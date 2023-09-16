金正恩参观俄高超音速导弹 外界忧军火交易

（德国之声中文网）金正恩9月16日在俄罗斯国防部长绍伊古的陪同下参观了符拉迪沃斯托克郊外的一座军用机场，近距离查看了俄军多型军机，其中包括能携载核武器的图160、图95、图22战略轰炸机。这些军机也都参与眼下的俄乌战争。

绍伊古还向金正恩展示了俄军最新型的"匕首"高超音速导弹。这种武器在俄乌战场上首次运用于实战，由米格31战斗机发射。绍伊古本人曾经在今年7月到访朝鲜。

在参观完军用机场后，金正恩与绍伊古前往符拉迪沃斯托克，视察了俄海军太平洋舰队的"沙波什尼科夫海军元帅号"护卫舰。据俄罗斯卫星通讯社报道，金正恩与绍伊古一行登上了战舰，听取俄海军总司令叶夫梅诺夫上将介绍鱼雷发射器、掷弹器等反潜装置的特性。随后，金正恩还参观了舰上的导弹系统与火炮装置，其中包括频繁运用于俄乌战场的"口径"通用巡航导弹系统。

金正恩9月16日的参观行程由俄罗斯国防部长绍伊古陪同

俄先进装备换朝鲜常规军火？

就在此前一天，金正恩刚刚参观了远东阿穆尔共青城的一间生产苏57先进战斗机的工厂，并表示"印象深刻"。俄罗斯国防部发布的电视画面显示，金正恩9月16日参观机场时凝视着高超音速导弹，还通过翻译与俄方官员讨论技术细节；在离开俄军战舰时，电视画面也捕捉到金正恩与绍伊古以及俄海军司令谈论朝鲜上周刚刚披露的新型潜艇。

一些分析人士指出，朝鲜空军目前使用的战机基本还是80年代的苏联产品，已经严重老化过时。金正恩此次参观俄罗斯军工企业、军事基地，也许意味着朝鲜寻求俄罗斯的帮助来推动其核武及导弹计划。作为交换，朝鲜可能会向俄罗斯提供俄乌战场上紧缺的弹药。

从去年开始，美国就指责朝鲜向俄罗斯提供弹药，其中许多可能是仿制的苏制弹药。韩国方面则称，朝鲜向俄罗斯供应的军火已经投入了俄乌战场。9月15日，美国国防部代理副部长贝克(Sasha Baker)表示，美方将继续"努力查证、揭露、回击俄罗斯从朝鲜或其它地方获取军火的企图"。

俄罗斯总统普京已经在9月13日于远东地区的东方航天发射场与金正恩会晤

普京：不与朝鲜进行任何军火交易

据朝鲜官媒朝中社报道，此次金正恩访俄的代表团中包括朝鲜海军以及空军的高级指挥官。

俄罗斯总统普京已经在9月13日于远东地区的东方航天发射场与金正恩会晤。普京在9月15日重申，俄罗斯将继续遵守联合国有关制裁朝鲜的决议，其中包括不从朝鲜进口或向朝鲜出口任何武器。克里姆林宫发言人佩斯科夫也强调，普京与金正恩的会晤后，两国没有签署任何双边军事合作协议。

分析人士指出，朝鲜和俄罗斯不太可能公布任何军事合作协议，以免遭到强烈的国际反应。

（美联社、德新社、卫星通讯社）

“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事”

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 普金会在哪里？ 普京和金正恩见面的具体地点之前一直保密。本周三答案揭晓，两人并没有约在莫斯科或者符拉迪沃斯托克，而是选择在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈。这是疫情爆发后，金正恩的首次外访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 东方航天发射场是什么地方？ 这里是俄罗斯为减少对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖兴建的发射基地。它距离俄罗斯和中国边境不远，2016年投入使用。普京曾多次到访发射场，去年4月他曾在这里与白俄罗斯总统卢卡申科会面。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 失败的探月使命 俄罗斯上月在此地进行了一次失败的登月发射。俄罗斯航天机构表示，“月球25”登月探测器出现技术故障后已在月表坠毁。这是1976年之后，俄罗斯首次开展登月使命。图为发射升空前，俄罗斯科学家对“月球25”进行最后的组装调试。去年4月，俄乌战争爆发不久后，普京就宣布将重启"月球"探测器计划。他说："俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 为卫星而来？ 根据韩联社报道，普京和金正恩在会谈前一同散步，并共同视察了发射场的俄罗斯“联盟-2”号运载火箭发射设施等。被问及“俄罗斯是否会帮助朝鲜研发人造卫星”时，普京表示，这就是两人在此相聚的理由。他说，金正恩特别关注火箭技术，朝鲜正在努力研发其优秀项目。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 妹妹随行 金正恩的妹妹金与正也陪同哥哥访问俄罗斯。韩联社报道，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲，中央军事指导部部长朴正天等军部高官也陪同出访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 发射弹道导弹 虽然金正恩正在进行外访，但平壤还是在周三发射了两枚弹道导弹。韩联社援引统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，这展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 坐火车出行 金正恩是乘坐火车进入俄罗斯边境城市哈桑火车站，然后再次启程，前往东方航天发射场的。金氏王朝的领导人出行都不愿意乘坐飞机，他们认为飞机容易发生事故，容易遭到袭击。金正恩也延续了这个传统，2018年他与时任美国总统特朗普见面时，他先乘坐火车前往北京，再从北京前往河内，耗时几十个小时。图为2019年初金正恩到访北京。



金正恩坐了数十小时的绿皮火车来见普京

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