 金正恩向习近平致口信   贺中国抗疫成功 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2020

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时政风云

金正恩向习近平致口信   贺中国抗疫成功

金正恩上周露面粉碎病危传闻，朝鲜官方最新报导指，金正恩向习近平致贺，但没有交代道贺的具体时间和方式。朝鲜也批评韩国近期的军事演练，指两韩关系倒退到2018年的状态。

Japan Nordkorea feuert Projektile ab (Getty Images/AFP/K. Nogi)

（德国之声中文网）朝鲜官方通讯社朝中社周五（8日）报导，金正恩向中国国家主席习近平致口信，讚扬并祝贺中国在新冠病毒疫情阻击战中取得成果，控制整体局面。

报导指，金正恩向习近平致以热切问候，表示对中国取得成功，就像自己的事情一样感到高兴，相信在习近平的坚强领导下，中国会不断巩固扩大成果，争取最后胜利，并祝愿习近平身体健康。报导又形容，朝中关係战胜种种考验，将更密切、健康发展。

Nordkorea Kim Jong-un, Eröffnung einer Düngemittelfabrik (Reuters/KCNA)

金正恩5月1日出席官方活动

朝中社没有交代道贺的具体时间或传口信的方式，未知金正恩和习近平是否曾直接通话。中国官方新华社暂时没有相关报导。

金正恩早前神隐20天，直至5月1日高调现身出席顺天磷肥工厂竣工典礼，打破病危的传闻，但外界仍有猜测指当天露面的是其替身。

批南韩军事挑衅

另一方面，朝中社引述军方代表称，韩国近期的军事演练是挑衅行为，平壤政府不得不采取必要措施回应。朝鲜军方发言人警告说：「韩国军方好战分子作出不顾后果的举动，是军事对抗的最高点，会使他们的主子措手不及。」

发言人形容，韩国近期在「西海北方分界線」進行海空联合防御演习，违背《九一九韩朝军事协议》，使两韩关系倒退至2018年文金峰会前的状态。「近期的军演是一个机会，再次警醒我们敌人永远是敌人的事实。当敌人公然叫嚣着要攻击我们，我们岂能袖手旁观？」

两韩周日（3日）曾在非军事区发生枪击事件，朝鲜向韩军监察哨站射击两枪，韩军两次开火示警，双方均没有伤亡报告。据韩联社报导，这是2018年两韩签署《九一九韩朝军事协议》以来首宗开火事件。

李澄欣/张慈（综合报导）

  • Nordkorea Familie Kim Jong Il Jong Nam Sung Hye Rang Lee Nam-Ok Lee Il Nam (picture-alliance/dpa)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    一张罕见的“集体照”

    在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

  • Kim Jong Nam, Bruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un (picture-alliance/dpa)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    落魄“王子”？

    2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

  • Nordkorea testet Antrieb für Satellitenrakete Kim Jung Un (Reuters/KCNA)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    第三代领袖

    也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

  • Nordkorea Chang Sung-taek Hinrichtung Prozess (Reuters)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    拿姑父开刀

    这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

  • Nordkorea Kim Kyong Hui (picture-alliance/AP)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    金家长女

    与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

  • Kim Jong Un ist verheiratet (dapd)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    颇不寻常的第一夫人

    现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

  • Kim Jong Chol, Bruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un (AFP/Getty Images)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    第一“王储”

    除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

  • Nordkorea Kim Yo Jong (picture alliance/dpa/Jiji Press)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    领袖的妹妹

    金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

  • Frankreich Neffe der nordkoreanischen Präsidentin Kim Jong-un (picture alliance/dpa/Yonhap)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    金家第四代

    目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

  • Nordkorea Mansudae Grand Monument der ehemaligen Präsidenten Kim Il Sung and Kim Jong Il (picture alliance/dpa/robertharding)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    “永远的总书记”和“永远的主席”

    金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。

    作者: 石涛


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