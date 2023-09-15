金正恩参观俄飞机制造厂 与普京互赠步枪

（德国之声中文网）本周五（9月15日）正在访问俄罗斯的朝鲜最高领导人金正恩参观了阿穆尔河畔共青城尤里∙加加林飞机制造厂。

俄罗斯卫星通讯社报道称，抵达共青城火车站时，根据俄罗斯传统，迎宾人员向金正恩献上了面包和盐。金正恩受到了哈巴罗夫斯克边疆区行政长官杰格佳廖夫和阿穆尔河畔共青城市长若尔尼克的迎接。当地“友谊”乐团以及该市工程学校学生手持朝鲜国旗也在站台上欢迎朝鲜领导人。

在尤里∙加加林飞机制造厂，金正恩参观了SJ100飞机的内部。俄方还向他展示了苏-35战斗机，飞机在空中进行了特技飞行。这家飞机制造厂也生产民用飞机。

金正恩于周三在俄罗斯阿穆尔州东方航天发射场与俄罗斯总统普京举行了会面。金正恩称，朝鲜为俄罗斯捍卫其安全利益的“神圣战斗”提供“全面和无条件的支持”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周四对记者说，普京送给金正恩一只多次在太空中旅行的宇航服手套和一支俄罗斯制造的最高质量的步枪。作为回报，普京收到了金正恩赠送的朝鲜制造的步枪。

“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事”

韩国对“金普会”的反应

金正恩访俄引发了西方社会对平壤和莫斯科寻求扩大军事合作的担忧。外界猜测朝鲜可能会向俄罗斯提供武器以换取军事技术。

韩国外交部发言人林秀淑周四表示：“尽管国际社会一再警告，但朝鲜和俄罗斯还是讨论了包括卫星研发在内的军事合作问题，我们对此深表关切和遗憾。”

美国国家安全顾问沙利文与日本和韩国的国家安全顾问举行了三方通话。

白宫在一份声明中指出，三方通话认为朝鲜向俄罗斯出口武器“将直接违反联合国安理会的多项决议，包括俄罗斯自己投票通过的决议”。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 普金会在哪里？ 普京和金正恩见面的具体地点之前一直保密。本周三答案揭晓，两人并没有约在莫斯科或者符拉迪沃斯托克，而是选择在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈。这是疫情爆发后，金正恩的首次外访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 东方航天发射场是什么地方？ 这里是俄罗斯为减少对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖兴建的发射基地。它距离俄罗斯和中国边境不远，2016年投入使用。普京曾多次到访发射场，去年4月他曾在这里与白俄罗斯总统卢卡申科会面。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 失败的探月使命 俄罗斯上月在此地进行了一次失败的登月发射。俄罗斯航天机构表示，“月球25”登月探测器出现技术故障后已在月表坠毁。这是1976年之后，俄罗斯首次开展登月使命。图为发射升空前，俄罗斯科学家对“月球25”进行最后的组装调试。去年4月，俄乌战争爆发不久后，普京就宣布将重启"月球"探测器计划。他说："俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 为卫星而来？ 根据韩联社报道，普京和金正恩在会谈前一同散步，并共同视察了发射场的俄罗斯“联盟-2”号运载火箭发射设施等。被问及“俄罗斯是否会帮助朝鲜研发人造卫星”时，普京表示，这就是两人在此相聚的理由。他说，金正恩特别关注火箭技术，朝鲜正在努力研发其优秀项目。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 妹妹随行 金正恩的妹妹金与正也陪同哥哥访问俄罗斯。韩联社报道，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲，中央军事指导部部长朴正天等军部高官也陪同出访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 发射弹道导弹 虽然金正恩正在进行外访，但平壤还是在周三发射了两枚弹道导弹。韩联社援引统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，这展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 坐火车出行 金正恩是乘坐火车进入俄罗斯边境城市哈桑火车站，然后再次启程，前往东方航天发射场的。金氏王朝的领导人出行都不愿意乘坐飞机，他们认为飞机容易发生事故，容易遭到袭击。金正恩也延续了这个传统，2018年他与时任美国总统特朗普见面时，他先乘坐火车前往北京，再从北京前往河内，耗时几十个小时。图为2019年初金正恩到访北京。



俄朝关系

有分析认为，朝鲜试图建立更多的高科技卫星技术，而俄罗斯也可能在这方面助力。今年朝鲜已经两次发射军事侦察卫星失败。金正恩可能会要求普京分享火箭技术，因为火箭技术在很多情况下与发射远程导弹所需的技术相同。

克里姆林宫方面还证实，普京在会见时接受了金正恩提出的访朝邀请。

俄罗斯总统办公室新闻秘书佩斯科夫说，现在将为俄罗斯外交部长拉夫罗夫访问朝鲜之行做准备，访问计划于10月进行。

（法新社、美联社）

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