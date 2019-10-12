重金铺路 - 德银的中国生意经

（德国之声中文网）礼物包括"价值15000美元的水晶老虎、高档音响、电视机、沙发，甚至豪华旅游"，送礼对象则"包括时任中共总书记及国家主席的江泽民、总理温家宝以及副总理曾培炎"。据《南德意志报》、《纽约时报》和西德意志广播电台披露，德意志银行曾在十余年里向中共高层行贿，以获得对中国业务的"特权"。

三家媒体记者获取的内部文件涉及非常广泛的内容：律师信函、电子邮件以及采访记录等等。随着美国股市监管部门着手调查德意志银行的境外业务，德银也开始对可能存在的腐败行为展开了内部调查。

这些被披露的内部文件多数情况下都围绕这样一个核心问题，即作为德国最大的银行，德意志银行是否在2002年至2014年期间，为了促成业务而采用了不正当手段。上述三家媒体获取的信息显示，德意志银行的中国业务至少充满了疑点。

德银的"中国先生"

德银内部腐败调查的核心人物则是德意志银行中国分部总裁张红力（Lee Zhang）。德银内部称张红力为"中国先生"，也知道此人向中国重要人物送礼时一向出手大方。德银内部调查显示，张红力的送礼清单很长，送礼对象即包括各大国有企业的老总，也包括中国权力核心圈的政治人物。

披露报道中提到，为了促成时任中国最高领导人江泽民同德银总裁阿卡曼的会晤，德银曾向一家中介公司支付了10万美金。

2014年，德意志银行对张红力提起诉讼，因为他涉嫌贪污了数百万银行资产。具体指控内容包括，张红力在中国聘用了大批顾问，以帮助德银打通中国政界和经济界的关系。为顾问支付的薪酬也相当慷慨，比如曾有顾问为六个月的咨询获得三百万欧元的酬金，薪资水准相当于阿克曼周边德银董事的收入。

种种疑点

德银内部的合规和法律部门很早就对上述开展业务的方式提出过质疑。这些神秘的顾问确有其人吗？德银虽然也曾派人对此展开调查，但却一无所获。除了张红力本人之外，德银内部也没有其他人见过这些动辄获得数百万酬金的顾问们。于是，德意志银行的法律专家们对此产生了疑问：这些所谓的顾问们会不会是政府高官们的白手套呢？这些酬金到底进了谁的腰包？而所谓的咨询内容又为什么从未有过文字记录？最重要的是，为什么除了张红力，德银没有任何其他人见过这些顾问？

最令外人无法理解的是，尽管存在种种疑点，德意志银行非但没有阻止这类金钱往来，反而向所谓的咨询公司注入了更多的资金。

巴拿马文件披露的内容似乎能够说明，德银内部那些长期被忽视的质疑声，其实绝非空穴来风。莫萨克·冯赛卡律师行流出的文件显示，德意志银行内部调查提及的两家所谓的顾问公司，都曾在冯塞卡律师行注册。

两家顾问公司均为一名女性所有。冯塞卡律师行存档的身份证信息显示，这名女性正是张红力的妻子。为什么德银会向张红力妻子的公司支付高额咨询费，德银对此问题拒绝作答，张红力本人也一直保持缄默。

"太子党"云集的德银中国分部

披露报道指出，德银内部调查还暴露出该银行另一项非同寻常的经营方式：据称，德意志银行在其中国和香港的分支机构中聘用了上百名"太子党"，也就是权贵子女，目的就是为了给德意志银行争取到订单。

一家参与调查的律师行得出的结论是，德意志银行通过这一手段获得了高达数亿美元的回报。据报道，德意志银行在亚洲各地共聘用了多达两百名的潜在"太子党"。内部邮件显示，在很多情况下，这些"太子党"除了拥有非凡的家庭背景之外，其他方面并不符合招聘条件。

一名德银经理曾在电子信中这样评价一名获得职位的高官亲属："他是条件最差的一名候选人。"2008年，另一名德银管理人员曾在电子信中写道："这又是一名有人推荐的关系户，我们必须给他安排职位。"

当时也曾有人抱怨德银中国分行人员过多的问题，但这位管理人员说："我们可以想办法，让员工总数不变。"他的意思是说，为了给"太子党"安排职位，解聘其他员工也在所不惜。

身世显赫

《南德意志报》和《纽约时报》的相关报道中指出，在德意志银行中国业务部门供职的"太子党"人数上百，其中包括现任中国政协主席汪洋、人大委员长栗战书的女儿以及长期负责宣传工作的刘云山的儿子。栗战书和汪洋在当今中国权力架构中排名分别是第三位和第四位。调查人员发现，19位这类身世显赫的德银员工共为德意志银行促成了103宗银行业务，带来了一亿九千万美元的利润。

观看视频 02:53 德意志联邦银行的“前世今生”

《南德意志报》和《纽约时报》的报道中还特别提及了一位名叫黄旭怀（音）的德银前顾问，据报道此人同时任中国国务院总理温家宝的家族关系密切。报道称，在黄的帮助下，德银顺利击败竞争对手，获得中国一家银行的股份。为了答谢黄旭怀，德银先后两次为他支付了五百万美元的顾问费。德银内部当时就有很多人知道，黄姓顾问同温家宝家族关系密切，法律部门也曾提出警告，认为黄可能是一名'白手套'。《南德意志报》写道："至于温家宝家族是否以及在多大程度上从这笔交易中获得了金钱利益，则不得而知。"

德银前总裁称"一无所知"

《南德意志报》报道称，德意志银行前总裁阿克曼（Josef Ackermann）表示，对于上述非法资金往来和神秘顾问的事情，他一无所知。但在一次德银内部问讯时，阿克曼坦承，他知道德银一名中国籍高管同温家宝的儿子私交很好，但他当时并不认为他们之间也有商业往来。



