金正恩参观俄飞机制造厂 与普京互赠步枪

本周五正在访问俄罗斯的朝鲜最高领导人金正恩参观了阿穆尔河畔共青城尤里∙加加林飞机制造厂。俄方向他展示了苏-35战斗机。外界越来越担心莫斯科和平壤之间加强军事合作。
（德国之声中文网）本周五（9月15日）正在访问俄罗斯的朝鲜最高领导人金正恩参观了阿穆尔河畔共青城尤里∙加加林飞机制造厂。
俄罗斯卫星通讯社报道称，抵达共青城火车站时，根据俄罗斯传统，迎宾人员向金正恩献上了面包和盐。金正恩受到了哈巴罗夫斯克边疆区行政长官杰格佳廖夫和阿穆尔河畔共青城市长若尔尼克的迎接。当地“友谊”乐团以及该市工程学校学生手持朝鲜国旗也在站台上欢迎朝鲜领导人。
在尤里∙加加林飞机制造厂，金正恩参观了SJ100飞机的内部。俄方还向他展示了苏-35战斗机，飞机在空中进行了特技飞行。这家飞机制造厂也生产民用飞机。
金正恩于周三在俄罗斯阿穆尔州东方航天发射场与俄罗斯总统普京举行了会面。金正恩称，朝鲜为俄罗斯捍卫其安全利益的“神圣战斗”提供“全面和无条件的支持”。
克里姆林宫发言人佩斯科夫周四对记者说，普京送给金正恩一只多次在太空中旅行的宇航服手套和一支俄罗斯制造的最高质量的步枪。作为回报，普京收到了金正恩赠送的朝鲜制造的步枪。
金正恩访俄引发了西方社会对平壤和莫斯科寻求扩大军事合作的担忧。外界猜测朝鲜可能会向俄罗斯提供武器以换取军事技术。
韩国外交部发言人林秀淑周四表示：“尽管国际社会一再警告，但朝鲜和俄罗斯还是讨论了包括卫星研发在内的军事合作问题，我们对此深表关切和遗憾。”
美国国家安全顾问沙利文与日本和韩国的国家安全顾问举行了三方通话。
白宫在一份声明中指出，三方通话认为朝鲜向俄罗斯出口武器“将直接违反联合国安理会的多项决议，包括俄罗斯自己投票通过的决议”。
有分析认为，朝鲜试图建立更多的高科技卫星技术，而俄罗斯也可能在这方面助力。今年朝鲜已经两次发射军事侦察卫星失败。金正恩可能会要求普京分享火箭技术，因为火箭技术在很多情况下与发射远程导弹所需的技术相同。
克里姆林宫方面还证实，普京在会见时接受了金正恩提出的访朝邀请。
俄罗斯总统办公室新闻秘书佩斯科夫说，现在将为俄罗斯外交部长拉夫罗夫访问朝鲜之行做准备，访问计划于10月进行。
（法新社、美联社）
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