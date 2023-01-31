金正恩偕妻女出席建军节庆祝宴会

（德国之声中文网）据朝中社2月8日报道，朝鲜最高领导人金正恩7日携女儿金朱爱（ Kim Ju Ae）走访、视察了朝鲜人民军将领的宿舍，之后出席建军节庆祝宴会并发表讲话。讲话中，金正恩赞扬朝鲜军队在"艰难的外部环境下"保持为"世界上最强大的军队"，并称能够成为这支军队的最高指挥官是他"最大的荣幸"。他在讲话中未提及韩美。

官方媒体发布的照片显示，军方官员在宴会上鼓掌，金正恩和金朱爱手拉着手，与妻子李雪主一起走红地毯。宴会地点似乎是平壤的羊角岛国际饭店（Yanggakdo Hotel）。据信年龄9或10岁的金朱爱身穿黑色西装和白色衬衫。朝中社在报道中称她为"尊敬的女儿"。

金朱爱此次是第四次出现在公众面前。去年11月，朝鲜官方公布了金朱爱随父亲金正恩参加一次洲际弹道导弹飞行试验的消息。之后，她曾陪同金正恩参加一次与军事科学家的会面以及视察弹道导弹。

分析人士认为，金正恩决定带着女儿参加与军队有关的公共活动是为了提醒世界他无意主动交出核武器。金正恩显然认为核武器是维护并延续金家王朝统治的最有力的保障。

朝中社2月8日发布的金正恩与女儿金朱爱7日出席宴会的照片

加强战备，核武器扩容

宴会前一天，金正恩主持了与朝鲜高级军事官员的会议，并呼吁扩大旨在加强战备状态的作战演习。在朝中社刊发的现场照片中，金正恩座位后方挂着的一面印有"朝鲜民主主义人民共和国导弹总局"字样及徽标的旗帜。朝鲜今年1月初提出新核战略，强调核武器"几何级扩容"及战术核武器"批量生产"。

据预测，朝鲜8日晚将在平壤金日成广场举行阅兵式，但朝鲜官方没有确认阅兵的计划。商业卫星图像显示，朝鲜几周来明显在进行相关的准备工作。这一活动通常旨在颂扬金正恩的统治和他巩固朝鲜核大国地位的努力。

朝鲜面临着日益加深的经济孤立和粮食短缺问题。据韩联社2月6日报道，受中央直接管理的开城近期传出每天饿死数十人的消息。

（美联社等）

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