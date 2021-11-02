金正恩减重成功  甩掉20公斤但身体无恙

（德国之声中文网）根据韩国国家情报院本周四（10月28日）在国政监查会上表示，朝鲜领导人金正恩近期减重20公斤左右，但其健康无恙。韩联社报道，韩国国家情报院否认所谓金正恩用替身出席公开活动的说法，并称该机构通过人工智能等高科技技术缜密分析金正恩的健康状况，得出了这个结论。

美联社指出，近几个月来，金正恩的健康状况一直是外界密切关注的焦点。因为在朝鲜官方媒体刊登的照片和视频上，37岁的金正恩明显比之前更为消瘦。这个朝鲜最高领导人还没有公开指定继承人。有专家表示，如果他身体突发状况可能会引起朝鲜发生混乱。

尽管金正恩看起来瘦了很多，但长期关注朝鲜的人士表示，金正恩没有明显的健康问题，他减重成功可能是努力健身的缘故。不过仍有猜测认为，金正恩最近公开露面是用了替身。不过韩国国会情报委员会共同民主党籍干事金炳基表示，韩国国家情报院认为这种说法毫无根据。该机构表示，身高大约170的金正恩的体重从140公斤降到120公斤。

值得注意的是，朝鲜劳动党会场不再悬挂朝鲜已故领导人金日成和金正日的照片，内部开始使用“金正恩主义”一词，由此判断，金正恩已经展开确立以自身为主的思想体系。

韩联社报道，朝鲜经济仍然陷入困境，印钞所需的特种纸张和油墨进口停摆，困扰着朝鲜央行。公共卫生应急药品供应短缺，导致伤寒等传染病传播。韩国国家情报院也证实了世卫组织最近的报告，其中指出，朝鲜正在放松严格的防疫边境限制，以获得外部的支持和帮助。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 一张罕见的“集体照” 在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 落魄“王子”？ 2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第三代领袖 也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 拿姑父开刀 这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家长女 与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 颇不寻常的第一夫人 现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第一“王储” 除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 领袖的妹妹 金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家第四代 目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” “永远的总书记”和“永远的主席” 金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。 作者: 石涛





（美联社，韩联社）

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