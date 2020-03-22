(德国之声中文网) CNN电视台此前援引一名美国政府内部“直接知情人士”消息称，华盛顿正在密切监测相关情报，认为金正恩在手术后处于生命危险之中。

不过，韩国政府两名内部消息人士对路透社否认了CNN的报道。韩国总统府则说，没有发现朝鲜方面的反常动向。韩联社更是引述青瓦台一名匿名官员称，所谓金正恩病重的消息“不是真实的”。

中国共产党对外联络部的一名官员也对路透社表示，中方消息源并不认为金正恩病危。中国外交部发言人耿爽则在每日新闻发布会上说，不知道这些传言的消息源是什么。

一名熟知美国政府内部涉朝鲜事务的权威消息源同样对路透社表示，CNN有关金正恩生命垂危的报道值得质疑。还有一名美国政府的朝鲜半岛问题专家也表示，任何有关金正恩的可靠消息，必然是高度机密的，因此不会如此轻易地泄露给媒体。

脱北者媒体：金正恩长年身体欠佳

由在韩“脱北者”经营的新闻媒体《每日北朝鲜》此前曾报道称，金正恩是4月12日被收治住院的，几个小时后就接受了心血管手术。该报称，自从去年八月以来，金正恩的健康状况就因长年大量吸烟、肥胖、过劳而恶化；接受手术治疗后的金正恩正在金刚山的一处别墅内休养。

不论是CNN的报道还是《每日北朝鲜》的消息，都无法得到核实。

有关金正恩健康状况的传言，已经引发了外界对该国政局以及半岛核问题谈判前景的担忧。此前，金正恩被认为牢牢掌控着朝鲜党政军大权，并主导着与美国的核问题谈判。

金正恩病危的传言出现后，韩元汇率下滑，可能受到朝鲜局势影响的韩国企业股票也出现了下挫。

金家王朝的真假神话 年轻的领袖 朝鲜的开国领导人金日成1948年在苏联的支持下建立了政权。朝鲜官方的历法“主体历”将金日成出生的1912年定的“主体元年”，是纪年开始。图为1953年金日成41岁时签署朝鲜半岛停战协定。

金家王朝的真假神话 英雄崇拜 在停战后的数十年，平壤宣传机器为金日成打造了一个领袖神话。因其1930年代抵抗日本军队的“抗战”经历，金日成被描绘成一个军事和政治天才。在1980年的朝鲜劳动党代表大会上，金日成宣布，他的儿子金正日将成为他的接班人。

金家王朝的真假神话 直到最后一刻 1992年，金日成开始撰写、出版回忆录《与世纪同行》。在讲述童年经历时，他称自己6岁时就参加了抗日，8岁加入独立战争。1994年金日成去世时，回忆录尚未完成。

金家王朝的真假神话 继承衣钵 金日成去世后，其子金正日继承权力，此前他已在朝鲜政府高层有过多年的历练。金正日掌权的16年里，已经积贫积弱的朝鲜经历了饥荒和经济危机。然而对现任和已故领导人金正日、金日成的个人崇拜却有增无减。

金家王朝的真假神话 新星升起 历史学家普遍认为，金正日1941年出生于位于苏联远东地区的一个军营。但根据朝鲜官方的历史讲述，金正日的出生地是被朝鲜人视为圣地的长白山，生日则是1942年4月15日，即父亲金日成30岁那年。传说他出生那天，天空出现了一颗新星和两道彩虹。

金家王朝的真假神话 家庭内幕 金正日有三个儿子和两个女儿。这张摄于1981年的照片上，金正日身旁是长子金正男，后排为金正男的姨妈成蕙琅和她的一双儿女。2017年金正男在吉隆坡机场离奇死亡，外交普遍认为是被谋杀。

金家王朝的真假神话 培养接班人 2009年，西方媒体报道称，金正日已将幼子金正恩选定为自己的接班人。2010年两人首次一同在一次阅兵式上现身。一年后，金正日去世。

金家王朝的真假神话 父与子 据平壤官方的说法，金正日去世时出现了一系列“神异”现象。朝鲜官媒报道，白头山突降暴风雪，冰封的湖面传出崩裂巨响，岩石上则出现闪光的字迹。金正日死后，平壤在其父金日成22米高的巨型铜像旁，也立起了金正日的塑像。

金家王朝的真假神话 神秘的身世 在突然登上权力宝座之前，人们对金正恩知之甚少。他的确切年龄从未得到证实，普遍估计其出生年份在1982到1984年间。有报道称他曾在瑞士接受教育。2013年，金正恩在平壤会见前NBA球星罗德曼，让人们颇感意外。

金家王朝的真假神话 新世代偶像 与父亲和祖父一样，金正恩被朝鲜政权奉为神圣。2015年韩国媒体报道，朝鲜一份新的教师手册上称，金正恩3岁就会开车。2017年朝鲜官媒宣布，白头山上将建起一座新的领袖纪念像。

金家王朝的真假神话 氢弹在手 金正恩上台之时年纪轻轻，之前又未曾像祖父和父亲那样有过“树立形象”的阶段，但他成功地掌控了权力。2017年其同父异母的兄长金正男被刺杀后，在海外，这位“冷血独裁者”的形象愈发得到巩固。金正恩执政后，也大力扩展了朝鲜的核武器库。 作者: Darko Janjevic



缺席重要活动

金正恩最近一次露脸是在4月11日，他主持了一次劳动党会议，会上他的妹妹金与正被任命为劳动党中央政治局候补委员，会议还要求采取更严格措施防范新冠肺炎。金正恩最后一次出现在朝鲜官方媒体文字报道中是在4月12日。当天，官媒报道称，金正恩视察了一处空军基地，观摩了歼击机训练。4月14日，为庆祝第二天的金日成108周年诞辰，朝鲜军方试射了多枚反舰导弹，战斗机也进行了对地导弹攻击训练。然而，却没有任何官方媒体报道金正恩本人出席这一重要纪念日的活动。正是这一反常的缺席，诱发了外界的猜测。

2014年，金正恩也曾消失过近6个星期，引发了外界的猜测。后来，韩国情报部门称，金正恩消失是因为接受了一次切除脚踝囊肿的小手术。

文山/苗子/(路透社、法新社、韩联社等)