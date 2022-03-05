金正恩下令扩建洲际弹道导弹发射场

（德国之声中文网）据朝鲜官媒周五（3月11日）报道，朝鲜领导人金正恩下令扩建洲际弹道导弹(ICBM)发射场。韩国和美国谴责朝鲜测试新的洲际弹道导弹系统。

"把它建成一个超级现代的先进基地"

朝鲜官媒朝中社（KCNA）报道说，金正恩视察西海卫星发射场时下达了该项命令。西海卫星发射场被用于将卫星送入轨道，但也用于涉及导弹技术的各种测试。

据朝中社报道，金正恩告诉他的下属官员，要 "在扩建的基础上 "对该设施进行 "现代化"，以发射各种可携带多功能卫星的火箭。

这包括静态火箭发动机和太空运载火箭，韩国和美国官员表示，它们需要类似于洲际弹道导弹中使用的技术。朝鲜曾在该设施中进行过同类测试。

朝中社报道说，"他强调，这座卫星发射场与我们国家的伟大梦想和太空强国的雄心息息相关，把它建成一个超级现代的先进基地，是我们党和我们这个时代的太空科学家和技术人员的崇高职责。"

美国和韩国的回应

五角大楼周四说，平壤上周进行两次试验的是一个新的洲际弹道导弹。

韩国监测到朝鲜在2月27日和3月5日两次弹道发射。

五角大楼新闻发言人柯比（John Kirby）周四说："这些测试没有展示洲际弹道导弹的射程，可能是为了在未来进行全射程测试之前进行评估，其目的可能在于以发射太空飞行器为幌子发射洲际弹道导弹。"

朝鲜称，它正在测试将安装在间谍卫星上的摄像头和其他系统，但没有透露使用了什么导弹或火箭。

柯比在声明中说，美国军方已下令在该地区的弹道导弹防御部队中 "加强戒备"，并加强了对朝鲜半岛西海岸的监视活动。

柯比说："美国强烈谴责这些发射行为，它们公然违反了联合国安理会的多项决议，不必要地加剧了紧张局势，并有可能破坏该地区安全和稳定。"

韩国国防部周五也做出了类似的结论，并表示朝鲜必须立即停止任何加剧紧张局势和导致该地区安全问题的行为。

首尔和华盛顿都表示，该导弹系统（Hwasong-17 ）于2020年10月在平壤的一次阅兵仪式上首次露面，并在2021年10月的一次国防装备展上再次出现。

由于无核化谈判陷入僵局，朝鲜威胁要取消暂停洲际弹道导弹和核武器试验的自我约束。

日本考虑对朝鲜实施更多制裁

据《日经新闻》周五报道，日本正在考虑对朝鲜继续进行洲际弹道导弹试射实施更多制裁。报道称，这些制裁措施可能包括扩大资产冻结，但没有引述消息来源。

(法新社，美联社，路透社)

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