金庸诞辰百年：武侠泰斗、一代报人

（德国之声中文网）金庸（原名查良镛）出生于浙江省海宁巿，可谓书香门第，家族及亲戚文人辈出。据称，著名诗人及筵翻译家穆旦、徐志摩、琼瑶也是他的亲戚。

金庸生前写下15部武侠小说，每部作品情节丰富而曲折多变，笔下人物个性鲜明。由1955年的《书剑恩仇录》开始至1972年的《鹿鼎记》正式封笔，包括脍炙人口的《射鵰英雄传》、《神鵰侠侣》、《倚天屠龙记》、《天龙八部》、《笑傲江湖》等等。

香港出版社次文化堂社长彭志铭认为，金庸把通俗的武侠小说提升至文学作品层次，把消闲娱乐变成文学名著，是一个巨大成就。而金庸作品屡被改编成电影、电视剧、甚至电子游戏和漫画，在出版方面不断带动风潮。

中国文化界风云人物

与查良镛相交相知数十年，曾在《明报》及《明报月刊》任总编辑的著名作家董桥，称金庸是当代中国文化界独一无二的风云人物，也许也是中国历史上靠一枝笔成功影响几代人的稀有传媒人物。

金庸去世后董桥表示，"他创办的报章一纸风行，统领一九四九年之后两岸三地忧国忧民的思想潮流，朝野注目。他创作的武侠小说风靡读书界，倾倒数代人，让他的广大读者或深或浅受了中国文学的熏陶。在时局风涌云起的时刻，他的政论始终抱持知识人的良知和传媒人的天职，不亢不卑，字字入骨。"

另一名香港作家陶杰，形容查良镛是中国近300年来最杰出的文人，一生的成就除了小说创作，在报业的贡献亦对后世有很大影响。他表示，查良镛的三点坚持，包括要有原则、有分寸和有底线，是最值得敬佩和学习的地方。

创办《明报》

1946年查良镛进入上海《大公报》任国际电讯翻译，1948年调往香港分社。

因不满《大公报》政治色彩浓厚，不能发表反对大跃进运动路线的意见，在风云不定的上世纪五十年代末，查良镛毅然离开《大公报》。

至1959年，查良镛以35岁创办《明报》，以"明"为名，取其明辨是非及光明正大之意。最初《明报》只属小报，以马经及武侠小说作为招徕，每天销量仅有一千份左右。



转折点在1962年，当时中国大陆爆发大跃进运动，大批难民涌入香港，《明报》详尽深入报道，因此逐渐建立了报纸风格，销量亦攀升至五万份。及至大陆文革期间， 由于此中国对外封锁消息，《明报》却全力挖掘中国大陆新闻，经常爆内幕消息，包括独家报道华国锋获毛泽东一句"你办事，我放心"，钦点接任总书记，因而声名鹊起。《明报》因此也成为报道中国消息的权威。

除了连载武侠小说，查良镛亲笔撰写《明报》社评达二十年，影响深远，社评多次驳斥中共政策，包括1963年在社论驳斥中国外长陈毅"宁要核子，不要裤子"言论，被本港左派群起围攻，更与《大公报》展开笔战。

香港文化博物馆设有金庸馆

相信在他的这一生应可看到共产党垮台

在小说世界里, 查良镛在武侠世界里穿梭。在现实政治环境里，金庸在左中右之间的狭缝游走。

一九九一年，查良镛曾接受《壹周刊》的访问, 表示相信在他的这一生应可看到共产党垮台。当时中国，在査良镛看来，现实环境压迫险恶，中国人还要长期做韦小宝。"我从来都反对共产党主义制度，但现实是这样，不能说你希望它垮，它便垮台。" 查良镛在访问中表示，共产党一垮台，政局一乱，香港也一定垮，改变需要时间，经济要慢慢发展。

1988年，中英政府正谈判97后香港特首选举方法时，查良镛与商人查济民抛出没有民主普选的"双查方案"，建议行政长官由一个600人选举团选出，被民主派狠批。



当时投下反对票的民主党创党主席、基本法起草委员会委员李柱铭在电台节目上忆述，对查良镛提出这个极保守的建议感到十分痛心，但现在回头一看，才在明白查良镛有"高度智慧"，他指若"双查方案"最终落实，香港可能已有民主。

用人不疑，疑人不用

1991年金庸将《明报》股权售予商人于品海，惟其后于被踢爆有案底，《明报》最后辗转易手至马来西亚商人张晓卿。

香港《明报月刊》总编辑、香港作家联会会长潘耀明接受德国之声访问时，赞掦金庸是一个有高度智慧、学问渊博、有大家风范的人，感激他的知遇之恩。

潘耀明忆述，查良镛的工作态度非常严谨，每次他们的月刊出版后，查都会第一时间阅读，并把错别字圈起来传给他, 然而他私下却是一个很随和的人，甚至颇为幽默 ，最令他感受至深的是他的用人智慧：用人不疑，疑人不用，给大家很大发挥空间。而在政论更是坚持不偏不倚，可谓承载着文人的峥峥风骨。

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