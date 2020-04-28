金与正：再发传单就废除南北军事协议

（德国之声中文网）朝鲜方面近日警告，如果韩国方面不能阻止脱北者和活动人士向南北之间的非军事区散发反对平壤的传单，将废除2018年达成的南北军事协议。

这一警告来自于朝鲜最高领导人金正恩的妹妹金与正，她在周四表示，2018年达成的南北军事协议已经"基本没有存在价值"。金与正在平壤政权体系中扮演着重要角色，被视为金正恩的"总参谋长"。

金与正还指出，朝鲜方面可以永久关闭南北共同联络事务所和开城工业园区--这两个机构都是南北关系和解的象征。

这一表态的背景是，近日来有成千上万份的"反北传单"被投放到板门店非军事区的北方一侧。

在过去几周里，脱北者和韩国的活动人士用气球往北方散发了大量传单，其内容主要是谴责金正恩的核武野心以及对人权的侵犯。

金与正通过朝鲜中央通讯社发布声明指出，若韩方继续以"个人自由"或"言论自由"等借口放任那些针对北韩的肆无忌惮、充满恶意的行为，将必须做好最坏的打算。

此前在4月份的韩国国会选举中，朝鲜叛逃外交官太永浩当选为韩国国会议员，他曾任朝鲜驻英国公使，于2016年出逃，后来改名为太救民，代表韩国在野党未来统合党参选。

在过去两年里，金与正出现在兄长身侧的曝光率突然增加--前一段时间，外界曾经猜测金正恩本人身体状况不佳，甚至认为金与正有可能成为平壤政权的接班人。目前她的官方职务是朝鲜劳动党中央政治局候补委员、中央委员会第一副部长。

雨涵/达扬（美联社、路透社）