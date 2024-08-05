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金正恩出席新型战术弹道导弹发射架的交接仪式

2024年8月5日

朝鲜领导人金正恩监督运送250个新型导弹发射架至边境前线，并表示今后将进一步加强前线的导弹力量。

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朝鲜 |新型战术弹道导弹武器系统移交仪式——朝鲜新型战术弹道导弹武器系统 朝鲜领导人金正恩在向前线部队移交新型战术弹道导弹武器系统的仪式上发表讲话2024 年 8 月 4 日的平壤，这张照片由朝鲜官方朝中社提供。
朝鲜 | 朝鲜最高领导人金正恩在新型弹道导弹发射架交接仪式上发表讲话图像来源: Yonhap/picture alliance

(德国之声中文网) 据朝鲜朝中社（KCNA）本周一（8月5日）报道，朝鲜最高领导人金正恩4日晚（当地时间）出席了在平壤举行的新型战术弹道导弹发射架交接仪式，将总共250个新型发射架交付至朝鲜人民军的南部边境部队。

韩国联合参谋本部发言人李成俊（音译）认为，这些导弹会用来攻击或威胁韩国，并指出部署在边境附近意味着射程不会很长。

据朝中社表示，这些发射器是一种现代化的战术攻击武器，由金正恩亲自设计，并在上个月为测试其性能试射过导弹。

值得关注的是，金正恩的女儿金主爱也出席了这次活动，这是她近三个月来的首次公开露面。一名韩国议员上个月表示，金主爱正接受成为下一任领导人的相关培训。

朝鲜 | 2024 年 8 月 4 日，平壤举行了向前线部队移交新型战术弹道导弹武器系统的仪式，朝鲜领导人金正恩携爱女金主爱出席了交接仪式。 这张照片由朝鲜官方通讯社朝中社。
朝鲜 |新型战术弹道导弹武器系统交接仪式图像来源: Yonhap/picture alliance

在交接仪式讲话中，金正恩谴责美国所倡导的同盟关系其实是基于核武器的军事联盟，所以朝鲜不得不进一步加强军事实力，做好与美国长期对抗的准备。

韩国东国大学朝鲜研究荣誉教授高有焕（音译）表示，韩美将在8月份举行军演，朝鲜此番言论可能是针对联合军演的。

韩国和美国于每年8月举行联合军事演习，称为"乙支自由卫士"。朝鲜一直谴责韩美联合军演是入侵朝鲜的预演。

韩国峨山政策研究院的首席研究员车斗贤（音译）则表示，朝鲜日益激烈的言辞可能是针对美国大选，为谈判做潜在准备，尤其是在前美国总统特朗普获胜的情况下。

（路透社等）

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