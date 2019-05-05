金正恩又“玩火” 特朗普表示淡定

（德国之声中文网）在媒体曝光朝鲜试射“短程飞行物”之后的次日，朝鲜官方媒体证实了周六在朝鲜半岛东部海域进行的前沿及东部前线防御部队火力打击训练，并报道称金正恩当天也在现场指导了试射演习。此前韩国国防部称，认为朝鲜发射的飞行物包括口径在240到300毫米的火箭弹，以及“一种新型的战术导弹”。

据新华社援引朝中社报道，金正恩对“没有事先预告、突然组织的火力打击训练取得成功”予以高度评价，对前沿及东部前线防御部队“保持无论何时下达命令都可立即进入战斗的快速反应能力”表示十分满意。报道还指出，此次训练的主要目的在于评估和检验前沿及东部前线防御部队的大口径远程火箭炮、战术制导武器运用能力。

朝中社还引述了金正恩的讲话，称朝鲜官兵必须牢记“只有靠强大的实力才能保障和保证真正的和平与安全”，保持高度动员状态。

落在大洋里

周六，韩国武装力量总参谋长通报说，朝鲜军方于当天早晨实施武器试验，向公海发射了多枚短程"炮弹"。暂不清楚的是，所试验的是何种武器。有关方面猜测，它们由多管导弹发射器发射。最初的说法是，所发射的是一枚导弹。

韩方称，这些物体以约20分钟的时间间隔分别从朝鲜东海岸发射升空，飞行约70公里至200公里，落入海洋。韩国联合通讯社援引 一名军方人士报道说，所发射的不是弹道导弹。朝鲜被禁止试验各种射程的弹道导弹及核武器。

弹道导弹一般为地对地导弹，可装载常规的、化学的、生物的或核弹头。

美国"观察"

华盛顿政府迄今反应审慎。特朗普总统的发言人桑德斯只表示，"我们对朝鲜今夜的行为是知情的"，白宫将"继续观察"事态的发展。

美国总统特朗普周六稍晚在推特发文表示了对于金正恩以及朝核协议前景的信心。他在推文中写道，相信金正恩深知朝鲜存在着巨大的经济发展潜力，不会做任何干扰或终结它的事情，也不会毁掉之前的承诺。

去年在新加坡与美国总统特朗普的首次峰会上，朝鲜掌权者金正恩原则上同意实现朝鲜半岛无核化，但双方未达成具体步骤。

今年2月在越南首都河内举行的第二次特金会亦无果而终。此后，朝鲜半岛局势重又紧张。一再有报道说，朝鲜武器试验基地出现新活动。

凝炼/雨涵/任琛（德新社、路透社）