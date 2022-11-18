野村证券下调中国经济增长预期至2.8%

（德国之声中文网）野村证券的经济学家周四已将中国今年的经济增长率从2.9%下调至2.8%，预计明年的经济增长也从4.3%降到4%。这一更新用野村证券的话来说是基于“缓慢、成本昂贵以及不稳固的疫情后重新开放”。

不过，野村证券的展望数据向来偏低，根据彭博社的调查，经济学家普遍对中国经济增长预期的中位线今年为3.3%，明年为4.8%。

野村证券估计中国五分之一的GDP受到疫情封控的影响，超过英国GDP总量。野村证券的分析人士写道，上海式的封城可以避免，但鉴于各市新增感染人数的急剧上升，需要用快速、区域性封控手段来取代。

中国的封控措施不仅对居民造成极大影响，同时工厂的产出也出现崩溃局面。位于郑州的全球最大的iphone组装工厂，因为封控政策以及不透明管理，工人同保安人员之间发生罕见的暴力冲突。当局甚至出动特警镇压。

在经济下行的压力下，周三（11月23日）中国总理李克强表示，国务院表示将适时适度降低银行存款准备金率，以保持流动性合理充裕。这将是今年以来中国第二次降准，上一次降准在今年4月中旬。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 封城改“静默” 今年上海、成都等大都市封城的惨痛经历令人记忆犹新。10月中，中国国家卫健委表示未来要尽量避免为防疫实施“全域”封控。地方政府取而代之的说法包括 “静态管理”、“闭环管理”、“全域静默”、“非必要不外出”等。而一旦出现感染，社区、楼宇仍会被封控，居民无法正常生活工作，紧急情况下甚至曾酿成人道悲剧。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 四通桥抗议与回响 "不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民"，"罢课罢工罢免独裁国贼习近平"——中共20大开幕前夕，一名彭姓男子在北京四通桥挂出上述标语后被捕。事件引起国际关注，之后中国多个城市公厕等隐蔽公共场所出现抄写口号，海外中国留学生也以公开集会、张贴海报发放传单等多种方式呼应这一抗议行动。在响应者看来，过度防疫管控是独裁专制的一种表现方式。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 隔离恐慌致员工逃离、生产停摆 在全球最大的iPhone制造厂郑州富士康，10月下旬，因防疫隔离带来的混乱，大批工人在恐慌下逃离厂区(图)，甚至徒步返乡，造成生产停顿。苹果公司本月已降低了对iPhone14出货量的预测。此后有中国媒体报道，为维持生产，河南省一些地方政府只好动员退役军人和基层干部到郑州富士康工厂工作。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 经济复苏前景渺茫 不仅大公司，大量涉及居民生计的小企业和餐饮、娱乐、旅游等服务行业也濒临困境。10月份的一系列经济数据低于原本已保守的预期。出口下滑，新的银行放贷骤减，房地产市场的进一步低迷。中国今年的经济增长预计为3%，无法实现5.5%的目标。青年人口失业率高达20%。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 地方财政不堪重负 今年4月以来中国各地大中城市实施"常态化核酸检测"，可谓劳民伤财，耗费了庞大的医疗和财政资源。一些地方政府明显已无力承担这一无底洞般的巨大开支，开始变免费为自费。9月以来，贵州、四川、甘肃和广东的一些地区已宣布对常态化核酸检测收费。另一些城市减少了检测网点。由于进入一些公共场所和搭乘公共交通时需要核酸阴性证明和健康码绿码，意味着民众要花费额外的时间和财力。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 20条措施指向何方？ 11月11日，中国官方公布了进一步优化新冠疫情防控工作的“20条措施”，包括缩短隔离时间、不再追踪“次密接”、取消中风险区、取消入境航班熔断等。此举被解读为放松防疫的信号，一度引起股市高涨。但防控措施放松的时间表和调整的标准仍不得而知。香港大学医学院病毒学家金冬雁对德国之声表示，新的措施“并不是要真的放开，不是要取消动态清零，而是把已经证明无效的一些措施删掉”。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 放松复收紧 “20条”推出后，一些地方开始调整管控措施。河北省石家庄率先宣布取消全员强制核酸检测，开始关闭一些常态化检测点，进出公共场所和搭乘公共交通也不再查验核酸。但几天之后，关闭的一些免费核酸点又恢复运行，一周后甚至再度启动全员核酸检测。其它一些城市也出现令人无所适从的政策反复。人们对松绑的期待再度落空。此前中共二十大上强调的依然是坚持“动态清零”、“外防输入、内防反弹”的既有防疫路线。



怎么挺过这段日子？

习近平倡导生命至上，避免医疗系统崩溃，这一方针指导下，中国领导层仍在毫不动摇地坚持清零政策，但放眼世界，其它国家已在逐步开始与病毒共存。在北京，在外企工作的一名40岁的王姓男子对路透社表示，“如果继续封城停工，有多少人能拿出积蓄挺过这段日子？而即便你有钱待在家里，那也不可能是真正的生活呀。”

北京热闹非凡的朝阳区，如今街道上冷冷清清。三里屯，新潮现代化的购物中心，现在只剩下电动自行车呼啸而过，急着为居民递送网购食品。

周三，中国全国新增感染人数为31444，是上海封城以来的最高值。不同于上次，这回可谓“遍地开花”，广州、重庆、成都、济南、兰州、西安均成“灾区”。

中国的官方数据低于全球标准，中国仍在采取阻断传播链的做法。近期包括北京的一些城市，市里某些地方被定点封控，且之前不做任何通知。许多北京市民告诉路透社，他们突然收到3天不准离开小区的通知。东北哈尔滨市周四也对一些区域采取了封控措施。

一些城市又开始全员核酸检测，河南郑州市开始对全市8个区进行连续5天的全员核酸检测，而本来为降低成本已放弃这样的做法；但北京、上海以及三亚等城市只对从外地抵达者进行核酸检测。

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。