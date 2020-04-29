金正恩向习近平致口信   贺中国抗疫成功

（德国之声中文网）朝鲜官方通讯社朝中社周五（8日）报导，金正恩向中国国家主席习近平致口信，讚扬并祝贺中国在新冠病毒疫情阻击战中取得成果，控制整体局面。

报导指，金正恩向习近平致以热切问候，表示对中国取得成功，就像自己的事情一样感到高兴，相信在习近平的坚强领导下，中国会不断巩固扩大成果，争取最后胜利，并祝愿习近平身体健康。报导又形容，朝中关係战胜种种考验，将更密切、健康发展。

金正恩5月1日出席官方活动

朝中社没有交代道贺的具体时间或传口信的方式，未知金正恩和习近平是否曾直接通话。中国官方新华社暂时没有相关报导。

金正恩早前神隐20天，直至5月1日高调现身出席顺天磷肥工厂竣工典礼，打破病危的传闻，但外界仍有猜测指当天露面的是其替身。

批南韩军事挑衅

另一方面，朝中社引述军方代表称，韩国近期的军事演练是挑衅行为，平壤政府不得不采取必要措施回应。朝鲜军方发言人警告说：「韩国军方好战分子作出不顾后果的举动，是军事对抗的最高点，会使他们的主子措手不及。」

发言人形容，韩国近期在「西海北方分界線」進行海空联合防御演习，违背《九一九韩朝军事协议》，使两韩关系倒退至2018年文金峰会前的状态。「近期的军演是一个机会，再次警醒我们敌人永远是敌人的事实。当敌人公然叫嚣着要攻击我们，我们岂能袖手旁观？」

两韩周日（3日）曾在非军事区发生枪击事件，朝鲜向韩军监察哨站射击两枪，韩军两次开火示警，双方均没有伤亡报告。据韩联社报导，这是2018年两韩签署《九一九韩朝军事协议》以来首宗开火事件。

李澄欣/张慈（综合报导）