金正恩伸出和解之手 盼来年访问首尔

（德国之声中文网）据韩国总统府青瓦台发言人周日透露，朝鲜领导人金正恩当日向韩国总统文在寅发来亲笔信，表示希望在2019年首次访问首尔，进行以"朝鲜半岛无核化"为目标的政治会谈。在传递新年问候的同时，金正恩也表示，很遗憾对首尔的访问在今年之内未能成行，但他也强调了自己在新的一年将其付诸实践的决心。此外，信中还表示希望在2019年和文在寅保持经常往来。

2018年9月，韩国总统文在寅访问平壤，和金正恩进行了会晤。当时两位领导人就金正恩"尽早"进行回访达成了共识。如果能够顺利成行，这将是历史上第一次有朝鲜最高领导人访问韩国首都。文在寅希望，通过多层次的双边外交互访，包括金正恩访问首尔，能够推进朝鲜半岛无核化的进程。

历史性的一步

结束威胁，握手言和

在一年之内，文在寅和金正恩已经进行了三次会晤，这两个南北对峙的国家之间的关系有了明显缓和。1953年朝鲜战争结束之后，南北双方虽然签署了停战协议，但是至今没有缔结正式的和平协议。

2018年6月，金正恩还和美国总统特朗普在新加坡进行了历史性的会晤。在那次会晤上，金正恩已经许诺，要实现本国的"去核化"，但是如何定义这个去核进程，相关的时间表和监督措施，都没有确定。此外，朝鲜放弃核武计划能从美国那里得到什么回报，目前也不明朗。特朗普在12月还曾表示，期待"很快"再次与金正恩会晤。

充满象征意义的铁路对接

朝鲜和韩国还希望通过启动南北铁路以及公路的对接工程，来进一步推进双方关系的回暖。几天前，南北双方的代表出席了在板门店火车站举行的项目开工仪式。由于针对朝鲜的制裁措施仍在实行，很多能源与材料尚不能运送。据韩国统一部发言人表示，实际启动建筑工程要取决于朝鲜的弃核进展。

雨涵/王凡（路透社、美联社、法新社）