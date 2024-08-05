金正恩出席新型战术弹道导弹发射架的交接仪式

朝鲜领导人金正恩监督运送250个新型导弹发射架至边境前线，并表示今后将进一步加强前线的导弹力量。

(德国之声中文网) 据朝鲜朝中社（KCNA）本周一（8月5日）报道，朝鲜最高领导人金正恩4日晚（当地时间）出席了在平壤举行的新型战术弹道导弹发射架交接仪式，将总共250个新型发射架交付至朝鲜人民军的南部边境部队。

韩国联合参谋本部发言人李成俊（音译）认为，这些导弹会用来攻击或威胁韩国，并指出部署在边境附近意味着射程不会很长。

据朝中社表示，这些发射器是一种现代化的战术攻击武器，由金正恩亲自设计，并在上个月为测试其性能试射过导弹。

值得关注的是，金正恩的女儿金主爱也出席了这次活动，这是她近三个月来的首次公开露面。一名韩国议员上个月表示，金主爱正接受成为下一任领导人的相关培训。

朝鲜 |新型战术弹道导弹武器系统交接仪式 图像来源: Yonhap/picture alliance

在交接仪式讲话中，金正恩谴责美国所倡导的同盟关系其实是基于核武器的军事联盟，所以朝鲜不得不进一步加强军事实力，做好与美国长期对抗的准备。

韩国东国大学朝鲜研究荣誉教授高有焕（音译）表示，韩美将在8月份举行军演，朝鲜此番言论可能是针对联合军演的。

韩国和美国于每年8月举行联合军事演习，称为"乙支自由卫士"。朝鲜一直谴责韩美联合军演是入侵朝鲜的预演。

韩国峨山政策研究院的首席研究员车斗贤（音译）则表示，朝鲜日益激烈的言辞可能是针对美国大选，为谈判做潜在准备，尤其是在前美国总统特朗普获胜的情况下。

（路透社等）

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