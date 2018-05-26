“金屋藏娇” 希特勒的女人——爱娃‧勃劳恩

（德国之声中文网）爱娃‧布劳恩(1912年2月6日-1945年4月30日）出生于德国慕尼黑一平凡家庭，为家中的次女。她的个性开朗，喜爱从事体育活动，也对摄影满怀热情，是一个非常懂得品味生活乐趣的女孩。

17岁那年，她开始为纳粹党官方摄影师霍夫曼工作，也因此结识了与自己相差23岁的希特勒，并逐渐发展成恋爱关系。然而，许多人并不知道他们的秘密恋情。爱娃长期居住希特勒在阿尔卑斯山上的一别墅贝格霍夫(Berghof) 裡，并在二战期间受到庇护。

德国历史学家海克‧格特马克尔(Heike B. Gortemaker)于2010年出版了一本关于爱娃生前的传记《爱娃‧布劳恩：与希特勒相伴的人生》。日前，格特马克尔接受德国之声的采访。她于访谈中提到，爱娃的家人起初强烈反对爱娃与希特勒的关系。爱娃的父亲反对纳粹的政治主张，但最终还是只能屈服当时的体制。

作为纳粹党的摄影师，爱娃参与在政治宣传的工作中，拍摄了许多希特勒的彩色照片及影像，是希特勒内部社交圈的核心成员。不过事实上，爱娃并非纳粹党员，对政治兴趣索然，也不像其他女性崇拜希特勒的政治领袖魅力。希特勒对她而言，更多、更重要的是男女之间的爱情。

与爱娃生前关係紧密的表妹维斯克尔(Gertraud Weisker)于德国之声的採访中莞尔表示，对她而言，即使到现在，她始终认为他们是父女关係。但她知道爱娃是真心爱着希特勒，並希望希特勒也能真心爱她。她补充，不在贝格霍夫的时间，爱娃总会期待且守候希特勒的来电。

尽管两人没有实质的婚姻关系，也几乎未与希特勒共同出席公众活动；但希特勒待她就如同妻子一般，她也始终默默的陪伴在希特勒的身旁，甚至曾说：〝如果他死了，那我也活不下去了〞。从各样的影像与纪录来看，爱娃内心也许引颈盼望着成为〝希特勒夫人〞那一天的到来。

然而，大多时候留给爱娃的是无尽的等待。格特马克尔补充道，希特勒对婚姻却步，希望通过保持单身达到政治目的。他与爱娃从未在公众场合以伴侣关系一同出现，直到1944年与爱娃一同担任爱娃妹妹婚裡的证婚人。随着二战的结束，他们的恋情才渐为德国民众所知。

当年希特勒身边的那些人 戈培尔的秘书布隆希尔德·珀姆泽（Brunhilde Pomsel） 珀姆泽十分靠近权力中心。作为纳粹宣传部长戈培尔秘书的她，却声称自己的角色并不重要。她说，战后她才知晓发生了犹太人大屠杀这样的事情。1942年至1945年珀姆泽效力于戈培尔，直到在宣传部的地窖里被苏联红军逮捕，1950年获释。后来珀姆泽在西南德意志电台以及德广联慕尼黑分部做秘书工作，直到1971年退休。

当年希特勒身边的那些人 希勒特私人秘书特劳德·荣格（Traudl Junge） 她的故事曾两度搬上银幕。特劳德·荣格（Traudl Junge）以希特勒最后时日为主题的回忆录先被制作成了纪录片，2004年又被改编成故事片《帝国的毁灭》（Der Untergang）。荣格22岁那年（1942年），希特勒亲自选中她作为自己的私人秘书，从此荣格成为希特勒四大秘书之一。她曾声称对纳粹的罪行并不知情，后来她对自己在纳粹政府中扮演的角色，也渐渐产生了批评态度。

当年希特勒身边的那些人 希特勒保镖罗胡斯·米施（Rochus Misch） 罗胡斯·米施（Rochus Misch）是希特勒的保镖，一直跟随元首直到最后柏林攻陷、希特勒在地下室自杀。他是党卫军成员，从1940年开始成为希特勒卫队的成员，后来又担任元首的电话接线员。他是为数不多的几个亲眼目睹自杀后希特勒夫妇尸体的人。后来，他曾说过，他对政治不感兴趣，他只是一名普通士兵而已。

当年希特勒身边的那些人 希特勒司机埃里希·科姆普卡（Erich Kempka） 埃里希·科姆普卡（Erich Kempka）很早便表现出对纳粹运动的支持，1930年加入国家社会主义工人党，同年加入党卫军SS。两年后，科姆普卡被任命为希特勒的司机，在这个位置上，他干了13年，直到1945年4月30日，那天，他协助焚烧了希特勒夫妇自杀后的尸体。对于这段服务于希特勒的历史，科姆普卡从未试图进行掩饰。1945年被美国士兵抓获后经历了长年关押，后撰写了题为“希特勒的最后时日”的回忆录。该书在他1975年死后受到新纳粹的推崇。

当年希特勒身边的那些人 希勒特御医特沃德·摩尔博士（Theodor Morell） 摩尔博士于1933年纳粹上台之年加入了国家社会主义工人党，1936年在摄影师霍夫曼的力荐下成为希特勒的医生。此后他一直跟随希特勒，直到柏林战役的最后阶段，被希特勒强令撤离。每一天，他都会给希特勒送上药片药丸以及注射针剂，希特勒对摩尔博士更是无条件的服从。许多人不知道的是，摩尔博士有着犹太血统。曾在一次大战期间自愿上前线的摩尔博士，于1945年5月18日被捕。美军审问时说，为什么不刺杀希特勒？摩尔回答：“他是我的病人呀。”摩尔没有被定罪，于1948年5月在巴伐利亚去世，终年62岁。

当年希特勒身边的那些人 希特勒摄影师海因里希·霍夫曼 霍夫曼是一名不折不扣的纳粹，早在1920年便加入了国家社会主义工人党，此后不久即1921年，霍夫曼成为纳粹党主要干部以及希特勒的专职摄影师。在这个位置上，霍夫曼为扩大对纳粹的宣传以及树立希特勒的形象，可谓“功不可没”。战后霍夫曼被判处4年监禁 ，1957年去世，终年72岁。生前霍夫曼从未对自己效力希特勒政权表现出悔悟。



担任当时帝国装备部长的斯佩尔(Albert Speer)在回忆录中写道，爱娃从未与希特勒共居一室，在贝格霍夫居所及柏林地堡中均有各自的卧室，两人从不在公众场合展现亲昵或肢体接触。在贝格霍夫也是如此，爱娃在有人来访时担任女主持，但不参与日常家庭运作事宜。而且仅有她一人能时常邀请亲友到贝格霍夫来访。

面对第三帝国的衰落，柏林处于四面包围之下，帝国的覆灭似乎已成定局，但希特勒最后还是决定对陪伴与支持自己多年的爱娃作出回应。 1945年4月28日夜裡，爱娃与希特勒在柏林的元首地堡正式结婚。在婚礼结束后相隔不到40小时内，爱娃服毒自杀，希特勒则是开枪自尽。

对希特勒来说，或许正是这样一位对政治完全漠然且无条件效忠于他的女人，才是他理想且需要的人生伴侣。