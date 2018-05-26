 “金屋藏娇” 希特勒的女人——爱娃‧勃劳恩 | 文化经纬 | DW | 04.08.2018

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文化经纬

“金屋藏娇” 希特勒的女人——爱娃‧勃劳恩

眼前这位笑容甜美、傻裡傻气的金发女孩是希特勒超过13年的伴侣。任谁来看，无论在年纪还是气质上，都很难将她与这名恶名昭彰的历史罪人联想在一起。

Film Still aus 'Eva Braun - Teil 2' Doku (Spiegel TV)

爱娃‧布劳恩纪录片视频画面

（德国之声中文网）爱娃‧布劳恩(1912年2月6日-1945年4月30日）出生于德国慕尼黑一平凡家庭，为家中的次女。她的个性开朗，喜爱从事体育活动，也对摄影满怀热情，是一个非常懂得品味生活乐趣的女孩。

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1944年7月20日，纳粹德国国防军上校施陶芬贝格等人试图刺杀希特勒、结束战争，起义并没有成功。如今，德国官方每年都会为这场失败的起义举行纪念活动。对于施陶芬贝格的儿子而言，7月20日更是一个永生难忘的日子。 (20.07.2018)

希特勒死后已经过去七十年了，但德国许多地方的教堂和公共建筑物内仍不时会发现纳粹时期的遗留物。对于这些纳粹时代的历史遗迹，应当予以保留，还是应当销毁？见证过纳粹统治的德国人越来越少了，如何处理纳粹遗物，才能更好地警示后人呢？ (13.08.2017)

17岁那年，她开始为纳粹党官方摄影师霍夫曼工作，也因此结识了与自己相差23岁的希特勒，并逐渐发展成恋爱关系。然而，许多人并不知道他们的秘密恋情。爱娃长期居住希特勒在阿尔卑斯山上的一别墅贝格霍夫(Berghof) 裡，并在二战期间受到庇护。

德国历史学家海克‧格特马克尔(Heike B. Gortemaker)于2010年出版了一本关于爱娃生前的传记《爱娃‧布劳恩：与希特勒相伴的人生》。日前，格特马克尔接受德国之声的采访。她于访谈中提到，爱娃的家人起初强烈反对爱娃与希特勒的关系。爱娃的父亲反对纳粹的政治主张，但最终还是只能屈服当时的体制。

作为纳粹党的摄影师，爱娃参与在政治宣传的工作中，拍摄了许多希特勒的彩色照片及影像，是希特勒内部社交圈的核心成员。不过事实上，爱娃并非纳粹党员，对政治兴趣索然，也不像其他女性崇拜希特勒的政治领袖魅力。希特勒对她而言，更多、更重要的是男女之间的爱情。

与爱娃生前关係紧密的表妹维斯克尔(Gertraud Weisker)于德国之声的採访中莞尔表示，对她而言，即使到现在，她始终认为他们是父女关係。但她知道爱娃是真心爱着希特勒，並希望希特勒也能真心爱她。她补充，不在贝格霍夫的时间，爱娃总会期待且守候希特勒的来电。

尽管两人没有实质的婚姻关系，也几乎未与希特勒共同出席公众活动；但希特勒待她就如同妻子一般，她也始终默默的陪伴在希特勒的身旁，甚至曾说：〝如果他死了，那我也活不下去了〞。从各样的影像与纪录来看，爱娃内心也许引颈盼望着成为〝希特勒夫人〞那一天的到来。

然而，大多时候留给爱娃的是无尽的等待。格特马克尔补充道，希特勒对婚姻却步，希望通过保持单身达到政治目的。他与爱娃从未在公众场合以伴侣关系一同出现，直到1944年与爱娃一同担任爱娃妹妹婚裡的证婚人。随着二战的结束，他们的恋情才渐为德国民众所知。

  • Film still from Ein deutsches Leben (Salzgeber & Co. Medien GmbH)

    当年希特勒身边的那些人

    戈培尔的秘书布隆希尔德·珀姆泽（Brunhilde Pomsel）

    珀姆泽十分靠近权力中心。作为纳粹宣传部长戈培尔秘书的她，却声称自己的角色并不重要。她说，战后她才知晓发生了犹太人大屠杀这样的事情。1942年至1945年珀姆泽效力于戈培尔，直到在宣传部的地窖里被苏联红军逮捕，1950年获释。后来珀姆泽在西南德意志电台以及德广联慕尼黑分部做秘书工作，直到1971年退休。

  • Traudl Junge (picture-alliance/dpa)

