 金习再提去核 中朝鞏固邦交 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.06.2019

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时政风云

金习再提去核 中朝鞏固邦交

习近平是14年来第一位访问朝鲜的中国国家主席。作为朝鲜关键的外交支持者和主要的贸易和援助提供者，习近平想要证明，中朝自冷战时期建立的盟友关系，虽然一度恶化，但在地缘政治发展下，比任何时期都来得坚固。

Machthaber Kim besucht China (picture-alliance/dpa/L. Xueren)

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本周四，中国国家主席习近平“应邀”访问朝鲜。问题在于，习近平很早以前就已收到了邀请，为何偏偏选择此刻出行实在耐人寻味。 (19.06.2019)

习近平首次访朝，正值中美贸易战背景下，距离大阪G20峰会也仅有一周。这位中国党和国家领导人希望借此发出怎样的信号，这又会给国际政治舞台带来何种影响？针对这些问题，德国之声采访了中国的朝鲜问题专家王生。 (18.06.2019)

(德国之声中文网) 朝鲜领导人金正恩20日在平壤与中国国家主席习近平举行会谈。中国官媒报道，两人就朝鲜与美国的去核谈判的停滞状态做讨论。

金正恩告诉习近平，「朝方愿保持耐心，同时希望有关方同朝方相向而行」。根据中国央视的说法，金正恩向习近平表示，朝鲜过去一年采取了许多积极措施以避免紧张局势，但未得到有关方面的积极回应。这不是朝鲜所乐见的。

特朗普和金正恩2月在河内举行的第二次峰会没有达成协议后，平壤希望向特朗普证明背後有中国的支持。习近平也在会面中强调，「国际社会普遍希望朝美谈下去并谈出成果」，并说「愿同朝方及有关各方加强协调和配合」。

欧亚集团咨询公司亚洲区主管希曼(Scott Seaman)表示，「习近平希望每个人都能敏锐地意识到他可以影响金正恩。没有中国的帮助，朝鲜不会也不能与美国达成全面和持久的协议 」。

但美国驻日内瓦裁军谈判会议大使罗伯特伍德告诉法新社，美国并不担心。他说:「我们希望习主席向金正恩指出我们需要推进去核化，这也是金正恩已经同意的事情。」

谁参加会谈?

根据新华网，中方有丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会谈。朝方参加会谈的则有：国务委员会第一副委员长崔龙海，内阁总理金才龙，国际部部长李洙墉，外相李勇浩，人民军总政治局局长金秀吉等。

夏立民/楊威廉 (综合报导)

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