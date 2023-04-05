金援外交？中國斥資助尼加拉瓜建社宅

（德國之聲中文網）尼加拉瓜週一（4月17日）在中國金援下，展開建設補貼住房項目，將耗資6千萬美元。這是自兩國2021年復交以來首個重大合作案。

根據尼國政府，此次動工項目為該國國家住房計畫的第一階段，目標是最終在尼國建造逾1萬2千套由政府補貼的住宅；有官員表示，此為尼中標誌性、具社會效益的合作項目。

據法新社報導，該補貼住房項目是與中國國家國際發展合作署共同發起的計劃。該署署長羅照輝14日造訪尼國；中國官媒新華社稱，羅照輝也出席了該住房項目的一期開工儀式。

尼加拉瓜總統貿易及投資顧問勞雷亞諾（Laureano Ortega Murillo）在開工典禮上表示：「這是一個真正具有歷史意義的日子。該計劃將使成千上萬尼加拉瓜家庭受益。」

新華社報導，羅照輝15日曾會見尼國總統奧爾特加（Daniel Ortega）。當時奧爾特加表示，「尼方期待從中國式現代化中汲取力量和經驗」，其建設經驗，鼓舞了包括尼國在內的發展中國家「獨立自主探索發展道路」。

羅照輝則說，中方高度重視中尼關係，盼中尼「高質量推進『一帶一路』建設和全球發展倡議」，深化基建、能源及教育合作，開展更多「小而美惠民生項目」。

法新社報導，中國還表示將在尼國建設發電廠。新華社指出，羅照輝已與勞雷亞諾簽署電站發展項目合作文件。

此外，據新華社報導，奧爾特加與羅照輝會面時，還提及尼方「在台灣等涉華核心利益問題上永遠與中國站在一起」；羅照輝則「讚賞尼方堅定支持中方核心利益」，並願為尼國現代化建設「提供力所能及的幫助」。

尼加拉瓜2021年與台灣斷交，轉而與北京復交。隔年，尼中兩國簽署投資備忘錄。當時外界普遍認爲，尼加拉瓜此舉為對美國的打擊。路透社曾援引消息人士說法，稱這也是美尼兩國外交關係惡化的結果。

除了尼加拉瓜之外，近期宏都拉斯也與台灣斷交、轉與中國建交，法新社稱這顯示中國在該地區外交影響力更進一步。

美憂尼國給予北京軍事准入權

近期美國的「洩密門」文件中顯示，美國政府擔憂中國在拉丁美洲及非洲日益增長的影響力。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美方擔憂中國可能以軍售、基礎設施建造，或媒體宣傳等手段，在這些地方發揮影響力，同時試圖削弱西方力量。

報導稱洩漏的文件顯示，尼加拉瓜自俄烏戰爭以來已與中國「擴大防務關係」，例如有中國公司與尼加拉瓜就在尼國建深水港進行談判。雖然中方「沒有明確」表示出對尼方軍事准入權的意願，但尼國政府可能會考慮提供北京海軍准入權，以換取中國的「經濟投資」。

據《華盛頓郵報》報導，與尼方進行談判的中資工程公司，背後由北京政府支持，並且雙方已就此事於去年有所交流。

中資在尼國爭議

在香港註冊的中國公司HKND集團，於2014年啟動尼加拉瓜大運河工程，該計劃曾引起世界關注，但也引發爛尾爭議，如今實際建設進度未明。

尼加拉瓜總統奧爾特加當時希望通過該工程促進就業，但有當地農民、環保及人權組織等反對建設該運河。

運河工程曾引起當地人聚集在首都東南部的惠加爾帕抗議，當時示威規模據稱有上萬人，除了指責奧爾特加「出賣國家」，還有人手持「中國人滾出去」的條幅。

該計劃原定於2019年完工。此前，有媒體發現聯繫不上承包商HKND集團。而外界認為與其背後有關係的中國信威集團，則已出現信用違約情況。

中國官方則曾表示，中方並未參與尼加拉瓜大運河工程，這與中國政府沒有關係。

（綜合報導）

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