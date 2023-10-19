 金座椅、新门牌--德国哪些地方浪费纳税人的钱？ | 德国新闻 | DW | 19.10.2023

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德国新闻

金座椅、新门牌--德国哪些地方浪费纳税人的钱？

德国纳税人联盟周二公布了2023-24年度的最新黑皮书，其内容是批评浪费公共开支的现象。这已是该联盟第51次发布黑皮书。

Deutschland I Steuerzahlerbund spießt Verschwendung auf

伍珀塔尔市十个这样的金座椅花了40万欧元，受到德国纳税人联盟的批评

（德国之声中文网）德国纳税人联盟主席霍尔茨纳格尔（Reiner Holznagel）表示："我们批评的不是是否应该花某些钱，而是是否应该花那么多钱。一些政治家不应把纳税人的钱视为理所当然。"

德国联邦政府首当其冲受到批评：为了呼吁国民节约能源，发起了昂贵的宣传运动。德国纳税人联盟黑皮书中写道，仅仅是为了给出如"关窗户"、"把暖气关小"的建议，联邦政府就拨款总计8300万欧元，用于计划到2025年底的宣传活动。

霍尔茨纳格尔说道："我不相信，需要花这么多钱让老百姓了解这些常识。"

此外，联邦政府还运作着500个社交媒体账户和1000个官方网页。这也是一大笔开支。再加上打印、互联网广告和户外广告价格上升。2022年，德国政府网上信息宣传运动的开支升至4900万欧元。2015年的时候，这一费用还仅为1250万欧元。

霍尔茨纳格尔说："我们当然认同有这种沟通的需要。但也要有所限制。"

此外，黑皮书还列出地方财政中的浪费现象。比如石荷州因为交通部门更名，不得不花费21万欧元替换标牌和信纸。

而伍珀塔尔市受到批评说，尽管市政背负16亿欧元债务，但仍在市区修建了昂贵的金色的座椅。自2022年10月设立的这十个座椅总共花费了40万欧元。黑皮书说，这"太过分了"。

  • 第50版关于税收浪费的黑皮书

    纳税人的钱都去哪儿了?

    50周年年鉴

    德国纳税人协会发表了第50版关于税收浪费的黑皮书。书中举出了100个来自不同领域的千奇百怪的例子。其重点不是大型项目，而是大手大脚的小项目。俗话说得好，“小洞不补，大洞难堵”。

  • 总理府扩建

    纳税人的钱都去哪儿了?

    总理府扩建

    黑皮书中也有一个大项目：扩建总理府。根据最新的估计，该项目将花费7.77亿欧元，比预期多出约1.77亿。纳税人协会主席霍尔兹纳格尔（Reiner Holznagel）认为，即使这个价格也打不住，他担心情况会更糟：“我预测将接近10亿。”

  • 埃尔茂宫七国集团峰会

    纳税人的钱都去哪儿了?

    埃尔茂宫一掷千金

    有朋自远方来，不亦乐乎，更何况是七国集团的国家元首和政府首脑。据德国纳税人协会统计，2022年6月，七国集团在巴伐利亚州埃尔茂宫（Schloss Elmau）的峰会花了纳税人约1.8亿欧元，比2015年的峰会多出约4500万欧元。 这可不是用通货膨胀就能解释的!

  • 议会津贴和养老金

    纳税人的钱都去哪儿了?

    在哥廷根赚一笔

    税收浪费的一个典型例子是议会津贴和养老金。在哥廷根，一位只当了两年政府部门负责人的女士落选了。据纳税人协会称，截至2028年，她总共有权获得45万欧元的津贴。此外，她每月将领取超过5000欧元的养老金。

  • Mann Müde Überfordert

    纳税人的钱都去哪儿了?

    只当官不干事

    只当官不干事，谁说的！奥格斯堡市的一位负责建筑的官员称，2008年之前，他在城市规划办公室任职时累计加班超过4000小时，要求获得20万欧元加班费。纳税人协会不仅对该要求的法律基础表示质疑，也怀疑这样做是否符合道德规范。但奥格斯堡却以“个人数据保护”唯有拒绝回答纳税人协会的提问。

  • 电动车补贴

    纳税人的钱都去哪儿了?

    慷慨补贴

    在巴登-符腾堡州，电动车得到了慷慨的补贴--在纳税人协会眼里过于慷概了。除了现有的补贴计划外（其中包括联邦政府提供的每辆车6000欧元的补贴），每一个电动汽车车主还会得到额外的1000欧元，条件是他们的电动车拥有一个光伏发电系统。

  • Tanker Spessart

    纳税人的钱都去哪儿了?

    2.5亿沉入大海

    据媒体报道，联邦国防军两艘新的“燃料运输船”将花费约8.7亿欧元。而据纳税人协会的数据，一艘类似的普通船只需要1.4至2.1亿欧元。纳税人协会指出，联邦国防军采购办公室先前估计的花费为5.7亿欧元，因此，可能浪费掉的税收总额为2.5亿欧元。

  • Deutschland Volkshochschule Mainz

    纳税人的钱都去哪儿了?

    昂贵的脚手架

    总部设在美因茨市的新冠疫苗制造商Biontech给该市带来大量税收。可以说，美因茨市几乎是在钞票的海洋里游泳。这些钱当然应该花在该花的地方。该市成人教育中心2013年因资金缺乏没有修必要的“逃生楼梯”，而是搭起了用于逃生的脚手架。到目前为止，脚手架租金已经花了16.8万欧元。纳税者协会指出，用这些钱完全可以修一个真正的逃生楼梯了。

  • 纽约爱乐乐团

    纳税人的钱都去哪儿了?

    纽约爱乐乐团闪亮登场

    到佩内明德(Peenemuende)去有什么理由？梅克伦堡的人们想了想，认为可以做点儿什么！比如，花上办几个音乐节的钱邀请纽约爱乐乐团来演出——只需大约一百万就够了。你看，这不成了吗？

  • 大蒜蟾蜍

    纳税人的钱都去哪儿了?

    给稀有蟾蜍修通道

    在萨克森-安哈尔特州，连接高速公路A14和A9的路段本应在2018年完工，花费不到5200万欧元。但由于在该地区发现了一种濒临灭绝的大蒜蟾蜍（见图），所以现在将修几十条供蟾蜍通行的隧道，总花费将升至7500万欧元，而且也不会在2026年之前完工。

  • Nordkorea Parlament

    纳税人的钱都去哪儿了?

    臃肿的议会

    谁应该对合理使用国家税收负责？当然是各州和各地方的政治家们。纳税人协会在黑皮书中多次指出，德国的州议会和联邦议会都过于臃肿，因此也过于昂贵。不过，比起中国或朝鲜，德国联邦议院的规模还是小巫见大巫。


（德新社、德国电视一台）

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荒谬的税款浪费方式

德国纳税人联合会调查发现，德国政府在很多地方滥用了税款。2014年滥用财政收入的金额高达200亿欧元。

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