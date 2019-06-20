金习再提去核 中朝鞏固邦交

(德国之声中文网) 朝鲜领导人金正恩20日在平壤与中国国家主席习近平举行会谈。中国官媒报道，两人就朝鲜与美国的去核谈判的停滞状态做讨论。

金正恩告诉习近平，「朝方愿保持耐心，同时希望有关方同朝方相向而行」。根据中国央视的说法，金正恩向习近平表示，朝鲜过去一年采取了许多积极措施以避免紧张局势，但未得到有关方面的积极回应。这不是朝鲜所乐见的。

特朗普和金正恩2月在河内举行的第二次峰会没有达成协议后，平壤希望向特朗普证明背後有中国的支持。习近平也在会面中强调，「国际社会普遍希望朝美谈下去并谈出成果」，并说「愿同朝方及有关各方加强协调和配合」。

欧亚集团咨询公司亚洲区主管希曼(Scott Seaman)表示，「习近平希望每个人都能敏锐地意识到他可以影响金正恩。没有中国的帮助，朝鲜不会也不能与美国达成全面和持久的协议 」。

但美国驻日内瓦裁军谈判会议大使罗伯特伍德告诉法新社，美国并不担心。他说:「我们希望习主席向金正恩指出我们需要推进去核化，这也是金正恩已经同意的事情。」

谁参加会谈?

根据新华网，中方有丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会谈。朝方参加会谈的则有：国务委员会第一副委员长崔龙海，内阁总理金才龙，国际部部长李洙墉，外相李勇浩，人民军总政治局局长金秀吉等。

夏立民/楊威廉 (综合报导)