野生动物交易被禁 养殖户血本无归 

（德国之声中文网）刘言群（音）是华中地区的一名竹鼠养殖专业户，正当他满怀希望地憧憬着这些肥硕的竹鼠给他带来丰厚收入的时候，去年年底突然发生了疫情。很快人们就将这种杀伤力很强的新冠病毒同中国的野生动物交易联系到一起。一些科学家指出，这种病毒可能来自蝙蝠，最后通过某种哺乳动物传染给了人类。

作为回应，中国有关部门很快颁布禁令，禁止买卖和食用特定的野生动物，其中就包括竹鼠、果子狸和一些蛇类。这项禁令使数万人失去了工作。曾几何时，地方政府曾鼓励农民饲养野生动物，把它看作是一个脱贫致富的捷径。

养殖了大约八百只竹鼠的刘言群说："我简直觉得天要塌了，我真不知道接下来应该怎么办。"六年前，现年38岁的刘言群从其位于偏僻山区的祖宅中腾出六间房，开始养殖竹鼠。去年，他的养殖生意才刚刚开始赚了些钱。同其他养殖户一样，政府现在给的补贴，远远不能弥补他的损失。

今年五月，湖南在中国各省份中率先向养殖户提供补偿，鼓励他们改行。政府对养殖面积和存栏数进行评估后，决定每公斤竹鼠可获75元人民币，眼镜蛇120元，果子狸则每只可获赔600元。

当地农民对法新社说，政府提出的赔偿价远远低于市场价，和养殖成本完全不成比例。一些养殖户还抱怨说，政府对农场进行评估时进度过于缓慢。61岁的养蛇专业户李卫国说："评估期间，我们既不能卖，也不能杀。我本来有三千条蛇，最后只拿到了大约1600条蛇的赔偿。"

中国政府对稀有动物养殖业的打击行动，大约使25万人失去了工作。上周官方媒体发布的一篇报道中称，被禁止销售的野生动物总价值高达110亿元人民币。

由于政府提供的赔偿太少，大多数养殖户无法用这笔抵偿贷款和其他债务，所以也很难开展新的业务。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 污染了的门把手 人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 没那么可口! 因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 担心进口货？ 家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 包裹也有病毒？ 一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 人与宠物谁传谁？ 我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 危险的蔬菜？ 联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 被污染低温食品 已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 禁食野生动物！ COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。 作者: Julia Vergin



养蛇户李卫国（音）对法新社说："所有的费用都是和亲戚朋友借来的，我现在已经无力偿还债务了。他们天天都来向我讨债。"

另一位从事竹鼠养殖的农户黄国华（音）对记者说，他现在还有40万元的债务。现年47岁的黄国华表示："去年我还打算扩展业务规模呢，没想到一场疫情让我损失了这么多。"他原计划将养殖面积扩大三倍，已经为修建设施投入了很大资金。现在政府的一纸禁令，这些钱全部打了水漂。他现在只好靠养殖家兔和鸡鸭勉强为生。

中国政府曾制定过一项雄心勃勃的发展计划，希望在2020年底消除贫困，实现小康社会。受疫情的影响，年底前实现小康已经变得越来越有难度。今年上半年中国经济同比下降了1.6%。而在疫情发生之前，中国官方公布的极度贫困人口就有五百万。按照中国的官方标准，每年收入低于2300元的即为赤贫人口。曾养殖过竹鼠的黄国华说："这场疫情又让我们回到了从前的贫困状态，而且比以前还要贫困。"

达扬 / 叶宣 （法新社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。