。马登对路透社表示，虽然9月13日的导弹试射可能并没有专门测试核武器指挥与管控，但是选择金正恩外访期间进行试射即表明朝鲜已经决定或已经在考虑下放核权力。

日韩抗议

韩军联合参谋本部称，朝鲜的导弹是从平壤附近发射的，飞行距离约650公里。韩方还谴责了朝鲜试射行为再次违反了联合国安理会决议。

日本内阁官房长官松野博一也表示，已经通过北京的外交渠道转递了对朝鲜的抗议。他补充说，两枚导弹均落入了日本专属经济区之外的海域。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



根据联合国安理会的多项决议，朝鲜不得进行核试验、不得进行与弹道导弹相关的所有活动，并且必须放弃大规模杀伤性武器。中俄两国最后一次为制裁朝鲜决议投赞成票是在2017年。此后，北京和莫斯科开始呼吁放松对朝鲜制裁，并启动外交谈判、改善该国人道主义状况。

朝鲜目前已经拥有核武器，且不时试射各类导弹，其中包括射程覆盖美国本土的洲际弹道导弹。

（路透社等）

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