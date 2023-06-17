金正恩出席执政党大会 美潜艇抵韩釜山港

（德国之声中文网）据朝鲜官媒朝中社报导，朝鲜领导人金正恩周五（6月16日）出席劳动党第八届中央委员会第八次全体会议扩大会议。报导提到，此次会议总结经济部门2023年上半年的工作情况并采取相关措施，讨论和决定关于劳动党发展、朝鲜国家建设、应对国际形势剧变的外交及国防战略问题等重大政策方针。不过，报导未具体说明讨论内容，也没有提到金正恩的任何评论。

就在劳动党的扩大会议召开之际，美国向朝鲜半岛海域派出了密歇根号核动力潜艇，这是韩国的盟国对朝鲜的最新武力展示，也标志着美韩两国今年签署的《华盛顿宣言》进入实施阶段。

发射导弹抗议美韩军演

近几个月来，朝鲜加大了具核能力导弹的测试力度。本周五，在美国海军密歇根号潜艇抵达韩国釜山港的前一天，朝鲜向其东部海域发射了两枚短程弹道导弹，以回应本周在朝韩边境附近举行的美韩实弹射击演习。

密歇根号核动力潜艇停泊在釜山港

美军对于密歇根号的部署呼应着美韩两国海军正计划进行的演习，重点是加强他们的特别行动和联合作战能力，这也是为应对日益增长的朝鲜威胁而进行的最新联合训练。

平壤政府谴责这次的联合演习是「入侵演习」，而在另一方面，朝鲜也利用不断扩大的美韩演习作为借口，加强自己的武器展示，包括自2022年开始试射约100枚导弹。朝鲜今年测试的武器包括一枚射程达美国本土的新型固体燃料洲际弹道导弹，以及针对韩国和日本的各种短程武器。

朝鲜领导人金正恩积极推进核武器研发

经济堪忧

专家们认为，金正恩积极推进核武器研发给朝鲜经济带来了进一步的压力。而几十年的管理不善、美国主导对其的制裁再加上新冠疫情带来的边境关闭、与中国贸易减少等影响，都使朝鲜的经济雪上加霜。

另外，韩联社6月16日报道，朝鲜于5月31日发射的航天运载器「千里马1」在坠毁15天后被打捞上岸，据称该火箭载有军事侦察卫星「万里镜1」。韩国国防部周五表示，军事搜索人员已经打捞出疑为坠毁火箭的一部分，这些残骸将由美国和韩国军方进行分析。不过，朝鲜方面则宣称在「千里马1」上搭载的军事侦察卫星以及一级、三级箭体尚未被发现。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



（美联社、韩联社、朝中社）

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