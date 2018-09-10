金正恩四会习近平 为特金会作准备

(德国之声中文网) 朝鲜最高领导人金正恩应中国国家主席习近平的邀请，在1月7日至10日访问中国，这是金正恩在短短一年内第四次访华。

周二，中国国家主席习近平与金正恩举行了会晤。据韩联社援引不愿具名的消息人士报道，在约一个小时的会谈中，两人讨论了金正恩与特朗普即将举行的第二次会晤，以及加强中朝双边关系的议题。会谈后，习近平夫妇在人们大会堂设宴招待了金正恩夫妇。

朝中社报导在週二 (1月8日) 公佈金正恩乘火车抵京的消息。據報1月8日也是金正恩的生日，代表他在中国度过生辰。

美国总统特朗普已多次放话，计划在今年举行第二次「特金会」，但日期和地点尚未对外公佈。金正恩去年六月与特朗普在新加坡举行历史性峰会，他在会议前后都曾经亲自到中国会见习近平，因此他这趟北京之行也被视为第二次美朝峰会的先兆。

首次美朝峰会已经结束超过半年，但朝鲜的具体去核时间表一直只闻楼梯响。早前有消息指特朗普目标在他首个任期内实现去核。

第二次峰会选定越南？

第二次「特金会」到底会在哪裡登场也是关注焦点。韩国《文化日报》(Munhwa Ilbo) 週一 (1月7日) 报导，美国国务院和朝鲜政府官员最近多次在越南首都河内开会，讨论第二次峰会的安排，令人联想河内被选定为会场。

越南和美朝两国都有不错的外交关係，朝鲜外交部长李勇浩去年十二月也曾到访越南。美国国务院和白宫都拒绝评论有关报导。

中美在朝鲜问题上举足轻重，两国与金正恩的互动被视为影响去核路向的关键。路透社引述外交消息人士称，习近平有机会即将出访朝鲜，这将会是2005年以来首位访问当地的中国领导人。习近平上月向访京的朝鲜外交部长李勇浩表示，他希望美朝都能回应双方的关注点，并在去核谈判中取得正面进展。

美国国务卿蓬佩奥接受美媒CNBC访问时表示，他不认为中美贸易争端会影响朝鲜去核进程。「中国一直向我们表明两者是独立的议题。」他说﹕「在我们努力减缓朝鲜核危机的工作中，中国一直是个很好的伙伴。」

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 夜搭火车赴京 这辆绿皮火车于周二（1月8日）抵达北京站，据信朝鲜领导人金正恩乘坐的正是这辆火车。据朝鲜官媒报道，金正恩对中国进行为期四天的访问。根据公开资料，当天正是金正恩的生日。不过具体是他35岁还是36岁生日，则说法不一。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 “叱咤风云的80后” 外界猜测，这次访华可能是“特金会”的前奏，金正恩向美方展示自己拥有中方的支持。在中国网络上，这位朝鲜领导人被称作“一个叱咤风云的80后”。在金正恩访华的同时，美中新一轮贸易谈判正在北京进行。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 第三次访华时的合影照 2018年6月19日金正恩在3个月之内第3次访华。美国宣布暂时停止同韩国的军演后，朝方下一步怎么走？开始销毁哪一块的核武力量？不管走出哪步棋，都必须得到中国的可靠保障。李雪主、金正恩、习近平和彭丽媛4人在人民大会堂合影。以前，金正恩行动诡秘，都是回国后才发消息。这第三次则不同，可以看作几次出国之后与时俱进了。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 “乘机”首次飞北京 脱下神秘的外衣后，金正恩也改换了交通工具。6月这次，他是乘高丽航空公司的专机飞往北京的。回顾一下：初访中国时乘坐专列，再访大连时坐的是飞机，而现在坐飞机也成了金正恩出访的新常态了。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 他们俩有话要说 金正恩同习近平之间有很多事情需要商量。美朝峰会前，他们在大连碰头，被认为或为特金会筹备，而峰会结束一周后，是否又到了总结汇报的时候？虽然中国曾被平壤的核武和导弹试验激怒，但它一直是朝鲜最重要的外交和经济支持者。甚至有人说，习近平一直以来给朝鲜下指导棋。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 之前试飞去大连 第一次乘坐飞机出国，目的地大连，任务：会晤习近平。这时离计划中的特金会还有大约1个月的时间。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 飞去新加坡 为何是国航？ 金正恩乘专机前往新加坡同特朗普会面，同美国平起平坐对等谈判了，这难道不是金家几十年来梦寐以求的吗？或许美中不足的是，金正恩乘中国国航的飞机而来，而不是高丽航空公司。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 神秘装甲列车驶入中国 之前火车是金家的交通工具。今年3月26日，韩联社从新浪微博上获得的一则视频截图。据信这是一列经由丹东入境、前往北京的装甲列车，车上载有朝鲜高级领导人。是不是金正恩坐在车上？在中国社交媒体上出现的相关照片很快就遭到删除，引发了外界格外的好奇以及热烈猜测。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 从轿车上招手 3月中国之行是金正恩2011年掌权以来首次踏出国门。据韩国媒体援引韩国情报机关的分析，金正恩若乘飞机出行，朝鲜高丽航空公司的飞机会受到一些国际制裁条款的约束；而火车出行则可避免这些不便，只要边界对方的中国不阻拦就可以了。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 迎送地点：火车站 为尽量保密，金正恩3月26日晚夜黑风高时抵达北京站，包括中共中央书记处第一书记、中共中央政治局常委王沪宁在内的多名高官前去迎接。两天后送行时也是王沪宁领衔中方。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 车厢里会谈 像是退回一百年 在专列上，金正恩与前来迎接的宋涛进行了会谈。金正恩的妻子李雪主、中共辽宁省委书记陈求发、中国铁路总公司总经理陆东福等人也参加了会议。这种车厢会议，自动引发返古之幽情。但对于金正恩这个骨子里据说向往西方生活方式的人，追求的一定是真正的现代化。



李芊 / 罗法 (路透社、美联社等)