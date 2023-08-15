金正恩与普京互致信函 誓言加强两国关系

（德国之声中文网）金正恩与普京在周二（8月15日）互致信函，是基于纪念二战结束、朝鲜半岛摆脱日本殖民统治78周年。这一天也是韩国的公共假日"光复节"。从1910年至1945年，日本对朝鲜半岛进行了殖民统治。

据朝鲜官媒朝中社报道，金正恩在给普京的信中说，朝俄两国友谊是在二战中战胜日本时建立起来的，现在"在粉碎帝国主义的独断专行和霸权主义的斗争中充分展示了其无敌与强大"。

"我坚信，两国的友谊和团结......将进一步发展成为符合新时代要求的长期战略关系"，金正恩在信中说。"两国将在实现共同目标和事业的过程中相互坚定支持与合作，并始终取得胜利。"

美国指责朝鲜为俄罗斯侵略乌克兰的战争提供武器，包括提供炮弹、肩扛式火箭和导弹。平壤和莫斯科则否认有任何武器交易。

上个月，在平壤举行的阅兵式上，俄罗斯国防部长绍伊古与金正恩并肩检阅了朝鲜最新的核能力导弹和攻击型无人机。

俄罗斯国防部长绍伊古7月26日访问朝鲜

普京在给金正恩的信中也誓言要加强双边关系。据朝中社报道，普京说："我确信，为了两国人民的福祉，为了朝鲜半岛和整个东北亚地区的稳定与安全，我们将加强所有领域的双边合作。"

与此同时，韩国、美国和日本领导人将于8月18日在戴维营举行的三边峰会上，讨论有关朝鲜、乌克兰等问题的安全合作。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 中俄座上宾 朝鲜领导人金正恩与俄中代表一起观看了庆祝朝鲜战争停战70周年的庆祝晚会。两国代表显然受到平壤的高度重视，俄罗斯防长绍伊古和中国政治局委员李鸿忠的座位分别被安排在金正恩的左右。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 习近平来信 这是金正恩自疫情爆发以来首次公开证实接待外宾团。根据朝鲜中央通讯社，金正恩与李鸿忠会面期间，对方转交了一份习近平的私人信函。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 疫情封锁 为应对新冠病毒疫情，朝鲜2020年初关闭边境，停止一切跨境贸易和外交访问，甚至连主要盟友中国和俄罗斯也不例外。朝中社没有提及这两个代表团访问朝鲜是否标志政策上的改变。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 展示武器 金正恩与俄罗斯防长绍伊古一同参观了武器装备展示会，其中展示了朝鲜的一些弹道导弹。韩媒指出，从公开照片还可以看到与美国MQ-1“捕食者”相似的无人机。美联社称，有一些装备是朝鲜过去未曾公开的。金正恩表示这次会晤深化了两国之间战略上与传统上的关系。俄外交部表示，绍伊古会见朝鲜防长姜顺南时表示，他希望加强俄罗斯与朝鲜这个"友好国家"之间的"防务合作"。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 访朝目的 绍伊古向金正恩转交了普京的亲笔信，法新社援引专家表示，俄乌前线紧张之际，俄防长前往朝鲜的一个主要目的是希望能从朝鲜获得武器支援，而朝鲜也可以借此填补国库。朝鲜之前就被指向俄罗斯提供武器，一名美国官员透露，受到西方制裁的莫斯科从平壤购买数百万枚火箭弹和炮弹。不过俄朝都表示否认。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 亲往志愿军烈士陵园 1953年7月27日，朝鲜半岛签署停战协定，朝鲜把这天称为“胜利日”，今年的纪念活动中，金正恩在其妹金与正的陪伴下，访问了参加朝鲜战争的中国士兵公墓。并向毛泽东长子毛岸英烈士陵墓献上花圈。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 朝鲜战争 1950年，中国曾派志愿军参与朝鲜战争。这场战事在1953年7月27日停止。不过，韩国与朝鲜并未正式签署终战宣言，严格来说双方仍处于战争状态。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 阅兵活动 停战纪念日朝鲜通常会举办盛大阅兵。韩联社表示，今年的阅兵式在夜间举行，此次或会向中俄代表团展示其核武装备。朝鲜的阅兵式之前大多在上午举行，但自2020年连续多次在夜间或深夜阅兵。图为2021年9月平壤举行民防阅兵式，庆祝建政73周年。



（路透社）

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