“金屋藏娇” 希特勒的女人——爱娃‧勃劳恩

眼前这位笑容甜美、傻裡傻气的金发女孩是希特勒超过13年的伴侣。任谁来看，无论在年纪还是气质上，都很难将她与这名恶名昭彰的历史罪人联想在一起。
（德国之声中文网）爱娃‧布劳恩(1912年2月6日-1945年4月30日）出生于德国慕尼黑一平凡家庭，为家中的次女。她的个性开朗，喜爱从事体育活动，也对摄影满怀热情，是一个非常懂得品味生活乐趣的女孩。
17岁那年，她开始为纳粹党官方摄影师霍夫曼工作，也因此结识了与自己相差23岁的希特勒，并逐渐发展成恋爱关系。然而，许多人并不知道他们的秘密恋情。爱娃长期居住希特勒在阿尔卑斯山上的一别墅贝格霍夫(Berghof) 裡，并在二战期间受到庇护。
德国历史学家海克‧格特马克尔(Heike B. Gortemaker)于2010年出版了一本关于爱娃生前的传记《爱娃‧布劳恩：与希特勒相伴的人生》。日前，格特马克尔接受德国之声的采访。她于访谈中提到，爱娃的家人起初强烈反对爱娃与希特勒的关系。爱娃的父亲反对纳粹的政治主张，但最终还是只能屈服当时的体制。
作为纳粹党的摄影师，爱娃参与在政治宣传的工作中，拍摄了许多希特勒的彩色照片及影像，是希特勒内部社交圈的核心成员。不过事实上，爱娃并非纳粹党员，对政治兴趣索然，也不像其他女性崇拜希特勒的政治领袖魅力。希特勒对她而言，更多、更重要的是男女之间的爱情。
与爱娃生前关係紧密的表妹维斯克尔(Gertraud Weisker)于德国之声的採访中莞尔表示，对她而言，即使到现在，她始终认为他们是父女关係。但她知道爱娃是真心爱着希特勒，並希望希特勒也能真心爱她。她补充，不在贝格霍夫的时间，爱娃总会期待且守候希特勒的来电。
尽管两人没有实质的婚姻关系，也几乎未与希特勒共同出席公众活动；但希特勒待她就如同妻子一般，她也始终默默的陪伴在希特勒的身旁，甚至曾说：〝如果他死了，那我也活不下去了〞。从各样的影像与纪录来看，爱娃内心也许引颈盼望着成为〝希特勒夫人〞那一天的到来。
然而，大多时候留给爱娃的是无尽的等待。格特马克尔补充道，希特勒对婚姻却步，希望通过保持单身达到政治目的。他与爱娃从未在公众场合以伴侣关系一同出现，直到1944年与爱娃一同担任爱娃妹妹婚裡的证婚人。随着二战的结束，他们的恋情才渐为德国民众所知。
担任当时帝国装备部长的斯佩尔(Albert Speer)在回忆录中写道，爱娃从未与希特勒共居一室，在贝格霍夫居所及柏林地堡中均有各自的卧室，两人从不在公众场合展现亲昵或肢体接触。在贝格霍夫也是如此，爱娃在有人来访时担任女主持，但不参与日常家庭运作事宜。而且仅有她一人能时常邀请亲友到贝格霍夫来访。
面对第三帝国的衰落，柏林处于四面包围之下，帝国的覆灭似乎已成定局，但希特勒最后还是决定对陪伴与支持自己多年的爱娃作出回应。 1945年4月28日夜裡，爱娃与希特勒在柏林的元首地堡正式结婚。在婚礼结束后相隔不到40小时内，爱娃服毒自杀，希特勒则是开枪自尽。
对希特勒来说，或许正是这样一位对政治完全漠然且无条件效忠于他的女人，才是他理想且需要的人生伴侣。