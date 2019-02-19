 金正恩坐飞机还是坐火车去越南？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.02.2019

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时政风云

金正恩坐飞机还是坐火车去越南？

朝鲜最高领导人金正恩有可能通过陆路方式抵达越南首都河内，并在那里同美国总统特朗普举行第二次会晤。媒体报道称，朝鲜的一个代表团检查了从中国通往越南的一条铁路的重点停靠站。

China, Peking: Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un trifft Präsident Xi Jinping (Reuters/KCNA)

金正恩今年1月10日乘专列抵达北京

（德国之声中文网）据报道，华盛顿和平壤方面都向越南派出了多个团队。本月27日和28日，两国领导人将在越南首都河内举行高峰会晤。但是双方官方都对会晤的安排讳莫如深。

本周二，法新社援引越南消息人士称，周一，朝鲜官方人员考察了中越边境地区。

这名不具名的消息人士说："朝鲜来的一个代表团周一去了凉山市。他们从河内坐车去的那里。"

日本朝日电视报道说，朝鲜团队还去了邻近中国边境的一处火车站，查看了这一地区的交通状况。

凉山市并没有机场。因此外界猜测，金正恩可能会坐火车从中国抵达越南。

定于下周举行的峰会是继去年6月新加坡会晤之后的第二次美朝领导人峰会。去年新加坡一晤是朝鲜战争停战后美国和朝鲜领导人首次举行会面。从技术层面讲，朝鲜同美国之间仍处于战争状态。

去年夏天金正恩向北京方面借了一架专机飞往新加坡。但他都是乘坐安装了装甲的火车从平壤前往北京。

从平壤经由北京和凉山到达河内，普通客运火车需要近60个小时的行程才能到达。

位于首尔的媒体NK News引述知情人士的消息称，乘坐火车前往河内"可能会在路上出现很多麻烦"，因为金正恩乘坐的慢车可能会影响到中国的高铁线路。

还有一种观点认为，金正恩可能坐火车去北京，然后从北京坐飞机去河内。

极其神秘的朝鲜领导人至今仍没有公开证实下周将在河内与特朗普举行会晤。如果此次会晤成行，也将是金正恩首次访问越南。

US-Präsident Donald Trump und Nordkorea-Präsident Kim Jong Un (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

2018年6月的新加坡会晤

金正恩的祖父金日成曾在1964年访问越南，此后朝鲜领导人没有再访问过这个国家。

河内街头可以看到有警察护送的车队经过。峰会举行期间，预计将有数千名记者和代表前来。

本周二，河内一所政府招待宾馆以及一家豪华酒店门外被悬挂上朝鲜和美国国旗。

目前美朝领导人第二次峰会具体举行的地点还没有被公布，但是韩联合报道称，平壤方面出于安全角度的考虑，不太倾向于选择越南河内国家会议中心作为峰会会场。

预计未来几天朝鲜代表金赫澈将抵达河内并在本周末与美国朝鲜问题特使斯蒂芬·比根（Stephen Biegun）会面。

美国国务院亚太副助理国务卿黄之瀚（Alex Wong）已经到达河内为峰会做准备。

观察人士表示，去年举行的峰会上朝鲜方面只是口头做出去核化承诺，但缺少具体实际行动。这一次会晤需要看到实际进展。

洪沙/叶宣 （法新社）

     

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