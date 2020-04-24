金正恩在这儿？卫星图像拍到疑似专列

（德国之声中文网）金正恩健康情况和行踪受到外界关注，长期研究朝鲜问题的美国智库"北纬38度"（38 North）周六（4月26日）公布最新的卫星照片发现，疑似金正恩私人专列出现在朝鲜东部一个海滨度假胜地。火车于4月21日和23日在元山（Wonsan）金氏家族专用火车站停靠。"北纬38度"指出，这并不能说明金正恩人在元山，也不能反映他的健康状况。不过卫星图片给之前金前往元山市，住元山的"特阁"别墅的报道增加了可信度。

拍到金正恩专列的卫星图片

金正恩4月11日起就未曾公开露面，也罕见缺席4月15日朝鲜最重要、规模最大的"太阳节"纪念活动。

本周一（4月20日），位于首尔、主要由脱北者经营的在线媒体《每日朝鲜》引述朝鲜消息人士说，金正恩4月12日接受了心血管治疗，并在平安北道的别墅休养。次日，美国有线电视新闻网（CNN）引述美国官员的话称，他们从美国情报机构得到的消息指出，金正恩情况危急。

许多韩国专家淡化有关金正恩病重的说法，他们还表示，即使金病重甚至死亡，朝鲜不会立即陷入动荡，有影响力的朝鲜政治人物，比如金正恩的妹妹金与正等人将会快速出面掌控大局。

面对种种猜测，朝鲜官方媒体仍对外界保持沉默。周六，朝中社报道，在金正恩访问俄罗斯一周年之际，这位朝鲜最高领导人收到了俄罗斯联邦共产党中央主席久加诺夫发来贺电。

韩联社报道，韩国青瓦台认为，金正恩目前与亲信停留在地方城市，并正常活动。朝鲜劳动党、军部和内阁近期均未进入紧急戒备等出现异常现象。

文木 / 洪沙（美联社，法新社等）