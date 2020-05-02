金正恩再现身 讨论提升朝鲜核能力

（德国之声中文网）被国际孤立的朝鲜最高领导人计划要提高该国核能力。朝中社报道，朝鲜劳动党第七届中央军事委员会举行了第四次扩大会议，金正恩主持会议。报道指出，为适应建设发展国家武装力量的总体需要，会议提出进一步强化国家核威慑的能力和在高度戒备状态下运营战略武装力量的新方针。

目前还不清楚新政策的具体内容。此外，这也是距离5月初出席了一个化肥厂的剪彩仪式之后三周多来金正恩首次在朝鲜媒体公开露面。

朝中社报道，会议还推出了大大提高人民军炮兵火力打击能力的重大举措。

由于核武器计划，朝鲜受到了联合国安全理事会的严厉制裁。两年前朝鲜炸毁了丰溪里核试验场，在这里， 朝鲜先后进行过6次核试验，2017年9月是最后一次，也是爆炸力最大的一次。当时朝中社称，朝鲜已彻底炸毁了丰溪里核试验场，"以确保中止核试验的透明性"。

自2019年2月金正恩与特朗普在越南举行的首脑会谈失败，美朝双方未能在减少朝鲜核武问题上达成一致，此后，朝鲜与美国的核谈判一直没有取得任何进展。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 朝韩、朝美会谈之前的缓和信号？ 4月20日，金正恩在朝鲜劳动东中央委员会第七届第三次全体会议上宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施。此时距离朝鲜和韩国领导人会晤近一周时间。中美韩均对这一决定表示欢迎，而日本则相对谨慎，称还需“观其行”。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 一切似曾相识 不少分析人士对平壤中止核岛试验的消息持谨慎乐观态度。其实这已经不是朝鲜政府第一次做出妥协姿态。2000年，时任朝鲜领导人金正日和韩国总统金大中在平壤的握手，是朝鲜半岛分裂55年后的首次南北首脑会晤。会后双方发表共同宣言，金大中也因为这次历史性的和解获颁诺贝尔和平奖。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2006年：首次核爆成功 国际孤立的开始 然而，“和平的成果”并没有维持太久。金正日领导下的朝鲜政府于2004年宣布将发展核武器，2005年首次宣称已拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜宣称第一次核爆获得成功。安理会一致通过针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。这是朝鲜走向国际孤立的开端。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2009年：第二波！ 不到三年之后，朝鲜在咸镜北道吉州郡的地下设施内进行了第二次核试验。据韩国方面估计，2009年5月25日出了进行核试爆之外，朝鲜还发射了三枚地对空导弹，次日又发射三枚短程导弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 芦洞、舞水端和大浦洞：导弹越飞越远 金正日推行的“先军政治”，发展核武和导弹技术是其核心内容。美国情报部门相信，八十年代初，朝鲜开始了以仿造飞毛腿为基础的导弹技术。后来先后研发出芦洞、舞水端和大浦洞等导弹技术。芦洞导弹技术还曾先后转让给伊朗和巴基斯坦。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 金正恩子承父业 继续推进核武技术 2011年金正日去世后，其子金正恩全面接管权力。2013年2月12日，朝鲜宣布成功进行了一次地下核试验，并称此次试验的是小型轻量的原子弹。中国、美国乃至欧洲的地震监测机构均记录到震级超过四级的地震。专家认为，这是朝鲜在实现可用于导弹发射的核武小型化方面取得一次重大突破。图为朝鲜军方领袖在平壤参加核爆成功的庆祝活动。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2016年：第四次核试验 2016年1月6日，朝鲜中央电视台当家女主播李春姬亲自播报了一则重大新闻：朝鲜“在最高领导人金正恩的指导下，成功完成氢弹试验”。不过从种种迹象来看，各国认为此次试爆的威力明显过小，所以怀疑并非真正的氢弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 一年未过又来一发 2016年9月9日朝鲜国庆日，李春姬再次播报了核武发展的“重大成就”：朝鲜在咸镜北道吉州郡丰溪里西南约12千米的丰溪里核试验场进行了第五次核试验，也是2016年内进行的第二次核试验。平壤自称该次试验采用了作战用的弹头来测试，代表了核武的实用化以及小型化成为现实。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2017年：掌握氢弹技术 2017年9月3日，包括中国在内的许多国家监测到朝鲜境内发生六级以上强烈地震，震中位于丰溪里核试验基地。稍后，朝鲜官方宣布，该国已成功试验一枚可安装在洲际导弹上的小型氢弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 “导弹强国” 尽管国际社会不断抗议和制裁，但朝鲜领导人金正恩继续推进其核武和导弹技术。2017年11月29日，朝鲜再度发射迄今为止射程最远的弹道导弹。朝鲜官方通讯社称金正恩全程观看导弹试射，并宣布实现了导弹强国目标，完成了国家核武历史大业。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 小金，你葫芦里卖的什么药？ 回顾朝鲜半岛最近十来年的发展，可谓是“缓和-谈判-核试验-国际制裁-冲突升级-缓和”依次循环往复。而被特朗普戏称为“小火箭男”的金正恩，此次宣布中止核试验和导弹试验，是真心诚意地想要和国际社会和解，还是抱着“反正我有核武器了我也不怕你，咱们可以谈判了”这样的内心潜台词？——只有拭目以待了。 作者: 雨涵



文木 /任琛 (德新社，法新社)

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