    当年希特勒身边的那些人

    希勒特私人秘书特劳德·荣格（Traudl Junge）

    她的故事曾两度搬上银幕。特劳德·荣格（Traudl Junge）以希特勒最后时日为主题的回忆录先被制作成了纪录片，2004年又被改编成故事片《帝国的毁灭》（Der Untergang）。荣格22岁那年（1942年），希特勒亲自选中她作为自己的私人秘书，从此荣格成为希特勒四大秘书之一。她曾声称对纳粹的罪行并不知情，后来她对自己在纳粹政府中扮演的角色，也渐渐产生了批评态度。

  • Rochus Misch (picture-alliance/dpa)

    当年希特勒身边的那些人

    希特勒保镖罗胡斯·米施（Rochus Misch）

    罗胡斯·米施（Rochus Misch）是希特勒的保镖，一直跟随元首直到最后柏林攻陷、希特勒在地下室自杀。他是党卫军成员，从1940年开始成为希特勒卫队的成员，后来又担任元首的电话接线员。他是为数不多的几个亲眼目睹自杀后希特勒夫妇尸体的人。后来，他曾说过，他对政治不感兴趣，他只是一名普通士兵而已。

  • Erich Kempka (picture alliance/AP Images)

    当年希特勒身边的那些人

    希特勒司机埃里希·科姆普卡（Erich Kempka）

    埃里希·科姆普卡（Erich Kempka）很早便表现出对纳粹运动的支持，1930年加入国家社会主义工人党，同年加入党卫军SS。两年后，科姆普卡被任命为希特勒的司机，在这个位置上，他干了13年，直到1945年4月30日，那天，他协助焚烧了希特勒夫妇自杀后的尸体。对于这段服务于希特勒的历史，科姆普卡从未试图进行掩饰。1945年被美国士兵抓获后经历了长年关押，后撰写了题为“希特勒的最后时日”的回忆录。该书在他1975年死后受到新纳粹的推崇。

  • Dr. Theo Morell (picture-alliance/United Archiv)

    当年希特勒身边的那些人

    希勒特御医特沃德·摩尔博士（Theodor Morell）

    摩尔博士于1933年纳粹上台之年加入了国家社会主义工人党，1936年在摄影师霍夫曼的力荐下成为希特勒的医生。此后他一直跟随希特勒，直到柏林战役的最后阶段，被希特勒强令撤离。每一天，他都会给希特勒送上药片药丸以及注射针剂，希特勒对摩尔博士更是无条件的服从。许多人不知道的是，摩尔博士有着犹太血统。曾在一次大战期间自愿上前线的摩尔博士，于1945年5月18日被捕。美军审问时说，为什么不刺杀希特勒？摩尔回答：“他是我的病人呀。”摩尔没有被定罪，于1948年5月在巴伐利亚去世，终年62岁。

  • Heinrich Hoffmann Fotograf (gemeinfrei)

    当年希特勒身边的那些人

    希特勒摄影师海因里希·霍夫曼

    霍夫曼是一名不折不扣的纳粹，早在1920年便加入了国家社会主义工人党，此后不久即1921年，霍夫曼成为纳粹党主要干部以及希特勒的专职摄影师。在这个位置上，霍夫曼为扩大对纳粹的宣传以及树立希特勒的形象，可谓“功不可没”。战后霍夫曼被判处4年监禁 ，1957年去世，终年72岁。生前霍夫曼从未对自己效力希特勒政权表现出悔悟。


担任当时帝国装备部长的斯佩尔(Albert Speer)在回忆录中写道，爱娃从未与希特勒共居一室，在贝格霍夫居所及柏林地堡中均有各自的卧室，两人从不在公众场合展现亲昵或肢体接触。在贝格霍夫也是如此，爱娃在有人来访时担任女主持，但不参与日常家庭运作事宜。而且仅有她一人能时常邀请亲友到贝格霍夫来访。

面对第三帝国的衰落，柏林处于四面包围之下，帝国的覆灭似乎已成定局，但希特勒最后还是决定对陪伴与支持自己多年的爱娃作出回应。 1945年4月28日夜裡，爱娃与希特勒在柏林的元首地堡正式结婚。在婚礼结束后相隔不到40小时内，爱娃服毒自杀，希特勒则是开枪自尽。

对希特勒来说，或许正是这样一位对政治完全漠然且无条件效忠于他的女人，才是他理想且需要的人生伴侣。

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当年希特勒身边的那些人

他们离权力中心很近，都是元首身边的人，但他们都声称对纳粹犯下的罪行毫不知情。他们回顾历史的方式各不相同。 (25.07.2017)  

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