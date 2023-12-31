金正恩：再射三枚间谍卫星 朝韩永无统一之日

（德国之声中文网）据朝鲜官媒周日（12月31日）报道，朝鲜领导人金正恩誓言要在2024年再发射三颗军事侦察卫星，扩大核武生产规模，并开发现代化军事无人机，同时他下令朝鲜军队维持"压倒性的战争反应能力"，以应对以美国为首的对抗行动。

金正恩周六在"朝鲜劳动党第八届中央委员会第九次全体会议"上发表了上述言论。这场为期五天的会议确定了该国未来一年的军事、政治和经济政策方针。美联社认为，金正恩的讲话表明朝鲜将在2024年11月美国总统大选前加紧进行一系列武器试验。该通讯社援引观察人士报道称，金正恩相信，如果前总统特朗普（Donald Trump）重返白宫，核能力的增强将使他有机会与美国展开高风险的首脑外交，以获得制裁减免。

韩国首尔梨花女子大学国际研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）在接受美联社采访时猜测："平壤可能在等待美国总统大选结果，看看其挑衅行为能对下届政府产生什么影响。"金氏政权已关闭了无核化谈判的政治大门，但可能会以克制言辞和冻结试验来换取制裁的减免，"伊斯利补充道："尽管朝鲜无意放弃核武器，但它可能会试图以所谓负责任的核国家的行为来换取报酬。"

伊斯利同时对法新社分析，朝鲜强调自身"强大的军事能力"很可能是为了掩盖该国今年糟糕的经济成就，"官媒发布的大部分内容都是重复的宣传。"

朝鲜"不再寻求统一"

在朝鲜执政党的这场年终会议上，金正恩还总结道："由于敌人不计后果地侵犯我方，朝鲜半岛随时可能爆发战争已成既定事实。" 他指出，朝韩关系不再是同一民族关系，而是敌对的两个国家关系，交战国关系早已固定了下来。

金正恩补充道："我党回顾长久的朝韩关系后得出了两者永远都无法实现统一的结论"，"将根本转变对韩政策路线方向"。他表示将不再寻求与韩国的和解与统一，并认为"持续不可控的危机局势"是由首尔和华盛顿引发的。金正恩还强调，要迅速应对可能发生的核危机事态，非常时期动员包括核力量在内的所有手段和力量，为平定韩国全境继续加紧进行大变革的准备。

朝韩关系今年已降至低点。上个月，朝鲜声称首次成功将一颗间谍卫星送入轨道。作为回应，韩国宣布部分暂停旨在缓解边境紧张局势的协议工作，并在两国边境沿线部署了"监视和侦察力量"。朝鲜方面也随即表示将在军事接触线地区"部署拥有新型军事装备的更强大的武装部队"。

韩方回应

韩国将于明年四月举行议会选举。目前韩国总统尹锡悦一直对平壤保持鹰派立场。 尹锡悦所在的执政党和反对党共同民主党纷纷抨击了周日有关朝鲜方面言论的报道，并敦促朝鲜重返对话，进行和平谈判。韩国执政的国民力量党在一篇评论文章中写道： "如果朝鲜再次采取敌对行动，我们将使用一切手段和方法进行强烈回应……如果金正恩政权误判形势，做出错误决定，韩国一定会以压倒性的力量予以纠正。"

本周四，韩国国家情报院（NIS）警告称，朝鲜或将于明年初发起武力挑衅。该情报机构正与相关部门携手防范导弹预警系统和戒备态势出现漏洞。

位于首尔的智库机构牙山政策研究所（Asan Institute for Policy Studies）的分析师杨宇（Yang Uk）向路透社预测："朝鲜正在为与华盛顿和首尔的紧张关系进一步升级做准备，至少会持续一年或更长时间，在美国大选之前，朝鲜的强硬政策很可能也会伴随着对话努力。"

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 中俄座上宾 朝鲜领导人金正恩与俄中代表一起观看了庆祝朝鲜战争停战70周年的庆祝晚会。两国代表显然受到平壤的高度重视，俄罗斯防长绍伊古和中国政治局委员李鸿忠的座位分别被安排在金正恩的左右。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 习近平来信 这是金正恩自疫情爆发以来首次公开证实接待外宾团。根据朝鲜中央通讯社，金正恩与李鸿忠会面期间，对方转交了一份习近平的私人信函。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 疫情封锁 为应对新冠病毒疫情，朝鲜2020年初关闭边境，停止一切跨境贸易和外交访问，甚至连主要盟友中国和俄罗斯也不例外。朝中社没有提及这两个代表团访问朝鲜是否标志政策上的改变。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 展示武器 金正恩与俄罗斯防长绍伊古一同参观了武器装备展示会，其中展示了朝鲜的一些弹道导弹。韩媒指出，从公开照片还可以看到与美国MQ-1“捕食者”相似的无人机。美联社称，有一些装备是朝鲜过去未曾公开的。金正恩表示这次会晤深化了两国之间战略上与传统上的关系。俄外交部表示，绍伊古会见朝鲜防长姜顺南时表示，他希望加强俄罗斯与朝鲜这个"友好国家"之间的"防务合作"。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 访朝目的 绍伊古向金正恩转交了普京的亲笔信，法新社援引专家表示，俄乌前线紧张之际，俄防长前往朝鲜的一个主要目的是希望能从朝鲜获得武器支援，而朝鲜也可以借此填补国库。朝鲜之前就被指向俄罗斯提供武器，一名美国官员透露，受到西方制裁的莫斯科从平壤购买数百万枚火箭弹和炮弹。不过俄朝都表示否认。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 亲往志愿军烈士陵园 1953年7月27日，朝鲜半岛签署停战协定，朝鲜把这天称为“胜利日”，今年的纪念活动中，金正恩在其妹金与正的陪伴下，访问了参加朝鲜战争的中国士兵公墓。并向毛泽东长子毛岸英烈士陵墓献上花圈。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 朝鲜战争 1950年，中国曾派志愿军参与朝鲜战争。这场战事在1953年7月27日停止。不过，韩国与朝鲜并未正式签署终战宣言，严格来说双方仍处于战争状态。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 阅兵活动 停战纪念日朝鲜通常会举办盛大阅兵。韩联社表示，今年的阅兵式在夜间举行，此次或会向中俄代表团展示其核武装备。朝鲜的阅兵式之前大多在上午举行，但自2020年连续多次在夜间或深夜阅兵。图为2021年9月平壤举行民防阅兵式，庆祝建政73周年。



"与其他反美国家建立更深厚的关系"

除了对"敌对"国家表达了强硬态度，金正恩在会议闭幕当天还表示，自己别无选择，只能继续推进其核发展，并与其他反对美国的国家建立更深厚的关系。这名朝鲜最高领导人并没有提及具体的国家名字。路透社分析，朝鲜与中国和俄罗斯都有着深厚的关系。今年9月，中国派出由国务院副总理刘国中率领的党政代表团访问朝鲜。金正恩在庆祝建国阅兵式上承诺深化与中国和俄罗斯的关系。9月晚些时候，金正恩访问了俄罗斯，与该国总统普京举行了会谈。

“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事”

（美联社，路透社，法新社，韩联社，德新社）

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