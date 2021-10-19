 金正恩减重成功  甩掉20公斤但身体无恙 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.10.2021

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时政风云

金正恩减重成功  甩掉20公斤但身体无恙

朝鲜最高领导人金正恩减重成功。韩国国家情报院本周四表示，金正恩最近减掉大约20公斤，但其健康无恙。与此同时朝鲜经济形势严峻依旧。

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金正恩吁改善民众生活 西装配凉鞋引关注

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近来，朝鲜不断发出和解信号。而平壤当政者金正恩的胞妹金与正显然是这一切重大举措的主要操盘手，她的目的是要促成朝韩峰会。

朝鲜官媒证实朝鲜试射了一枚弹道导弹，金正恩本人没有参加测试。这是平壤最近几周来第五次进行武器试验，联合国安理会将就朝鲜问题举行紧急闭门会议。

（德国之声中文网）根据韩国国家情报院本周四（10月28日）在国政监查会上表示，朝鲜领导人金正恩近期减重20公斤左右，但其健康无恙。韩联社报道，韩国国家情报院否认所谓金正恩用替身出席公开活动的说法，并称该机构通过人工智能等高科技技术缜密分析金正恩的健康状况，得出了这个结论。

美联社指出，近几个月来，金正恩的健康状况一直是外界密切关注的焦点。因为在朝鲜官方媒体刊登的照片和视频上，37岁的金正恩明显比之前更为消瘦。这个朝鲜最高领导人还没有公开指定继承人。有专家表示，如果他身体突发状况可能会引起朝鲜发生混乱。

尽管金正恩看起来瘦了很多，但长期关注朝鲜的人士表示，金正恩没有明显的健康问题，他减重成功可能是努力健身的缘故。不过仍有猜测认为，金正恩最近公开露面是用了替身。不过韩国国会情报委员会共同民主党籍干事金炳基表示，韩国国家情报院认为这种说法毫无根据。该机构表示，身高大约170的金正恩的体重从140公斤降到120公斤。

值得注意的是，朝鲜劳动党会场不再悬挂朝鲜已故领导人金日成和金正日的照片，内部开始使用“金正恩主义”一词，由此判断，金正恩已经展开确立以自身为主的思想体系。

韩联社报道，朝鲜经济仍然陷入困境，印钞所需的特种纸张和油墨进口停摆，困扰着朝鲜央行。公共卫生应急药品供应短缺，导致伤寒等传染病传播。韩国国家情报院也证实了世卫组织最近的报告，其中指出，朝鲜正在放松严格的防疫边境限制，以获得外部的支持和帮助。

  • Nordkorea Familie Kim Jong Il Jong Nam Sung Hye Rang Lee Nam-Ok Lee Il Nam (picture-alliance/dpa)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    一张罕见的“集体照”

    在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

  • Kim Jong Nam, Bruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un (picture-alliance/dpa)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    落魄“王子”？

    2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

  • Nordkorea testet Antrieb für Satellitenrakete Kim Jung Un (Reuters/KCNA)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    第三代领袖

    也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

  • Nordkorea Chang Sung-taek Hinrichtung Prozess (Reuters)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    拿姑父开刀

    这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

  • Nordkorea Kim Kyong Hui (picture-alliance/AP)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    金家长女

    与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

  • Kim Jong Un ist verheiratet (dapd)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    颇不寻常的第一夫人

    现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

  • Kim Jong Chol, Bruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un (AFP/Getty Images)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    第一“王储”

    除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

  • Nordkorea Kim Yo Jong (picture alliance/dpa/Jiji Press)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    领袖的妹妹

    金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

  • Frankreich Neffe der nordkoreanischen Präsidentin Kim Jong-un (picture alliance/dpa/Yonhap)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    金家第四代

    目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

  • Nordkorea Mansudae Grand Monument der ehemaligen Präsidenten Kim Il Sung and Kim Jong Il (picture alliance/dpa/robertharding)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    “永远的总书记”和“永远的主席”

    金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。

    作者: 石涛


 

   
（美联社，韩联社）

 

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