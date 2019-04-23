金正恩启程赴俄 普京能否帮忙去核?

(德国之声中文网) 克里姆林宫外交政策顾问乌沙科夫(Yuri Ushakov)说，金正恩与普京将会在靠近太平洋的海参威会面。峰会举行的场地是一个大学校园。周二，会场周边就已经布置好俄罗斯与朝鲜的旗帜，迎风飞扬。

这是金正恩与普京第一次见面。而在会面之后，普京就要前往其他峰会。

外交政策顾问乌沙科夫说: 「会晤将聚焦在如何以政治和外交方法解决朝鲜半岛核武问题。」他补充道，会谈将会从一对一谈话的形式开始，接着转换成「扩大的形式」，但是他没有进一步说明更多细节，只说，并没有发表共同声明或是签署协议的计划。

朝鲜中央通讯社报导，金正恩周三已经搭乘私人装甲列车往俄罗斯出发。

俄罗斯媒体国际文传电讯社（Interfax）报导，预计金正恩会从边境小镇哈桑镇进入俄罗斯。俄罗斯新闻社(Ria Novosti agency)引述俄罗斯铁路的消息人士指出，列车预计会在当地时间周三晚上六点抵达海参威火车站。

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朝鲜中央通讯社发布的照片并没有指明送行的时间与地点

一场各有算计的会晤

俄罗斯希望能取得在朝鲜开采矿物资源的权力，而朝鲜则贪图俄罗斯的电力供应，并希望透过吸引更多俄方投资来推动工业设备、铁路及基础建设的现代化。 外界认为金正恩试图透过国际援助来强化其经济发展计划。

至于美国方面，自从二月在越南举行的美朝峰会不欢而散后，美朝关系再度陷入紧张氛围。 朝鲜上周试射了一个新的策略型导向武器，并公开要求美国将其国务卿蓬佩奥从谈判团队中除名。此外，针对白宫国家安全顾问波顿 (John Bolton)要求朝鲜在下一次特金会前提出更多去核化的证据，朝鲜上周六 (4月20日)加以抨击 。

然而，韩国官方却对金正恩访俄感到乐观。 韩国联合通讯社周二 (4月23日) 报导，一 名韩国总统办公室的资深官员周一受访时表示: 「我明白金正恩可能出访俄罗斯，我相信此举对韩国有益，因为这可能是推动朝鲜半岛去核武化的一部份。 」

此外，该名官员也间接证实韩国总统文在寅可能替特朗普转达一些关键信息给金正恩。 他表示，该消息将在下一次朝韩峰会时，由文在寅转达给金正恩。 此外，双方可能也会谈论到文在寅与特朗普四月初会面的一些细节。

罗法楊威廉(法新社/美联社/德新社/路透社)