金正恩号召“艰苦行军”走出“最糟糕的局面”

（德国之声中文网）朝鲜领导人金正恩将目前该国的经济困境与1990年代造成数十万人死亡的大饥荒相提并论。

此前金正恩就说过，在包括新冠疫情、美国主导的制裁和去年夏天的自然灾害等多种因素的影响下，朝鲜正面临"有史以来最糟糕的"局面。但这是他第一次公开将目前的困境与大饥荒做比较。

朝鲜监测组织尚未发现任何大规模饥荒或人道灾难的迹象。不过外国观察家说，目前的困难是金正恩九年统治以来面临的最大考验。

"艰苦行军以减轻人民的艰辛"

据《朝鲜中央新闻》报道，这位朝鲜领导人在周四（4月8日）对劳动党基层干部说："我们前方面临许多障碍和困难，因此我们为执行第八届党代会的决定而进行的斗争绝不可能一帆风顺。"

金正恩说："我已经下定决心，要求包括中央委员会和支部在内的朝鲜劳动党各级组织，进行另一次'艰苦行军'，以减轻人民的艰辛，哪怕只是一点。"

金正恩在数千人出席的劳动党支部书记大会闭幕式上发表了上述讲话。他在周二的大会开幕致辞中说，面对"最糟糕的局面"，改善民众生计有赖于劳动党的基层书记们。

在今年1月的党代会上，金正恩命令官员们建立更强大的自给自足经济，减少对进口的依赖，制造更多消费品。但分析人士认为，朝鲜的问题是几十年来管理不善、自我孤立和核制裁的结果。

朝鲜正放松与中国的边境管控？

来自中国的数据显示，朝鲜因为严格防范新冠疫情而关闭边境之后，去年与中国这个最大的贸易伙伴和援助国的贸易额缩减了约80%。专家表示，朝鲜没有其他选择，严重的新冠疫情也可能瘫痪其医疗系统。

韩国统一部发言人周五告诉记者，有多种迹象表明，朝鲜正在采取措施放松对中国边境的控制。根据媒体报道，朝鲜在边境建立了新的防病毒设施，并通过了关于进口商品消毒的新法规。

朝鲜在上世纪90年代中期因失去苏联援助、管理不善和自然灾害而引发饥荒后，在多年时间里依赖国际援助。目前尚不清楚大饥荒中死亡的确切人数，有从数十万到二三百万的各种说法。

一些专家认为，中国不会让朝鲜持续的困境导致饥荒，因为中国担心朝鲜难民泛滥，也担心朝鲜半岛局势生变走向亲美的道路。

朝鲜官方媒体报道说，金正恩上月与习近平互通信息时，习近平做出"为两国人民提供更好的生活"的承诺。一些分析人士认为，这表明中国将很快向朝鲜提供急需的粮食、化肥和其他在疫情期间缺乏的用品。

张平/王凡 (美联社)

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