金正恩：再射三枚间谍卫星 朝韩永无统一之日

朝鲜领导人金正恩在该国执政党的年终会议上将韩朝关系定性为敌对关系，宣布将根本转变对韩政策路线方向，并誓言要再发射三颗间谍卫星。韩方随即作出回应。
（德国之声中文网）据朝鲜官媒周日（12月31日）报道，朝鲜领导人金正恩誓言要在2024年再发射三颗军事侦察卫星，扩大核武生产规模，并开发现代化军事无人机，同时他下令朝鲜军队维持"压倒性的战争反应能力"，以应对以美国为首的对抗行动。
金正恩周六在"朝鲜劳动党第八届中央委员会第九次全体会议"上发表了上述言论。这场为期五天的会议确定了该国未来一年的军事、政治和经济政策方针。美联社认为，金正恩的讲话表明朝鲜将在2024年11月美国总统大选前加紧进行一系列武器试验。该通讯社援引观察人士报道称，金正恩相信，如果前总统特朗普（Donald Trump）重返白宫，核能力的增强将使他有机会与美国展开高风险的首脑外交，以获得制裁减免。
韩国首尔梨花女子大学国际研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）在接受美联社采访时猜测："平壤可能在等待美国总统大选结果，看看其挑衅行为能对下届政府产生什么影响。"金氏政权已关闭了无核化谈判的政治大门，但可能会以克制言辞和冻结试验来换取制裁的减免，"伊斯利补充道："尽管朝鲜无意放弃核武器，但它可能会试图以所谓负责任的核国家的行为来换取报酬。"
伊斯利同时对法新社分析，朝鲜强调自身"强大的军事能力"很可能是为了掩盖该国今年糟糕的经济成就，"官媒发布的大部分内容都是重复的宣传。"
在朝鲜执政党的这场年终会议上，金正恩还总结道："由于敌人不计后果地侵犯我方，朝鲜半岛随时可能爆发战争已成既定事实。" 他指出，朝韩关系不再是同一民族关系，而是敌对的两个国家关系，交战国关系早已固定了下来。
金正恩补充道："我党回顾长久的朝韩关系后得出了两者永远都无法实现统一的结论"，"将根本转变对韩政策路线方向"。他表示将不再寻求与韩国的和解与统一，并认为"持续不可控的危机局势"是由首尔和华盛顿引发的。金正恩还强调，要迅速应对可能发生的核危机事态，非常时期动员包括核力量在内的所有手段和力量，为平定韩国全境继续加紧进行大变革的准备。
朝韩关系今年已降至低点。上个月，朝鲜声称首次成功将一颗间谍卫星送入轨道。作为回应，韩国宣布部分暂停旨在缓解边境紧张局势的协议工作，并在两国边境沿线部署了"监视和侦察力量"。朝鲜方面也随即表示将在军事接触线地区"部署拥有新型军事装备的更强大的武装部队"。
韩国将于明年四月举行议会选举。目前韩国总统尹锡悦一直对平壤保持鹰派立场。 尹锡悦所在的执政党和反对党共同民主党纷纷抨击了周日有关朝鲜方面言论的报道，并敦促朝鲜重返对话，进行和平谈判。韩国执政的国民力量党在一篇评论文章中写道： "如果朝鲜再次采取敌对行动，我们将使用一切手段和方法进行强烈回应……如果金正恩政权误判形势，做出错误决定，韩国一定会以压倒性的力量予以纠正。"
本周四，韩国国家情报院（NIS）警告称，朝鲜或将于明年初发起武力挑衅。该情报机构正与相关部门携手防范导弹预警系统和戒备态势出现漏洞。
位于首尔的智库机构牙山政策研究所（Asan Institute for Policy Studies）的分析师杨宇（Yang Uk）向路透社预测："朝鲜正在为与华盛顿和首尔的紧张关系进一步升级做准备，至少会持续一年或更长时间，在美国大选之前，朝鲜的强硬政策很可能也会伴随着对话努力。"
除了对"敌对"国家表达了强硬态度，金正恩在会议闭幕当天还表示，自己别无选择，只能继续推进其核发展，并与其他反对美国的国家建立更深厚的关系。这名朝鲜最高领导人并没有提及具体的国家名字。路透社分析，朝鲜与中国和俄罗斯都有着深厚的关系。今年9月，中国派出由国务院副总理刘国中率领的党政代表团访问朝鲜。金正恩在庆祝建国阅兵式上承诺深化与中国和俄罗斯的关系。9月晚些时候，金正恩访问了俄罗斯，与该国总统普京举行了会谈。
（美联社，路透社，法新社，韩联社，德新社）
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